Снимите это немедленно: как видеоролики помогают продажам

Но как вам такое: согласно прогнозам, в 2021 году интернет-пользователи будут ежедневно тратить в среднем 100 минут на просмотр видео. В этой статье основатель видеопродакшна Birdlife.pro Алексей Мухин расскажет, почему хорошие видеоролики необходимы бизнесу, а также сколько они стоят.

У большинства компаний нет бюджета, который позволял бы использовать сразу все инструменты маркетинга. Если стоит задача нарастить продажи, маркетолог неизбежно встает перед выбором: куда лучше вложить деньги — заплатить инфлюенсеру за посты, организовать конкурс в Instagram или сосредоточиться на таргетинге. Все это вполне может быть.

Студия Birdlife.pro на рынке уже девять лет. За это время мы сделали ролики для разных заказчиков — международного ритейлера Kari, бренда Barbie, департамента градостроительной политики города Москвы, европейского провайдера Liberty Global и других. Например, мы делали видео для оперного концерта, организованного правительством Москвы на выставке MIPIM-2019 в Каннах в рамках поддержки парка «Зарядье» в архитектурном конкурсе. К слову, московскому парку достался специальный приз жюри.

Я хочу поделиться основными наблюдениями о видеомаркетинге, которые, надеюсь, будут вам полезны.

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В чем ценность видео для продаж

Согласно глобальному исследованию Wyzowl, в 2021 году 86% компаний используют видео в качестве маркетингового инструмента. Более того, 93% маркетологов говорят, что ролики — важная часть их стратегии. Как преимущества динамичного контента влияют на целевые показатели маркетинга? 1. Видео лучше, чем другие форматы, привлекает и удерживает внимание аудитории. Сейчас, когда люди тонут в море разнообразного контента, сделать это не так-то просто. Это сильно мешает компаниям выстраивать продуктивную коммуникации с потребителями. Видео «цепляет», потому что воздействует сразу на несколько органов чувств — формат сочетает в себе визуальные образы и звук, дополнительные эффекты (например, slow motion, динамичные титры, 3D-анимация). Кроме того, ролики доносят информацию до потребителей с «клиповым мышлением». 2. Повышается скорость доставки месседжа до адресата. Исследования подтверждают, что люди обрабатывают визуальные эффекты до 60 тысяч раз быстрее, чем текст. Просмотр видеороликов — уже не просто развлечение, а привычка. Оглянитесь и увидите: люди делают это в метро, стоя в очереди и бегая на стадионе. Более 70% зрителей знакомятся с новыми брендами в YouTube. 3. Через видеоконтент легче донести ДНК бренда, его позиционирование. Это происходит потому, что для создания впечатления необходимо воздействовать на разные органы чувств. Посмотрите этот ролик как хороший пример. Это реклама Samsung Galaxy II 2011 год. В рекламе фанаты Apple ждут в длинной очереди дебюта нового iPhone (это очевидно, хотя слова Apple и iPhone не произносятся ни разу), то и дело встречая на улице людей со смартфонами Samsung. Оценивая «другой» гаджет, они понимают, что не только Apple есть что предложить пользователям. 60-секундное видео заканчивается простым, но убедительным сообщением: «Следующая важная вещь уже здесь». Мне очень нравится, как элегантно это сделано. 4. Видео побуждает человека к действию. А разве это не то, к чему стремятся маркетологи? Вот несколько фактов. Ролик в электронном письме приводит к увеличению CTR на 200-300%. При этом, если в теме письма написать слово «видео», его открываемость повысится. Кроме того, 93% брендов признаются, что получили нового клиента благодаря видео в соцсетях. А 84% людей сообщили, что именно видео убедили их купить товар или услугу. 5. Видеоформат отлично работает в социальных сетях. Сегодня это едва ли не основной канал коммуникации с аудиторией. В 2020-21 годах мы делали рекламную кампанию в Instagram и ВК для Kari. Главный вывод: посты с видео дают более высокую конверсию в целевые действия (лайк, коммент, добавление в закладки), чем публикации с фото. Например, число комментариев под постами с видео в ВК выросло на 172%. В Instagram у видео с 3D-графикой конверсия в лайки выше на 277%, чем у простых анимационных роликов с 2D-графикой. А когда в рамках одной акции мы использовали комбинацию форматов (посты с 3D-графикой и публикации с фото), число лайков увеличилось на 158%. Сегодня это едва ли не основной канал коммуникации с аудиторией. В 2020-21 годах мы делали рекламную кампанию в Instagram и ВК для Kari. Главный вывод: посты с видео дают более высокую конверсию в целевые действия (лайк, коммент, добавление в закладки), чем публикации с фото. Например, число комментариев под постами с видео в ВК выросло на 172%. В Instagram у видео с 3D-графикой конверсия в лайки выше на 277%, чем у простых анимационных роликов с 2D-графикой. А когда в рамках одной акции мы использовали комбинацию форматов (посты с 3D-графикой и публикации с фото), число лайков увеличилось на 158%.

Минусы видеороликов для продаж Если вы решили использовать видео как инструмент продаж, то должны понимать не только плюсы, но и минусы такого подхода. Что нужно учитывать: 1. Высокая стоимость производства. Дешевые любительские ролики вряд ли будут работать на продажи, а создание профессиональных видео не во всех случаях оправдано. Так, это подойдет для рекламных кампаний с большим охватом и масштабом — чтобы вложения в создание видео окупились на эффекте масштаба. 2. Иногда видео в принципе не нужно. Например, если вы продаете материальный продукт, который можно привезти потенциальному покупателю и показать, как он работает, — лучше потратьте несколько тысяч на бутылку вина и подготовьте убедительную презентацию. Это быстрее конвертируется в продажи, чем видео. Плюс вы сэкономите рекламный бюджет. 3. Know your client. Некоторые люди просто не любят видео или плохо воспринимают информацию в таком формате. Например, на выставках, где я бывал, одни с удовольствием разглядывали образцы горных пород и оборудования, но оставались совершенно безучастными к видео, а других просмотр роликов поглощал полностью. 4. Забудьте про фактор новизны. Видео как инструмент маркетинга может конкурировать с другими визуальными технологиями — AR, VR, голографией. Последние выигрывают с точки зрения новизны. Ролики — распространенный маркетинговый инструмент, который работает не за счет изумления клиента. Если перед вами стоит такая задача, лучше обратите внимание на phygital-технологии, AR и VR. Но учтите, что их эффективность будет сильно зависеть от среды использования, контекста и аудитории. Видео как инструмент маркетинга может конкурировать с другими визуальными технологиями — AR, VR, голографией. Последние выигрывают с точки зрения новизны. Ролики — распространенный маркетинговый инструмент, который работает не за счет изумления клиента. Если перед вами стоит такая задача, лучше обратите внимание на phygital-технологии, AR и VR. Но учтите, что их эффективность будет сильно зависеть от среды использования, контекста и аудитории.