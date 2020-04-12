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«Работа.ру» создала сайт для поиска удаленной работы

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» запустил сайт для поиска удаленной работы. Об этом представители сервиса рассказали Rusbase. 

«Работа.ру» создала сайт для поиска удаленной работы

На новом портале размещено 3 тысячи вакансий. Больше всего предложений о работе на удаленке в сферах образования, продаж, подбора персонала и маркетинга. 

По данным «Работы.ру», в марте по всей России количество вакансий с удаленной работой выросло на 71% по сравнению с февралем. В Москве этот показатель вырос на 25%. 

Кроме того, «Работа.ру» изменила логотип на фоне всероссийского карантина. 

Новый логотип «Работа.ру»

Новый логотип «Работа.ру»

«Так «Работа.ру» напоминает пользователям о необходимости соблюдать режим самоизоляции и привлекает внимание к вакансиям с удаленной работой, которых становится все больше», — рассказали в пресс-службе компании. 

Ранее «Работа.ру» предложила малому бизнесу и государственным учреждениям разместить вакансии за рубль. Работодатели могут разместить вакансии на месяц. Предложение действует до 15 апреля включительно. 

Фото: Indypendenz / Shutterstock

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