Визы для релокации в США и Великобританию. Как получить?

Сима Мусатова, основательница агентства Lumo, с 2019 года занимается публикациями для такой визы. Эксперт рассказала об этапах получения виз для жизни в США (O-1) и Великобритании (Global Talent) и требованиях для нужных в этом случае публикаций в СМИ.

Представители других специальностей также рассматривают варианты для переезда. Один из них — получение так называемой «визы талантов», которая дает возможность работать на территории других стран.

Число россиян, рассматривающих возможность релокации, за последний месяц возросло. Согласно данным экспертов Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), около 50-70 тысяч IT-специалистов уже покинули страну, еще от 70 тысяч до 100 тысяч человек могут уехать в апреле.

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Виза O-1 для релокации в США

Виза категории O-1 — это неиммиграционная виза, которая позволяет работать на территории США. Виза выдается сроком на 1-3 года с возможностью пролонгации.

Важно, что виза не дает оснований для получения green card, которая обеспечивает вид на жительство и право на работу в США на протяжении 10 лет.

Для кого

Согласно информации, предоставленной службой гражданства и иммиграции США, получить визу O-1 имеют возможность специалисты, у которых есть достижения в науке, искусстве, культуре, спорте или бизнесе, соответствующие определенным критериям, о которых расскажу немного дальше.

У визы O-1 есть две категории:

O-1A — категория для специалистов в области науки, образования или спорта;

O-1B — категория для экспертов в сфере искусства, кино или телевизионной индустрии.

Есть также подкатегория O-3, которая предоставляет возможность релокации для супруга и ребенка основного претендента на визу.

Как получить?

Получить визу можно с помощью работодателя или агента. В первом случае необходимо приглашение от компании, в которой работает сотрудник. Во втором случае в роли агента выступает некий поручитель — гражданин США, который планирует нанять сотрудника на работу.

Период одобрения заявки на визу занимает до 2 месяцев. Он включает в себя сбор документов, подачу заявления и его рассмотрение.

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Этапы и документы

Давайте разберемся в этапах получения визы O-1:

Сбор документов; Подача ходатайства — досье кандидата вместе с петицией направляется в USCIS (служба гражданства и иммиграции США); Интервью с кандидатом (подразумевает под собой посещение консульства, где необходимо подтвердить свои профессиональные навыки в устном формате перед комиссией); Рассмотрение заявки, получение визы и переезд в США.

Необходимые документы:

Заграничный паспорт гражданина РФ;

Фотографии 5 на 5 см;

Петиция I—129 для оформления неиммиграционной визы — чтобы избежать задержек, ваш работодатель должен подать заполненную петицию не менее чем за 45 дней до приема на работу;

Рекомендации международной или национальной ассоциации профессионалов;

Устная договоренность с работодателем, закрепленная в письменной форме, или рабочий контракт;

Бизнес-план или проект, в котором будет участвовать кандидат , а также его резюме;

Доказательства, которые подтверждают профессиональные заслуги и уровень квалификации кандидата.

Кроме того, необходимо соответствовать не менее чем трем критериям из списка, приведенного ниже:

Обладать наградами и премиями международного и национального уровней;

Состоять в профессиональных ассоциациях;

Иметь ряд публикаций в СМИ, которые демонстрируют профессиональные достижения;

Иметь опыт членства жюри в конкурсах и соревнованиях, которые соответствуют сфере деятельности соискателя;

Иметь авторские статьи и исследования в профессиональной области;

Обладать вкладом в научные разработки;

Занимать основополагающие позиции в ведущих организациях отрасли;

Обладать профессиональными грантами, премиями или заработной платой, которые обеспечивают высокий доход.

На данный момент посольство США в РФ прекратило выдачу неиммиграционных виз. Однако, согласно официальному комментарию, граждане России могут записаться на собеседование в американском посольстве или консульстве в любой стране, где доступны слоты для записи. Подробности тут.

Виза Global Talent для релокации в Великобританию

Британская виза Global Talent дает возможность работать в найме на территории Великобритании от 3 до 5 лет, а также заниматься предпринимательством.

Для кого

Получить визу по программе Global Talent могут специалисты из трех сфер: наука, искусство и IT.

У визы есть две подкатегории:

Exceptional Promise Specialist — виза для специалистов в начале карьеры. Для ее получения необходимо доказать наличие своего профессионального потенциала для достижения результатов в новаторской деятельности.

Exceptional Talent Specialist — для специалистов, которые уже являются признанными лидерами в своей сфере. Им необходимо продемонстрировать свою ведущую позицию в отрасли на текущий момент.

Обе подкатегории виз дают возможность получить вид на жительство в Великобритании. Разница лишь в том, что для начинающего специалиста эта опция будет доступна через 5 лет, а для выдающегося — уже через 3.

Как получить?

Как правило, процесс получения визы, по разным оценкам, занимает до трех месяцев.

Организация Tech Nation, которая занимается поддержкой IT-специалистов и разрабатывает программы, направленные на ускорение роста цифрового сектора экономики Британии, в начале марта выпустила специальные разъяснения, которые в том числе касаются российских ИТ-специалистов.

Согласно комментарию, визы по программе Global Talent продолжают выдавать в штатном режиме вне зависимости от национальности.

В организации также подчеркнули, что документы российских специалистов, которые на данный момент уже являются сотрудниками британских компаний и сталкиваются с проблемами получения заработной платы из-за санкций, примененных SWIFT по отношению к РФ, рассматриваются в ускоренном режиме.

Подать документы можно параллельно, но рассмотрение заявки в Home Office (Департамент Правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль) начнется только после завершения первого этапа.

Кроме того, подать заявку на визу категории Global Talent россияне могут в странах, посещение которых не требует получения визы. Среди них Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан.

Преимущества программы Global Talent:

В отличие от визы O-1, для нее не требуется диплом о высшем образовании или приглашение на работу от работодателя;

Правительство Великобритании не запрашивает финансовую отчетность и подтверждение наличия средств на вашем счете;

Для получения данной визы не нужно даже сдавать международный экзамен IELTS, который демонстрирует уровень владения английским языком.

Все, что нужно — подтвердить вашу экспертность. Расскажу, как это сделать.

Этапы и документы

Подготовка документов, подтверждающих талант специалиста, и их одобрение Endorsement Body; Подача иммиграционной визовой заявки; Получение Biometric Residence Permit, которое дает право на проживание и работу в Великобритании.

Для того, чтобы процесс подготовки и одобрения заявки прошел успешно, нужно подойти к нему максимально сконцентрировано и разобраться, какие именно потребуются документы:

Резюме, которое докажет ваш профессиональный вклад отрасль за последние 5 лет; Мотивационное письмо, рекомендации для которого можно найти на сайте Tech Nation; Три рекомендательных письма от британских или других иностранных компаний (IT-специалистам из России требуется только одно письмо); Подтверждения профессиональных наград и достижений. Например, в сфере искусства это может быть премия Чайковского — гран-при, Международный конкурс пианистов имени Шопена — первое место, Золотой Глобус и т. д. В качестве достижения могут считаться также написание экспертной книги, международных научных статей и т. д.

Важно, чтобы достижение можно было легко проверить, т. е. информацию о нем можно найти в открытом источнике. Это сократит сроки рассмотрения заявки увеличит шансы на получение визы.

Публикации в СМИ

Если вы дочитали колонку до этого момента, то уже точно знаете, что для получения визы таланов и в США, и в Великобританию вам необходимо подтвердить свою экспертность публикациями в СМИ.

Наша команда разобралась в том, какие именно публикации котируются для получения виз O-1 и Global Talent. Требования достаточно похожи.

Количество необходимых публикаций варьируется от 2 до 10. Важно, чтобы это были публикации в источниках с высоким коэффициентом посещаемости. Проверить эту статистику для российских СМИ можно здесь. Статус издания также играет роль. Стоит сделать акцент на отраслевые изданиях с максимальным охватом аудитории (Tier-1), а также узконаправленные отраслевые СМИ (Tier-2) — посвященные одной определенной отрасли. Не стоит делать акцент на материалах в информагентствах, а вот наличие публикаций в международной прессе будет значительным преимуществом. Для заявки на визу можно предоставить следующие форматы упоминаний в СМИ: экспертные колонки, комментарии в деловых и отраслевых изданиях, интервью, а также авторские и научные статьи с использованием собственных исследовательских данных. Публикации должны быть сделаны не позднее, чем за 1-2 года до релокации. Стоит также учесть, что материалы в СМИ должны быть размещены не ранее чем за 1-2 месяца до подачи документов.

В текущей ситуации все очень быстро меняется. При рассмотрении возможности важно постоянно проверять информацию в официальных источниках, в том числе в тех, о которых мы говорили выше.

На рынке существует много квалифицированных специалистов, которые оценят ваши шансы и составят персональные рекомендации по получению визы. Это касается как публикаций в СМИ, так и общего процесса сбора и подачи документов на одобрение.

Фото на обложке: Shutterstock / Vinokurov Kirill