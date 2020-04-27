Пять упражнений, которые помогут сохранить креативность при работе из дома

Пандемия COVID-19 вызывает хронический стресс, ухудшающий работу мозга, и в то же время требует от нас повышенной продуктивности ради сохранения бизнеса и работы. Основатель Hefty Media Group Ник Волни поделился пятью советами, которые помогут сохранить креативность в таких условиях.

Освойте фрирайтинг

При поиске творческих решений часто мешает автоматическое редактирование собственных идей. Высокие внутренние стандарты не дают смириться с той фазой мозгового штурма, на которой все варианты выглядят неполноценными.

Избавиться от чрезмерной самоцензуры поможет фрирайтинг. Суть этой техники первым сформулировал Питер Элбоу в 1973 году, но многие авторы пользовались ею на протяжении веков. Фрирайтинг заставляет писать непрерывно, что активирует поток сознания и помогает отказаться от автофильтрации идей.

Если фрирайтинг дается с трудом, попробуйте приложение The Most Dangerous Writing App. Это бесплатная программа для компьютера, которая установит длительность сеанса фрирайтинга, а при необходимости еще и даст тему для текста. Если вы прерветесь более чем на пять секунд, все написанное будет стерто.

Геймифицируйте учет рабочего времени

Улучшить производительность также помогает контроль за временем. Он особенно актуален при работе из дома, когда границы между трудом и отдыхом стираются.

Чтобы отследить, сколько часов вы потратили на ту или иную задачу, воспользуйтесь таймером или специальным приложением. Попробуйте Toggl: это бесплатная программа, которая предлагает плагин для браузера, отслеживающий время.

Единого мнения о том, как надо чередовать периоды концентрации и расслабления, нет. Одной из популярных стала техника Pomodoro: она предлагает 25 минут работать, а пять — отдыхать.

Тренируйтесь решать проблемы

Mindstorming — это упражнение, придуманное специалистом по личностному росту Брайаном Трейси. Он предлагает сформулировать проблему и найти для нее 20 уникальных решений.

Как указывает Трейси, первые пять вариантов обычно приходят легко, следующие пять — сложнее, а последние десять — просто мучительно. Mindstorming не только развивает творческое мышление, но также помогает увереннее встречать препятствия. Со временем вы заметите, что находить решения стало проще.

Визуализируйте идеи с помощью скетчей

Выражать мысли можно не только с помощью слов: попробуйте создавать визуальные заметки, используя фигуры, стрелки и другие средства.

Как объясняется в книге Бетти Эдвардс «Откройте в себе художника», за вербальные и когнитивные способности в основном отвечает левое полушарие мозга, тогда как зрительные процессы обрабатываются в правом полушарии.

Скетчи возможных решений помогут развить креативные механизмы и быстрее находить удачные идеи. Исследование Университета Дрекселя показало, что этот художественный подход также затрагивает системы вознаграждения мозга и позволяет нам чувствовать себя более деятельными и мотивированными.

Поделайте что-нибудь вдали от компьютера

С 1980 по 2015 годы рабочих мест, требующих аналитических и социальных навыков, стало больше на 94%, а рабочих мест, требующих ремесленных и физических навыков, стало больше только на 12%, говорят данные Pew Research Center. При этом время, проведенное у монитора, усиливает стресс и ослабляет концентрацию.

Включайте в каждый день какое-нибудь дело, которое позволит отойти от компьютера. Даже если это рутинная задача вроде уборки в шкафу или мытья полов, она позволит мозгу отдохнуть и вернуться к работе освеженным.

В интервью CBS News нейробиолог Келли Ламберт упомянула термин behaviorceuticals (от англ. behaviour — поведение и pharmaceutical — фармацевтический), чтобы подчеркнуть следующую мысль: определенное поведение способно повлиять на мозг так же, как и лекарства.

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