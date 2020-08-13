Видеорезюме вместо собеседований: как неудачный проект языковой школы помог решить проблему рынка

Как возникла идея

Летом 2019 года мы с женой решили открыть онлайн-школу английского языка. Моя жена — преподавательница английского, поэтому идея показалась нам логичной. Мы купили домен, сделали посадочную страницу, завели страницы в соцсетях, настроили контекстную рекламу и стали ждать заявок. Параллельно я искал преподавателей для будущей школы.

За три недели мы получили пять входящих заявок и одного платящего ученика. Мы начали анализировать нишу и поняли, какой высокий уровень конкуренции на рынке обучения английскому языку. Сейчас для языковой школы недостаточно нанять хороших преподавателей — необходимо иметь дополнительные сервисы, платформу, отдел продаж, бюджет на продвижение — всего этого у нас не было, а строить с нуля второй Skyeng мы не захотели. Через два месяца после запуска мы свернули проект школы.

Во время поиска преподавателей для школы я столкнулся с трудностями:

На работных сайтах невозможно понять уровень владения языком соискателя. В резюме соискателей очень мало информации, часто в них нет фотографии. Необходимо встречаться почти с каждым, чтобы понять, что человек из себя представляет.

Все это занимало очень много времени. Преподаватели часто пропадали и не выходили на связь после согласования времени собеседования.

Тема иностранных языков и преподавания мне была близка, и я решил создать HireTeacher.ru — сайт для поиска преподавателей иностранных языков, который был бы максимально сфокусирован на потребностях языковых школ.



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Начало проекта

Я решил не уходить с основного места работы, так как для развития проекта нужны средства. Пойти в web-студию и заказать сайт проекта я не мог — это вышло бы слишком дорого как в разработке, так и в поддержке. Поэтому я купил готовый макет сайта и начал искать разработчика на фрилансе.

Сначала у меня были такие гипотезы:

Если сделать базовый функционал размещения вакансий и откликов с красивым дизайном, то проект заметят, он начнет набирать обороты. Достаточно сделать форму резюме со всеми необходимыми полями и заставить соискателей заполнять их — этого будет достаточно для привлечения большого количества школ.

Через четыре месяца первая версия сайта была готова. Чтобы сайт не был пустым, я договорился со школами, что сам добавлю их вакансии на сайт и так у нас появились первые 20 вакансий. После этого я запустил рекламу. Через два месяца у нас было всего 15 регистраций преподавателей и одна регистрация работодателя.





Что я понял:

Дизайн не имеет почти никакого значения — важна ценность продукта для пользователя. Никто не любит заполнять длинные формы. Поэтому у нас было очень мало резюме. Соискатели не понимали, почему они должны тратить свое время на неизвестном ресурсе. Школы не считали сильным преимуществом наличие информации о том, по каким учебникам работает преподаватель и какой, по его мнению, у него уровень английского.





Видеоинтервью

Я начал общаться с языковыми школами и выяснять процесс найма новых преподавателей. Оказалось, что у всех школ он состоит из примерно одних и тех же этапов:

изучение резюме; первичное собеседование или созвон; тест на знание языка; демо-урок; выход на работу.

Я обратил внимание, что рекрутеры особое внимание уделяют тому, как выглядит кандидат, как себя ведет, как говорит на языке преподавания — это все важно, так как напрямую влияет на качество занятий. Я изучал тему видеорезюме и понял, что это именно то, что нам нужно.

За полгода мы полностью переписали сайт, максимально сократили форму резюме и добавили функционал записи видеоинтервью. Теперь каждый отклик приходит школе в виде анкеты преподавателя и записанного видеоинтервью, в котором преподаватель отвечает на несколько вопросов на иностранном языке.

У видеоинтервью есть преимущества перед стандартным текстовым резюме:

Рекрутер может за пять минут оценить, как выглядит кандидат, как он себя преподносит, какой у него уровень владения языком. Рекрутеру не надо тратить время на собеседования с заведомо неподходящими кандидатами. Рекрутер может смотреть видеоинтервью кандидатов в любое время с любого устройства. Соискатель может записать видеоинтервью один раз и откликаться им на любое количество вакансий. Соискатель может отправить видеоитервью вместо того, чтобы тратить время на очное собеседование.

После внедрения видеоинтервью у нас появились школы, которым очень понравился этот формат, некоторые даже стали рассказывать про это на своих страницах в соцсетях.





Работа с фрилансерами

За время работы над проектом я поработал с несколькими фрилансерами — разработчиками, верстальщиками, дизайнерами — и набил много шишек. Я выработал для себя несколько правил, которых стараюсь придерживаться при работе с фрилансерами:

Всегда. Всегда смотрите портфолио фрилансера. Если у фрилансера нет портфолио, то это плохой знак. Вы никак не сможете понять уровень его компетенций. То, что он веселый и рассказывает вам, что уже сделал тысячу подобных проектов, ничего не значит. Если фрилансер на этапе переписки пропадает или ведет себя странно, то это повод задуматься. На практике — дальше будет только хуже. Фрилансер не берет предоплату. Как ни странно, это может быть тоже плохим знаком. В этом случае фрилансер не будет чувствовать ответственности перед вами и может затягивать сроки до бесконечности. Фрилансер срывает сроки выполнения первых заданий. Если для вас это критично, то прекращайте сотрудничество: дальше срыв сроков будет еще больше.

У меня был опыт работы с разработчиками из Индии. В моем случае коммуникация происходила на английском языке, она занимала все время. Тяжело разрабатывать русскоязычный сайт с англоговорящим разработчиком, поэтому я вернулся к работе с русскоязычными фрилансерами.





Затраты

Так как я развиваю проект на собственные средства, приходится растягивать разработку во времени и каждый месяц добавлять новый функционал. В распределенной по времени разработке есть плюс — я успеваю тщательно обдумать каждую доработку и нередко от некоторых отказываюсь, пока жду зарплату.

Сейчас в проект вложено около 700 тысяч рублей. Каждый месяц на разработку и маркетинг я трачу 30–40 тысяч. Только месяц назад я запустил монетизацию, поэтому про окупаемость еще говорить рано. В планах — обкатать бизнес-модель в России и пойти на зарубежные рынки, так как английский язык учат во всем мире.





Монетизация

В таких проектах важны пользователи со стороны школ, которые размещают вакансии, и соискатели, которые откликаются на них. Активность одной группы пользователей стимулирует активность другой группы. Поэтому при выборе варианта монетизации было важно не отбить желание у школ размещать у нас вакансии.

Рассматривали такие варианты:

оплата за размещение вакансии; оплата за каждый отклик на вакансию; оплата только за контакты в тех откликах, которые понравились школе.

Мы выбрали третий вариант как наиболее справедливый и безопасный. Он позволяет не платить школе при первом знакомстве с нашим сервисом и оплачивать только те отклики, которые ей понравились. Работодатель платит только за результат. В будущем мы планируем добавить вариант оплаты за каждый отклик — он будет удобен школам, которые собеседуют почти всех кандидатов.

Сейчас мы используем девять каналов привлечения преподавателей и школ. Например, контекстную рекламу, социальные сети, сайты партнеров.

На сайте зарегистрировано 300 школ и три тысячи преподавателей, размещено 200 вакансий, записано 400 видеоинтервью и отправлено 1500 откликов. Несколько онлайн-школ стали размещать вакансии только у нас и говорят, что, по их подсчетам, время на работу с откликами сократилось в 30 раз. Видеоинтервью сильно выигрывает по сравнению с текстовым резюме, потому что в случае с преподавателем иностранного языка лучше один раз увидеть, чем прочитать.





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Как достичь максимума

Тем, кто разрабатывает проект собственными силами, я советую:

Тестируйте все гипотезы максимально дешево и быстро. Используйте Google Forms и готовые сервисы. Не делайте больших и сложных доработок, которые не были до этого протестированы. За время пока вы их разрабатываете все может сильно измениться, а вы уже потратите много денег и времени. На первых этапах проекта не нанимайте дизайнера. Вы вполне сможете справиться с дизайном самостоятельно. Первым пользователям не важен дизайн продукта, им важна ценность, которую он дает. Не пытайтесь предугадать все, что может пойти не так. Лучше быстро сделать, а потом исправить, чем потратить много времени и денег на разработку того, что никогда не произойдет. Например, в первой версии сайта у нас был функционал модерации резюме, потому что были опасения, что пользователи будут писать и загружать что-то нецензурное. За все время проекта ничего подобного ни разу не произошло. Недостаточный customer development. Постоянно общайтесь с пользователями вашего продукта. Это лучше, чем пытаться предугадать, что для них лучше. Если у вас ограниченный бюджет на развитие проекта, то вам предстоит многое делать самостоятельно. Писать техническое задание для разработчиков, тестировать разработки, быть копирайтером, настраивать контекстную рекламу, вести социальные сети, настраивать email-рассылки, общаться с пользователями, вести переговоры с сервисами партнерами. Важно каждый день удалять своему проекту время и запастись терпением.



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