«Работа.ру» создала сайт для поиска удаленной работы

Рекрутинговый сервис «Работа.ру» запустил сайт для поиска удаленной работы. Об этом представители сервиса рассказали Rusbase.

На новом портале размещено 3 тысячи вакансий. Больше всего предложений о работе на удаленке в сферах образования, продаж, подбора персонала и маркетинга.

По данным «Работы.ру», в марте по всей России количество вакансий с удаленной работой выросло на 71% по сравнению с февралем. В Москве этот показатель вырос на 25%.

Кроме того, «Работа.ру» изменила логотип на фоне всероссийского карантина.

Новый логотип «Работа.ру»

«Так «Работа.ру» напоминает пользователям о необходимости соблюдать режим самоизоляции и привлекает внимание к вакансиям с удаленной работой, которых становится все больше», — рассказали в пресс-службе компании.

Ранее «Работа.ру» предложила малому бизнесу и государственным учреждениям разместить вакансии за рубль. Работодатели могут разместить вакансии на месяц. Предложение действует до 15 апреля включительно.

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