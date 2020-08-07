Рекрутеры назвали главные ошибки в резюме

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил , какие слова и фразы в резюме чаще всего раздражают российских рекрутеров. Еще SuperJob спросил о самых распространенных недостатках резюме соискателей. Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Опрос проходил в июле 2020 года, в нем участвовали 500 человек из всех округов России. SuperJob опрашивал менеджеров по персоналу и других представителей отдела кадров, ответственных за подбор персонала.

49% респондентов отметили, что в резюме соискателей их ничего не раздражает. По их словам, любые «яркие моменты» в резюме помогают оценить соискателя как потенциального работника.

33% опрошенных сказали, что их раздражают определенные фразы в резюме. Еще 14% респондентов отметили, что негативные эмоции вызывают не отдельные слова, а неверное оформление.

Рекрутеры рассказали, что больше всего раздражает их в резюме:

неграмотность;

отсутствие конкретики: соискатели не указывают желаемую зарплату и должность, не рассказывают про опыт и достижения;

шаблонные фразы;

скопированная информация;

отсутствие фото.

Топ-10 раздражающих слов в 2020 году возглавила «стрессоустойчивость». На втором месте — «коммуникабельность», на третьем — «легкая обучаемость». Кроме того, рекрутеров раздражают фразы и слова «активная жизненная позиция», «клиентоориентированность», «амбициозность», «многозадачность» и «нацеленность на результат».

По сравнению с прошлым годом первую десятку самых раздражающих фраз по версии рекрутеров покинули «большая зарплата», «презентабельная внешность», «хочу», «ответственность» и «владение офисной техникой».