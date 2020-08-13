Видеорезюме вместо собеседований: как неудачный проект языковой школы помог решить проблему рынка
Не каждый стартап выстреливает, но он может принести бесценный опыт, который пригодится для нового проекта. Основатель HireTeacher.ru Денис Потапов рассказывает, как не самая удачная попытка создать свою онлайн-школу английского языка помогла нащупать реальную боль рынка.
Как возникла идея
Летом 2019 года мы с женой решили открыть онлайн-школу английского языка. Моя жена — преподавательница английского, поэтому идея показалась нам логичной. Мы купили домен, сделали посадочную страницу, завели страницы в соцсетях, настроили контекстную рекламу и стали ждать заявок. Параллельно я искал преподавателей для будущей школы.
За три недели мы получили пять входящих заявок и одного платящего ученика. Мы начали анализировать нишу и поняли, какой высокий уровень конкуренции на рынке обучения английскому языку. Сейчас для языковой школы недостаточно нанять хороших преподавателей — необходимо иметь дополнительные сервисы, платформу, отдел продаж, бюджет на продвижение — всего этого у нас не было, а строить с нуля второй Skyeng мы не захотели. Через два месяца после запуска мы свернули проект школы.
Во время поиска преподавателей для школы я столкнулся с трудностями:
- На работных сайтах невозможно понять уровень владения языком соискателя.
- В резюме соискателей очень мало информации, часто в них нет фотографии.
- Необходимо встречаться почти с каждым, чтобы понять, что человек из себя представляет.
Все это занимало очень много времени. Преподаватели часто пропадали и не выходили на связь после согласования времени собеседования.
Тема иностранных языков и преподавания мне была близка, и я решил создать HireTeacher.ru — сайт для поиска преподавателей иностранных языков, который был бы максимально сфокусирован на потребностях языковых школ.
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Начало проекта
Я решил не уходить с основного места работы, так как для развития проекта нужны средства. Пойти в web-студию и заказать сайт проекта я не мог — это вышло бы слишком дорого как в разработке, так и в поддержке. Поэтому я купил готовый макет сайта и начал искать разработчика на фрилансе.
Сначала у меня были такие гипотезы:
- Если сделать базовый функционал размещения вакансий и откликов с красивым дизайном, то проект заметят, он начнет набирать обороты.
- Достаточно сделать форму резюме со всеми необходимыми полями и заставить соискателей заполнять их — этого будет достаточно для привлечения большого количества школ.
Через четыре месяца первая версия сайта была готова. Чтобы сайт не был пустым, я договорился со школами, что сам добавлю их вакансии на сайт и так у нас появились первые 20 вакансий. После этого я запустил рекламу. Через два месяца у нас было всего 15 регистраций преподавателей и одна регистрация работодателя.
Что я понял:
- Дизайн не имеет почти никакого значения — важна ценность продукта для пользователя.
- Никто не любит заполнять длинные формы. Поэтому у нас было очень мало резюме.
- Соискатели не понимали, почему они должны тратить свое время на неизвестном ресурсе.
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Школы не считали сильным преимуществом наличие информации о том, по каким учебникам работает преподаватель и какой, по его мнению, у него уровень английского.
Видеоинтервью
Я начал общаться с языковыми школами и выяснять процесс найма новых преподавателей. Оказалось, что у всех школ он состоит из примерно одних и тех же этапов:
- изучение резюме;
- первичное собеседование или созвон;
- тест на знание языка;
- демо-урок;
- выход на работу.
Я обратил внимание, что рекрутеры особое внимание уделяют тому, как выглядит кандидат, как себя ведет, как говорит на языке преподавания — это все важно, так как напрямую влияет на качество занятий. Я изучал тему видеорезюме и понял, что это именно то, что нам нужно.
За полгода мы полностью переписали сайт, максимально сократили форму резюме и добавили функционал записи видеоинтервью. Теперь каждый отклик приходит школе в виде анкеты преподавателя и записанного видеоинтервью, в котором преподаватель отвечает на несколько вопросов на иностранном языке.
У видеоинтервью есть преимущества перед стандартным текстовым резюме:
- Рекрутер может за пять минут оценить, как выглядит кандидат, как он себя преподносит, какой у него уровень владения языком.
- Рекрутеру не надо тратить время на собеседования с заведомо неподходящими кандидатами.
- Рекрутер может смотреть видеоинтервью кандидатов в любое время с любого устройства.
- Соискатель может записать видеоинтервью один раз и откликаться им на любое количество вакансий.
- Соискатель может отправить видеоитервью вместо того, чтобы тратить время на очное собеседование.
После внедрения видеоинтервью у нас появились школы, которым очень понравился этот формат, некоторые даже стали рассказывать про это на своих страницах в соцсетях.
Работа с фрилансерами
За время работы над проектом я поработал с несколькими фрилансерами — разработчиками, верстальщиками, дизайнерами — и набил много шишек. Я выработал для себя несколько правил, которых стараюсь придерживаться при работе с фрилансерами:
- Всегда. Всегда смотрите портфолио фрилансера. Если у фрилансера нет портфолио, то это плохой знак. Вы никак не сможете понять уровень его компетенций. То, что он веселый и рассказывает вам, что уже сделал тысячу подобных проектов, ничего не значит.
- Если фрилансер на этапе переписки пропадает или ведет себя странно, то это повод задуматься. На практике — дальше будет только хуже.
- Фрилансер не берет предоплату. Как ни странно, это может быть тоже плохим знаком. В этом случае фрилансер не будет чувствовать ответственности перед вами и может затягивать сроки до бесконечности.
- Фрилансер срывает сроки выполнения первых заданий. Если для вас это критично, то прекращайте сотрудничество: дальше срыв сроков будет еще больше.
У меня был опыт работы с разработчиками из Индии. В моем случае коммуникация происходила на английском языке, она занимала все время. Тяжело разрабатывать русскоязычный сайт с англоговорящим разработчиком, поэтому я вернулся к работе с русскоязычными фрилансерами.
Затраты
Так как я развиваю проект на собственные средства, приходится растягивать разработку во времени и каждый месяц добавлять новый функционал. В распределенной по времени разработке есть плюс — я успеваю тщательно обдумать каждую доработку и нередко от некоторых отказываюсь, пока жду зарплату.
Сейчас в проект вложено около 700 тысяч рублей. Каждый месяц на разработку и маркетинг я трачу 30–40 тысяч. Только месяц назад я запустил монетизацию, поэтому про окупаемость еще говорить рано. В планах — обкатать бизнес-модель в России и пойти на зарубежные рынки, так как английский язык учат во всем мире.
Монетизация
В таких проектах важны пользователи со стороны школ, которые размещают вакансии, и соискатели, которые откликаются на них. Активность одной группы пользователей стимулирует активность другой группы. Поэтому при выборе варианта монетизации было важно не отбить желание у школ размещать у нас вакансии.
Рассматривали такие варианты:
- оплата за размещение вакансии;
- оплата за каждый отклик на вакансию;
- оплата только за контакты в тех откликах, которые понравились школе.
Мы выбрали третий вариант как наиболее справедливый и безопасный. Он позволяет не платить школе при первом знакомстве с нашим сервисом и оплачивать только те отклики, которые ей понравились. Работодатель платит только за результат. В будущем мы планируем добавить вариант оплаты за каждый отклик — он будет удобен школам, которые собеседуют почти всех кандидатов.
Сейчас мы используем девять каналов привлечения преподавателей и школ. Например, контекстную рекламу, социальные сети, сайты партнеров.
На сайте зарегистрировано 300 школ и три тысячи преподавателей, размещено 200 вакансий, записано 400 видеоинтервью и отправлено 1500 откликов. Несколько онлайн-школ стали размещать вакансии только у нас и говорят, что, по их подсчетам, время на работу с откликами сократилось в 30 раз. Видеоинтервью сильно выигрывает по сравнению с текстовым резюме, потому что в случае с преподавателем иностранного языка лучше один раз увидеть, чем прочитать.
Shutterstock/SaimonSailent
Как достичь максимума
Тем, кто разрабатывает проект собственными силами, я советую:
- Тестируйте все гипотезы максимально дешево и быстро. Используйте Google Forms и готовые сервисы.
- Не делайте больших и сложных доработок, которые не были до этого протестированы. За время пока вы их разрабатываете все может сильно измениться, а вы уже потратите много денег и времени.
- На первых этапах проекта не нанимайте дизайнера. Вы вполне сможете справиться с дизайном самостоятельно. Первым пользователям не важен дизайн продукта, им важна ценность, которую он дает.
- Не пытайтесь предугадать все, что может пойти не так. Лучше быстро сделать, а потом исправить, чем потратить много времени и денег на разработку того, что никогда не произойдет. Например, в первой версии сайта у нас был функционал модерации резюме, потому что были опасения, что пользователи будут писать и загружать что-то нецензурное. За все время проекта ничего подобного ни разу не произошло.
- Недостаточный customer development. Постоянно общайтесь с пользователями вашего продукта. Это лучше, чем пытаться предугадать, что для них лучше.
- Если у вас ограниченный бюджет на развитие проекта, то вам предстоит многое делать самостоятельно. Писать техническое задание для разработчиков, тестировать разработки, быть копирайтером, настраивать контекстную рекламу, вести социальные сети, настраивать email-рассылки, общаться с пользователями, вести переговоры с сервисами партнерами.
- Важно каждый день удалять своему проекту время и запастись терпением.
Shutterstock/Kate Aedon
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