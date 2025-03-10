В MICE-индустрии появилась новая премия для лучших проектов и профессионалов

В марте стартует прием заявок на премию MICE Excellence Awards, которая станет первой в отрасли, охватывающей все ключевые аспекты индустрии делового туризма и корпоративных мероприятий. Премия будет вручаться за лучшие проекты, достижения компаний и профессионалов, которые их реализуют.

MICE Excellence Awards — новый проект, созданный в рамках развития профессионального сообщества MICE Excellence. Премия оценивает индустрию по трем направлениям: проекты, бизнес и люди. Особенность премии — в ее комплексном подходе: награждаются не только компании и проекты, но и менеджеры, которые непосредственно реализуют мероприятия.

В состав жюри вошли представители крупнейших заказчиков MICE-мероприятий, таких как «Авито», «АльфаСтрахование», «Газпромбанк», «Сибур», VK и другие. Критерии оценки для каждой номинации разрабатываются членами жюри с учетом их профессионального опыта.

Премия разделена на множество номинаций, включая «Конференция или форум года», «Инсентивный проект года», «Деловое событие года» и другие. Это позволяет охватить все ключевые аспекты MICE-индустрии и дать заслуженное признание лучшим проектам и командам.

Подробности о премии и подача заявок доступны на официальном сайте.