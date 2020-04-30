Истории
Выглядеть по-деловому и ставить цели: какие привычки нужно сохранить на удаленной работе
Истории
Анна Полякова
Работать из дома придется еще долго, поэтому важно понять, как сохранить продуктивность и избежать выгорания в таких условиях. Рассказываем об основных правилах.
Выглядеть по-деловому и ставить цели: какие привычки нужно сохранить на удаленной работеАнна Полякова
Придерживайтесь обычного графика
- С утра готовьтесь к обычному рабочему дню. Вставайте в привычное время и выполняйте все ежедневные ритуалы: принимайте душ, завтракайте, одевайтесь так, как оделись бы в офис, и так далее. Это поможет переключаться в рабочий режим, а также пригодится, если вас позовут на неожиданную видеоконференцию.
- Обустройте удобное рабочее место. Если это возможно — в тихой комнате. Не рекомендуется заниматься делами в постели или спальне. Создайте обстановку, похожую на офис: это тоже поможет переходить в рабочий режим. Кроме того, позаботьтесь о нейтральном фоне для видеозвонков.
- Улучшите домашний интернет. Если все члены семьи сидят в квартире, то нагрузка на сеть вполне могла увеличиться. Расширьте возможности Wi-Fi: если не получится сделать это самостоятельно, обратитесь в службу поддержки провайдера.
Планируйте дела
- Участвуйте в ежедневных видеовстречах. Это поможет оставаться на связи с коллегами и лучше планировать рабочие задачи.
- Планируйте задачи на полный рабочий день. Нагрузка вряд ли уменьшится, поэтому лучше сохранить привычный подход. Убедитесь, что понимаете ожидания руководителя. Обсуждайте с ним задачи так же, как это было в офисе: важно, чтобы вы с ним одинаково представляли вашу ежедневную нагрузку и дедлайны.
- Если вы входите в команду, следите за развитием проекта. Проверьте, что все знаете о его текущем состоянии и обо всех ключевых сроках. Как и раньше, сообщайте руководителю обо всех проблемах, с которыми вы сталкиваетесь. Помните, что иногда с ними можно быстрее разобраться, если позвонить или договориться о видеовстрече, а не отправлять длинные электронные письма.
- Контролируйте свое психологическое состояние. На него способна негативно повлиять длительная изоляция. Это неудивительно: работа из дома может приносить неудобства, а общую тревожность повышает общая ситуация с коронавирусом.
- Поддерживайте социальные контакты. Если вы привыкли обедать или пить кофе с коллегами, перенесите эти встречи в виртуальное пространство и устраивайте видеозвонки во время перерывов. В свободное время звоните родственникам и друзьям, чтобы просто узнать, как у них дела. Оставайтесь на связи.
- Дышите свежим воздухом. Если это возможно, ежедневно ходите в ближайший магазин или, по крайней мере, выглядывайте на балкон. Постарайтесь в целом почаще отходить от компьютера и побольше двигаться: мойте посуду, выгуливайте собаку, поливайте растения и прерывайтесь на другие домашние дела.
Соблюдайте баланс работы и жизни
- Обозначьте границы между работой и домом. Мы привыкли их стирать, чтобы справляться с многочисленными задачами. Однако когда дом и работа находятся в одном и том же месте, об установке границ точно стоит задуматься.
- Не давайте домашним делам мешать работе. Не откладывайте выполнение рабочих задач, отвлекаясь на домашние дела. Поставьте себе цель завершить часть работы, а потом потратить десять минут на уборку.
- Не давайте работе захватить ваше личное пространство. Только то, что работа всегда под рукой, не значит, что вы должны непрерывно ею заниматься. Заканчивайте рабочий день примерно в то же время, что и обычно.
- Отходите от рабочего стола. Общайтесь с семьей и друзьями. Период психологического восстановления необходим, чтобы вы как следует отдохнули и смогли продуктивно поработать на следующий день.
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