10 бюджетных способов сделать домашний офис более комфортным

Удаленная работа станет нормой на неопределенно долгий срок, а кто-то выберет ее и после пандемии COVID-19. Разберемся, как быстро и недорого вывести домашний офис на новый уровень.

1. Вложитесь в наушники

Не самый бюджетный пункт списка, но хорошие наушники стоят своих денег: это единственное спасение, когда в квартире находятся другие люди. Наушники с шумоподавлением приглушат окружающие вас звуки, а большие накладные наушники также позволят ощутить себя в одиночестве и лучше сосредоточиться на работе. Любой комплект с микрофоном улучшит качество видео- и аудиозвонков как для вас, так и для ваших собеседников.

2. Подкладывайте подушку под спину

Необязательно покупать дорогой офисный стул — сделать удобнее можно и обычный домашний, если дополнить его поддержкой для спины. На эту роль хорошо подходит выпуклая поролоновая основа подходящего размера, но для начала попробуйте подкладывать под поясницу хотя бы обычную подушку или свернутое полотенце.

3. Поднимите монитор или ноутбук

Осанка меньше портится, когда верхняя часть экрана находится на уровне глаз. Если она расположена ниже, нам приходится вытягивать шею и сутулиться. Есть два способа с этим справиться.

Если у вас есть отдельный монитор, поднимите его на нужный уровень с помощью стопки книг. Для ноутбука понадобится чуть больше усилий: нужно будет купить подставку для него и внешнюю клавиатуру, а если вы привыкли пользоваться тачпадом, то еще и мышь. Не набирайте текст на клавиатуре ноутбука, когда он находится на подставке: это может привести к травмам запястий и плеч.

4. Продумайте освещение для видеозвонков

Позаботьтесь, чтобы на видеоконференциях ваше лицо не было слишком затемнено. Днем не стоит садиться спиной к окну: если это так, измените положение хотя бы на 90 градусов и закройте шторы. А если в комнате, наоборот, очень мало света, должна помочь обычная настольная лампа.

5. Освободите место для зарядных устройств

Держите зарядные устройства для гаджетов рядом с рабочим местом. Когда один из них начнет разряжаться, вам не придется искать нужный провод по всему дому — он будет под рукой. Если в столе есть ящики, выделите один под зарядные устройства. Если их нет, приспособьте под это декоративную коробку или просто большую кружку.

6. Разберитесь с проводами

В квартирах часто можно увидеть спутанные провода, которые ведут к компьютерам, роутерам, внешним жестким дискам, мониторам, принтерам, сканерам, зарядным устройствам и так далее. Они соединяют технику друг с другом и с источниками питания. Если привести провода в порядок, домашний офис станет уютнее и удобнее. Выделите время, чтобы отключить устройства и распутать все кабели.

7. Держите под рукой тканевые салфетки

Чтобы пыль и шерсть домашних животных вам не мешали, держите на столе (или в том же ящике, что и зарядные устройства) салфетку из микрофибры и регулярно очищайте ею экран. Подготовьте и вторую тканевую салфетку, чтобы протирать стол и клавиатуру. Если у вас есть дезинфицирующие влажные салфетки, то тоже можете использовать их в этих целях, если они не навредят мебели. Будьте внимательны при очистке натурального дерева и лакированных поверхностей.

8. Ароматизируйте воздух

Поставьте на стол аромасвечу или добавьте несколько капель эфирного масла в чашку с очень горячей водой. Если вы доверяете ароматерапии, используйте определенные запахи, чтобы успокоиться (например, лаванду) или, наоборот, зарядиться энергией (например, цитрусовые). Даже если вы не считаете, что ароматы влияют на состояние человека, они в любом случае просто делают обстановку приятнее. Если эвкалиптовый или розмариновый запах делает вас счастливее, то это уже хорошее дополнение к вашему домашнему офису.

9. Поставьте рядом растения

Зелень помогает сделать рабочее место уютнее, а также повышает продуктивность и снижает стресс. Исследования показывают, что близость к природе, в том числе наличие растений и окон с видом на соответствующие пейзажи, оказывает положительное влияние на сотрудников.

10. Боритесь с беспорядком

Нет никакого секретного способа по избавлению от хаоса на столе, работает только одно правило: не кладите на него ненужные вещи. Если для работы вам все же требуется достаточно много предметов, придумайте, как их упорядочить: рассортируйте по ящикам стола или сложите в отдельную коробку.

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