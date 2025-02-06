Тендерное сопровождение — что это, зачем нужно и сколько стоит
Тендерное сопровождение под ключ — что это такое? Это комплексная помощь участникам торгов, которая позволяет готовить выгодные предложения и становиться победителями, обеспечивая поток заказов.
В статье расскажем о том, как работает тендерное сопровождение, что это такое, какие функции выполняет помощник.
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Содержание
Что такое тендерное сопровождение?
Без опыта участия в тендерах сложно оказаться в числе победителей и получить заказ. Особенно если компания недавно вышла на рынок и пока что не создала репутацию.
В такой ситуации приходят на помощь фирмы, которые помогают собрать документы для тендера, подать заявку, а также подписать контракт в случае победы. Такие компании контролируют участие в конкурсе на всех этапах.
Тендерное сопровождение — это полноценная юридическая помощь участникам торгов. Сторонний тендерный специалист может сопровождать заказчика только на стадии подачи заявки или на протяжении всего конкурса — до полной победы и подписания контракта.
Можно отдать все работы по участию в тендере стороннему исполнителю. То есть клиент, желающий принять участие в тендере, дает задание аутсорсинговой компании по полной подготовке и сопровождению. А ее специалисты анализируют рынок, прогнозируют возможные предложения конкурентов, готовят максимально выгодный для всех сторон проект и оформляют документацию.
Обычно в аутсорсинговые тендерные компании обращаются новички, у которых нет опыта в этом направлении, или предприятия, которым нерентабельно содержать в штате специалистов этого направления.
Если говорить простыми словами, тендерное сопровождение — это всесторонняя поддержка участника торгов.
Чтобы узнать, сколько стоит тендерное сопровождение, стоит обратиться напрямую в компанию и озвучить задачи, которые ей предстоит выполнить. На ценник может повлиять большое количество факторов:
- тип тендера,
- особенности отрасли,
- наличие у потенциального исполнителя репутации,
- ресурсы для выполнения заказа.
Этапы тендерного аутсорсинга
Весь процесс сопровождения состоит из нескольких этапов:
- Аудит исполнителя. Представитель аутсорсера консультирует клиента, подписывает с ним договор, составляет стратегию работы, возможностей компании-участника тендера, создание проекта и его согласование.
- Поиск тендеров. Аутсорсер изучает различные площадки для закупок и подбирает для клиента торги, в которых тот может выступить в роли участника.
- Подготовка документации. На этом этапе аутсорсинговая компания анализирует конкурентов, собирает необходимый пакет документов и подает заявку на участие в тендере. При необходимости на этом же этапе в проект могут вноситься корректировки, которые также согласовываются с заказчиком.
- Подписание договора. Сопровождение клиента может проходить вплоть до подписания самого договора с заказчиком по результатам проведенного тендера. На этом этапе также нужна юридическая помощь.
Также специалисты могут провести аутсорсинг тендерного отдела. Это позволит определить компетенции штатных специалистов заказчика, выявить слабые места и модернизировать внутренние процессы.
Подготовка заявки для участия в тендере
Компания, которая занимается тендерным аутсорсингом, готовит заявку в несколько этапов:
- Консультируется с заказчиком. В первую очередь исполнитель выясняет требования заказчика и его возможности. Это помогает выстроить систему работы и избежать ошибок — например, участие в тендере, обязательства по которому заведомо невозможно выполнить.
- Изучает требования организатора тендера. На втором этапе аутсорсер изучает бриф, чтобы понять,
- Анализирует рынок предложений. Важно выяснить, что будет содержаться в заявках конкурентов, чтобы подготовить предложение.
- Готовит тендерную документацию. С учетом полученной на предыдущих этапах информации готовится заявка. Она содержит информацию об исполнителе, описание проекта, предварительную смету, а также дополнительную информацию, которая зависит от конкретных торгов.
Этот этап — один из самых сложных и длительных по времени. Специалистам нужно оценить возможности компании-участника, а также изучить огромное количество информации, чтобы предоставить на тендере максимально выгодное для всех сторон предложение.
Участие в торгах
Для того, чтобы участвовать в торгах исполнителю нужно зарегистрироваться на площадке, выбрать подходящие тендеры, правильно оформить заявку. Кроме того, нужно совершить ряд дополнительных действий: например, оформить электронную цифровую подпись, получить необходимые или наполнить сайт информацией о своих товарах и услугах в соответствии с требованиями.
Тендерное сопровождение может потребоваться и на этапе проведения самих торгов, так как иногда по желанию основного заказчика могут потребоваться корректировки поступившего на конкурс предложения. Причиной становятся внешние или внутренние обстоятельства: например, резким скачком цен на рынке товаров и услуг или изменением курса валют.
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На протяжении тендера аутсорсинговая компания мониторит поступившие заявки. Для основного заказчика важно не только поступившее предложение, но и способность компании-участника к диалогу. Для организатора торгов может быть важна скорость реакции на такие ситуации.
Специалисты аутсорсера совместно с заказчиком заранее определяют минимальную цену контракта. Это нужно, чтобы вовремя отказаться от участия, если исполнение обязательств окажется невыгодным. В назначенное время представитель исполнителя авторизуется на площадке, где проходят торги, и делает свои ставки, придерживаясь выбранной стратегии.
Мониторинг результатов тендера
Результаты тендера появляются на площадке, где проходили торги. Также информация дублируется на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), объединяющей все официальные российские площадки.
Отслеживать результаты тендера может как участник, так и компания-аутсорсер. Во втором случае после окончания торгов аутсорсер связывается с участником, чтобы можно было подписать документы о начале работы в установленные сроки.
Анализ результатов тендера
После завершения торгов важно провести оценку проделанной работы. Если исполнитель выиграл, важно понять, что именно стало решающим фактором для победы, чтобы в будущем использовать аналогичный подход. В случае неудачи необходимо провести работу над ошибками, которая выявит, что именно не устроило заказчика: цена, время исполнения работ, репутация исполнителя или другие факторы.
Если участники тендера считают, что торги были проведены с нарушением регламента (например, победу одержал участник с заведомо менее качественным предложением), решение можно оспорить в ФАС. Если ведомство обнаружит несоответствия, тендер проведут еще раз.
Аналитикой может заниматься как сам участник закупок, так и аутсорсер. Лучший результат приносит совместная работа: представители тендерной компании воспользуются знаниями о процессе торгов, а сотрудник заказчика — пониманием специфики конкретной отрасли.
Заключение договора
После завершения тендера и определения победителя заключается договор с выбранным поставщиком.
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Договор заключается в несколько этапов:
- Организатор определяет победителя на основе полученных заявок и критериев оценки. Победителю направляется уведомление о победе.
- Победитель тендера или организатор готовят проект документации. В ней указываются условия сотрудничества: предмет договора, сроки поставки товаров или оказания услуг, стоимость работ, ответственность сторон.
- Заказчик и исполнитель обсуждают условия, а при необходимости вносят изменения в проект.
- Если стороны пришли к соглашению по условиям, они подписывают договор с помощью электронной подписи. С этого момента договор вступает в силу, и стороны обязаны выполнять условия.
Аутсорсинговая компания может помочь на всех этапах заключения договора. Это особенно важно, если в штате у участника торгов нет юриста, который возьмет на себя оценку рисков и работу с документацией.
Итог
Тендерное сопровождение — услуга, которая позволяет небольшим компаниям без опыта участия в закупках конкурировать с организациями, у которых есть штат специалистов соответствующего профиля. Чем лучше они подготовят предложение для тендера и документацию, тем больше шансов у компании-участника выиграть тендер и получить заказ.
Участие в тендере проходит в несколько этапов:
- аудит исполнителя;
- поиск подходящих тендеров;
- подготовка сметы документации;
- участие в торгах;
- подписание договора;
- анализ результатов.
Привлечь подрядчика можно как для разовых работ, так и для комплексного сопровождения под ключ. За такие услуги нужно будет заплатить, но они увеличат шансы на победу и снизят риски заключить невыгодное соглашение.
Фото на обложке: SirikuIT / Getty Images
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