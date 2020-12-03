Стартапы акселератора Muiv.Lab презентуют свои проекты на Demo Day

11 декабря состоится завершающий этап акселерационной программы Muiv.Lab. Финалисты расскажут о результатах своей работы в сферах AI, Edtech, Fintech и обсудят с инвесторами и заказчиками дальнейшее сотрудничество.
За время программы участники:
- прошли образовательную часть;
- получили обратную связь от успешных предпринимателей и экспертов технологических компаний со всего мира;
- приняли участие в офлайн-мероприятиях.
Среди проектов, вышедших в финал, — агрегатор дистанционного обучения в зарубежных школах Educate Online, проект по обучению сотрудников навыкам кибербезопасности с помощью проведения киберучений, тренировок и онлайн-курсов StopPhish, сеть игровых клубов виртуальной реальности Portal VR и многие другие.
Также организаторы мероприятия приглашают инвесторов, представителей корпораций, игроков венчурного рынка и стартапы принять участие в следующем сезоне акселератора.
Регистрация на Demo Day на сайте.
Фото на обложке: kasto/Depositphotos
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