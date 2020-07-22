Увидеть весь мир через окно: сайт для тех, кто устал сидеть дома

Хотя наш образ жизни постепенно становится прежним, ограничения на путешествия все еще не сняты. Самый безопасный пейзаж, который нам сейчас доступен — вид из окна. Если он уже приелся, скрасить время на карантине поможет Window-swap .

Проект был запущен, когда Сонали Ранджит и ее муж Вайшнав Баласубраманиам, которые руководят крупными креативными агентствами в Сингапуре, устали сидеть дома и видеть только то, что происходит за окном. Поэтому они создали сайт, на котором можно взглянуть на мир чужими глазами и «почувствовать себя немного лучше, пока вновь не появится возможность ответственно исследовать нашу прекрасную планету», — написала Ранджит на Bored Panda.

На этом виртуальном Airbnb легко ориентироваться. Нажмите на кнопку в центре главной страницы, чтобы быть перейти на вид из окна другого пользователя — где бы это ни было — и начните свое путешествие. Захотелось сменить обстановку? Просто нажмите еще раз, чтобы перенестись в следующий пункт назначения.

Это не то же самое, что режим просмотра улиц на Google Картах. В левом верхнем углу каждого окна можно увидеть имя отправителя, а в правом верхнем — его местонахождение. В кадр могут попасть любые личные вещи: тостер в Верхайме, Германия; кашпо и подушки в Нес-Ционе, Израиль; кружка в Вила-Нова-де-Гая, Португалия. Каждое окно дает возможность почувствовать себя в другой части света благодаря обстановке в чьем-то доме.

И это не просто статичные изображения на экране — пользователи также отправляют 10-минутные видео, так что вы можете наблюдать, как дождь поливает папоротники в Гургаоне, Индия или как ветер дует на иву в Глазго, Шотландия. Можно даже увидеть очаровательного бигля на крыльце в Бангалоре и серую кошку на подоконнике в Рочестере, штат Нью-Йорк.

Создатели сайта утверждают, что видео прислали более 500 человек, и около 100 уже были опубликованы. Они сортируют их «по старинке, так что на это требуется время». Видео присылают пользователи от 21 до 81 года. Если вы хотите поделиться маленьким уголком своего мира, это можно сделать здесь.

Результат восхитителен, где бы вы ни находились.

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Фото на обложке: Dirima / Shutterstock