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Стартапы акселератора Muiv.Lab презентуют свои проекты на Demo Day

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

11 декабря состоится завершающий этап акселерационной программы Muiv.Lab. Финалисты расскажут о результатах своей работы в сферах AI, Edtech, Fintech и обсудят с инвесторами и заказчиками дальнейшее сотрудничество.

Стартапы акселератора Muiv.Lab презентуют свои проекты на Demo Day

За время программы участники:

  • прошли образовательную часть;
  • получили обратную связь от успешных предпринимателей и экспертов технологических компаний со всего мира;
  • приняли участие в офлайн-мероприятиях.

Среди проектов, вышедших в финал, — агрегатор дистанционного обучения в зарубежных школах Educate Online, проект по обучению сотрудников навыкам кибербезопасности с помощью проведения киберучений, тренировок и онлайн-курсов StopPhish, сеть игровых клубов виртуальной реальности Portal VR и многие другие.

Также организаторы мероприятия приглашают инвесторов, представителей корпораций, игроков венчурного рынка и стартапы принять участие в следующем сезоне акселератора.

Регистрация на Demo Day на сайте.

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Фото на обложке: kasto/Depositphotos

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