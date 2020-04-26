«Ставьте в план и приятные задачи». Советы по самоорганизации

Расскажу, как не потонуть в задачах и поддерживать позитивный настрой.

Карантин длится уже почти месяц. Поначалу было здорово спать до девяти утра, в комфортном режиме работать или учиться. Вроде отдых, а вроде и работа или даже каникулы. Но не будем забывать, что самоизоляция нетипична для нас: это состояние неопределенности, стресса и эмоциональной нестабильности. В этом режиме страдают разные процессы, и в первую очередь это дисциплина и ценность времени.

Опасности самоизоляции

Главная опасность в том, что мы перестаём ценить время. Раньше мы мечтали о 25 часах в сутках, чтобы больше успевать. Сейчас неэффективно используем время, которое кажется стало много.

Вторая проблема — потеря тонуса и настроения. Всё это следствие первой проблемы.

Выйти из этого круговорота поможет список дел на день. Отдых, работу и учёбу дома надо планировать. Установки, как в истории с бароном Мюнхгаузеном, тянут нас самих за голову из болота, так мы себе помогаем.

Что даёт распорядок

Энергию

Есть цель — есть мотивация! Цель и её выполнение заряжают нас позитивно. Результаты в ежедневных тренировках или занятиях дают удовлетворение от прожитого дня. Довольство собой поднимает настроение и даёт силы для новых свершений.

Позитив и настрой, доказано, укрепляют иммунитет.

Гармонию

Очень важно синхронизироваться с домочадцами по использованию домашнего пространства и с коллегами для удалённой работы над проектами.

Наши планы должны стыковаться, чтобы не мешать друг другу, например, работа или учёба должны быть согласованы с планами близких людей дома.

Можно, например, повесить дома расписание завтрака, обеда, ужина или дежурства как в пионерских лагерях. Предупреждать и заранее договариваться стоит даже об использовании компьютера и интернета.

Эффективное использование времени

Много свободного времени стоит посвятить не сериалам, а приобретению новых навыков. Новые способности и знания дадут профессиональный рост.

Есть аналогичный пример из промышленности. Машиностроительные компании используют период снижения продаж и застоя для переоборудования производственных линий, что тяжело было сделать в период активного производства. Совершенствуя технологии, завод намного лучше заработает, когда кризис закончится.

Порядок в делах — ясность в голове

План даёт чёткое понимание занятий по часам. Конкретные задачи программируют на выполнение. Важно записывать задачи на бумаге или в программе или приложении. Благо таких много. Я использую, например, GrowMeUp для написания списка дел, который ещё и с таймером для концентрации на творческой задаче.

Распорядок дисциплинирует. Через планирование и взрослые, и дети формируют ключевой soft skill — самоорганизацию.

Запишите, что полезного и интересного вам надо сделать сегодня.

Маленький лайфхак — ставьте в план и приятные задачи: приготовить вкусное блюдо, послушать хорошую музыку. Я, например, для себя открыл джаз.

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