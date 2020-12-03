Развиваем стартап в Вильнюсе: преимущества, недостатки и новые возможности

При выборе страны для развития бизнеса речь редко заходит о странах Балтии, и напрасно: например, Вильнюс, несмотря на близость к России, открывает не меньше возможностей, чем США или Великобритания. О том, нужно ли вам переезжать в Литву, чтобы развить стартап, рассказал Андрей Устюгов, CEO Planner 5D .

В мае 2014 года мы переехали в Литву. Был разгар Крымского кризиса, и появились слухи, что американские паблишеры (Apple, Google и т.д.) могут ввести санкции на российских разработчиков. 100% нашего бизнеса сконцентрировано вокруг этих платформ, поэтому мы решили, что нужно переезжать. До этого мы работали в Москве и в целом нас всё устраивало, но уже после переезда в Вильнюс мы осознали, насколько вовремя этот город появился в жизни нашей компании. Вильнюс позволил нам сконцентрироваться на работе и росте проекта, при этом комфорт нашей жизни кратно вырос.

Как выбирали

Наш проект – Planner 5D — инструмент для дизайна интерьера и планировки дома, которым уже пользуются 59 млн человек по всему миру.

Когда мы решили перевозить бизнес, мы проехали по всем странам Балтии, Восточной Европы и таким классическим местам российской миграции, как Кипр. В каждой стране нас интересовали прежде всего:

Ставки налогов: налога на прибыль, зарплату, социальные выплаты и т.д. Сложность получения визы для работы и развития стартапа.

Кроме этого, мы общались с государственными структурами, изучая как они относятся к стартапам, какие формы поддержки предлагают, какие условия в целом созданы в стране.

Все прибалтийские страны в целом похожи. Эстония была дороже остальных, но при этом более технологичной. Однако, Эстония – совсем маленькая, а нам, приезжающим из Москвы, было важно количество возможностей на территории страны.

Латвия очень популярна среди русских стартапов, но с точки зрения экономики и развития бизнеса страна переживает не лучшие времена. Если в Литве число компаний во всех сферах растет, как и денег в них, то в Латвии, скорее, наоборот. Наглядным фактором служит рынок недвижимости: в Риге количество пустых квартир в дорогих районах растет, а в Вильнюсе сокращается; всё больше людей сюда переезжают.

В результате, мы выбрали Литву по нескольким причинам:

Умеренное налогообложение (налог на прибыль составляет 15%, а у стартапов есть возможность снизить его до 5%); Инициативность властей развивать свой IT-бизнес в стране; Легкая интеграция нас как людей в Литву.

В 2014 году мы перевезли сюда всех ключевых сотрудников Planner 5D – 5 человек. Сейчас мы ищем специалистов по всему миру и предлагаем переехать в Вильнюс. Мы искренне считаем, что это хорошая история, нам понравился город, как место для переезда он себя полностью оправдал.

Почему остались

Когда мы переезжали, мы не были уверены, что сможем остаться в Литве надолго, но уже через три месяца нам так всё понравилось, что другие страны мы и не рассматривали. Что именно нас покорило?

Во-первых, отсутствие языкового барьера. В Вильнюсе люди делятся на два типа: те, кто старше 35 лет, застали советскую систему образования и хорошо говорят на русском языке, и молодёжь, которая поголовно говорит на очень хорошем английском языке. За шесть лет у нас ни разу не возникли проблемы с коммуникацией. Для бытовых нужд мы начали учить литовский, но все рабочие дела английский полностью покрывает.

Во-вторых, хорошее отношение к русским. Бытует стереотип, что в странах Балтии местные жители недолюбливают россиян. Не знаю, как в остальных странах, но в Литве это никак не чувствуется. Никто не будет ругаться, если ты говоришь со всеми на русском языке.

В-третьих, близость к Москве. Большая часть наших родственников и друзей осталась в России, поэтому для комфортной жизни нам было важно быстро добираться домой. Вильнюс находится всего в часе полета от Москвы, и до коронавируса нередко от московской квартиры до вильнюсского офиса я добирался быстрее, чем от московской квартиры до московского офиса.

За три месяца у нас получилось не только освоиться, но и построить большой нетворк. Мы уже начали бизнес-проекты, интеграции, познакомились с немногочисленным местным стартап-комьюнити и в целом чувствовали себя абсолютно интегрированными.

Местное стартап-комьюнити

Вильнюс, в отличие от Риги, до сих пор не очень популярное место для эмиграции стартапов из России и Белоруссии, поэтому в основном здесь представлены литовские IT-компании. Стартап-сообщество немногочисленное (по данным сайта Startup Lithuania, всего в стране 1055 стартапов), но благодаря этому, оно интегрировано в прибалтийское.

Первые шаги, которые мы сделали, чтобы стать «своими», были такие. Во-первых, мы сразу же познакомились и подружились с главным на тот момент стартап-акселератором Startup Highway. Мы не участвовали в нём, но это знакомство позволило нам узнать ключевых местных представителей IT-рынка. Во-вторых, мы сразу сняли офис в местном стартап-хабе Rupert. Всего в Вильнюсе около 40 коворкингов для стартапов.

Из-за того, что стартапов немного, они совершенно не разрозненные: все ходят на одни и те же мероприятия, сидят в одних и тех же коворкингах, общаются между собой. Чтобы добыть контакт любого участника бизнес-сообщества, достаточно один раз спросить – все друг друга знают. После Москвы такой доступ к любому человеку кажется фантастикой.

Через год после жизни в Литве мы открыли в центре города большое технологическое пространство Vilnius Tech Park, в котором начале сдавать офисы стартап-компаниям с IT-рынка. Тут явная нехватка проектов, стартапов, инициатив, поэтому новых игроков принимают легко и душевно.

Сам рынок небольшой, но есть и инвестиционные фонды, и акселераторы, и поддержка государства. Например, Евросоюз и Литва выделяют гранты на развитие проектов в разных индустриях. Литовскому стартапу гораздо легче получить деньги, чем московскому, потому что конкуренция гораздо меньше.

Как помогает государство

После первого же диалога с литовскими представителями власти, нам было приятно внимание к нашему сектору. В стране работают гос организации, которые занимаются именно привлечением стартапов, инвесторов и других представителей IT-отрасли. В феврале 2017 года Литва запустила специальные визы, которые позволяют стартапам, основанным за пределами ЕС, работать на территории государства на тех же правах, что и местные предприниматели. Процесс получения таких виз полностью автоматизирован. С момента запуска было получено более 750 заявлений на визу, из них более 350 удовлетворены.

Еще одна возможность переехать – получить blue card, визу высокооплачиваемого и высококвалифицированного работника. По меркам Литвы, это работник, у которого есть высшее образование или 5 лет подтвержденного опыта в какой-то индустрии, и зарплата больше 2000 евро в месяц на руки. Если иностранец находится на территории Литвы по любому из этих двух оснований в течение 5 лет, то у него есть возможность получить постоянный вид на жительство.

С точки зрения административных вопросов, регистрация в Литве тоже помогает стартапу. Например, литовское законодательство намного охотнее принимается во всем мире. Если в международных договорах стартап указывает европейское законодательство, в случае диспутов судебный процесс будет проводиться на территории Евросоюза. Это не вызывает никаких вопросов. Но если указывать, что в России – то конечно, могут быть разногласия.

С точки зрения финансов – удобно, что внутри Евросоюза требования стандартизированы. Со стороны государства нет финмониторинга, валютного контроля и т.д. За клиентами приглядывают банки, которые ужесточают требования по всему миру, но никаких преград для полноценной работы не возникает.

Приятным сюрпризом стала работа налоговой. Здесь это не карательный орган, а наблюдательный: инспекторы задают вопросы, но пытаются разобраться в том, как устроен IT-сектор и почему, например, документация от Apple выглядит так и ради твоего стартапа Apple не будет её переделывать. Они готовы слушать и учиться.

Какие сложности

Основная сложность для нас – это нехватка кадров. Для местного рынка в Литве всё хорошо: университеты выпускают студентов по IT-специальностям, ребята довольно квалифицированы, хотят работать. Но как стартап из Москвы мы, конечно, избалованы изобилием кадров, которые выходят из «Яндекс», Mail.ru, Сбер и др. Таких мест в принципе не так много во всем мире, поэтому в Вильнюсе мы остро чувствуем, что кадры – на вес золота.

Ещё одна проблема связана с нехваткой экспертизы. Когда мы переехали, то оказалось, что мы знаем намного больше, чем местные игроки. Например, не получится получить экспертизу «как создать IT-единорога», потому что таких единорогов в принципе нет.

Однако, как я говорил, до Москвы лететь всего час – и можно выбирать самые интересные мероприятия, приезжать на 2-3 дня и учиться у российских экспертов.

Кроме того, после Москвы может показаться, что в Вильнюсе не так много и мест для тусовок и развлечений. В городе есть всё, но, конечно, в меньшем количестве. При этом в любой момент можно поехать в другую страну – во время карантина мы путешествовали на машине, до него – на лоукостерах за смешные деньги.

Плюсы жизни и работы в Европе

Присутствие на европейском рынке открывает куча возможностей для работы в США, ЕС, Великобритании. Так несмотря на то, что технической экспертизы в городе не хватает, хватает другой – в построении международного бизнеса. Все местные игроки сразу запускают проекты на глобальный рынок, выстраивают продажи по всему миру, налаживают связи. При этом нет ограничений, навязанных системой, как, например, санкций, и люди эффективно занимаются развитием интернационального бизнеса. Небольшой размер города, который ограничивает число вечеринок, одновременно дает невероятные возможности, чтобы сосредоточиться на своем деле. Ты будешь успевать все и не будешь проводить несколько часов в день в пробках. Например, я работаю гораздо больше, чем стандартные 8 часов, при этом успеваю заниматься детьми, спортом, саморазвитием. Вильнюс – это то самое место, где хочется растить детей. Во-первых, в городе очень развит транспорт: и можно возить ребенка во всевозможные кружки и секции по всему города, не тратя слишком много времени. Во-вторых, средний уровень начального и дошкольного образования здесь выше, чем в Москве. Например, в каждом детском саду учат английский язык, обеспечено хорошее питание, не нужно стоять годами в очереди. Начиная со второго класса все дети и в частных, и в государственных школах свободно говорят по-английски.

В рейтинге стран с благоприятными условиями для бизнес-старта Doing Business, который ежегодно выпускает Всемирный банк, Литва заняла 11 место и обогнала своих ближайших конкурентов: у Латвии это 19 место, у Эстонии – 18. Но по нашему опыту, для работы и жизни у Литвы, однозначно, первое место: по-настоящему благоприятная IT-среда, близкая к российской кухня с очень качественными продуктами, но главное – возможность работать и жить, не думая о балансе работы и жизни, а реально наблюдая его в своей жизни.