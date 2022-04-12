Визы для релокации в США и Великобританию. Как получить?

Число россиян, рассматривающих возможность релокации, за последний месяц возросло. Согласно данным экспертов Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), около 50-70 тысяч IT-специалистов уже покинули страну, еще от 70 тысяч до 100 тысяч человек могут уехать в апреле.
Представители других специальностей также рассматривают варианты для переезда. Один из них — получение так называемой «визы талантов», которая дает возможность работать на территории других стран.
Сима Мусатова, основательница агентства Lumo, с 2019 года занимается публикациями для такой визы. Эксперт рассказала об этапах получения виз для жизни в США (O-1) и Великобритании (Global Talent) и требованиях для нужных в этом случае публикаций в СМИ.
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Виза O-1 для релокации в США
Виза категории O-1 — это неиммиграционная виза, которая позволяет работать на территории США. Виза выдается сроком на 1-3 года с возможностью пролонгации.
Важно, что виза не дает оснований для получения green card, которая обеспечивает вид на жительство и право на работу в США на протяжении 10 лет.
Для кого
Согласно информации, предоставленной службой гражданства и иммиграции США, получить визу O-1 имеют возможность специалисты, у которых есть достижения в науке, искусстве, культуре, спорте или бизнесе, соответствующие определенным критериям, о которых расскажу немного дальше.
У визы O-1 есть две категории:
- O-1A — категория для специалистов в области науки, образования или спорта;
- O-1B — категория для экспертов в сфере искусства, кино или телевизионной индустрии.
Есть также подкатегория O-3, которая предоставляет возможность релокации для супруга и ребенка основного претендента на визу.
Как получить?
Получить визу можно с помощью работодателя или агента. В первом случае необходимо приглашение от компании, в которой работает сотрудник. Во втором случае в роли агента выступает некий поручитель — гражданин США, который планирует нанять сотрудника на работу.
Период одобрения заявки на визу занимает до 2 месяцев. Он включает в себя сбор документов, подачу заявления и его рассмотрение.
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Этапы и документы
Давайте разберемся в этапах получения визы O-1:
- Сбор документов;
- Подача ходатайства — досье кандидата вместе с петицией направляется в USCIS (служба гражданства и иммиграции США);
- Интервью с кандидатом (подразумевает под собой посещение консульства, где необходимо подтвердить свои профессиональные навыки в устном формате перед комиссией);
- Рассмотрение заявки, получение визы и переезд в США.
Необходимые документы:
- Заграничный паспорт гражданина РФ;
- Фотографии 5 на 5 см;
- Петиция I—129 для оформления неиммиграционной визы — чтобы избежать задержек, ваш работодатель должен подать заполненную петицию не менее чем за 45 дней до приема на работу;
- Рекомендации международной или национальной ассоциации профессионалов;
- Устная договоренность с работодателем, закрепленная в письменной форме, или рабочий контракт;
- Бизнес-план или проект, в котором будет участвовать кандидат , а также его резюме;
- Доказательства, которые подтверждают профессиональные заслуги и уровень квалификации кандидата.
Кроме того, необходимо соответствовать не менее чем трем критериям из списка, приведенного ниже:
- Обладать наградами и премиями международного и национального уровней;
- Состоять в профессиональных ассоциациях;
- Иметь ряд публикаций в СМИ, которые демонстрируют профессиональные достижения;
- Иметь опыт членства жюри в конкурсах и соревнованиях, которые соответствуют сфере деятельности соискателя;
- Иметь авторские статьи и исследования в профессиональной области;
- Обладать вкладом в научные разработки;
- Занимать основополагающие позиции в ведущих организациях отрасли;
- Обладать профессиональными грантами, премиями или заработной платой, которые обеспечивают высокий доход.
На данный момент посольство США в РФ прекратило выдачу неиммиграционных виз. Однако, согласно официальному комментарию, граждане России могут записаться на собеседование в американском посольстве или консульстве в любой стране, где доступны слоты для записи. Подробности тут.
Виза Global Talent для релокации в Великобританию
Британская виза Global Talent дает возможность работать в найме на территории Великобритании от 3 до 5 лет, а также заниматься предпринимательством.
Для кого
Получить визу по программе Global Talent могут специалисты из трех сфер: наука, искусство и IT.
У визы есть две подкатегории:
- Exceptional Promise Specialist — виза для специалистов в начале карьеры. Для ее получения необходимо доказать наличие своего профессионального потенциала для достижения результатов в новаторской деятельности.
- Exceptional Talent Specialist — для специалистов, которые уже являются признанными лидерами в своей сфере. Им необходимо продемонстрировать свою ведущую позицию в отрасли на текущий момент.
Обе подкатегории виз дают возможность получить вид на жительство в Великобритании. Разница лишь в том, что для начинающего специалиста эта опция будет доступна через 5 лет, а для выдающегося — уже через 3.
Как получить?
Как правило, процесс получения визы, по разным оценкам, занимает до трех месяцев.
Организация Tech Nation, которая занимается поддержкой IT-специалистов и разрабатывает программы, направленные на ускорение роста цифрового сектора экономики Британии, в начале марта выпустила специальные разъяснения, которые в том числе касаются российских ИТ-специалистов.
Согласно комментарию, визы по программе Global Talent продолжают выдавать в штатном режиме вне зависимости от национальности.
В организации также подчеркнули, что документы российских специалистов, которые на данный момент уже являются сотрудниками британских компаний и сталкиваются с проблемами получения заработной платы из-за санкций, примененных SWIFT по отношению к РФ, рассматриваются в ускоренном режиме.
Подать документы можно параллельно, но рассмотрение заявки в Home Office (Департамент Правительства Великобритании, ответственный за иммиграционный контроль) начнется только после завершения первого этапа.
Кроме того, подать заявку на визу категории Global Talent россияне могут в странах, посещение которых не требует получения визы. Среди них Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Беларусь, Таджикистан.
Преимущества программы Global Talent:
- В отличие от визы O-1, для нее не требуется диплом о высшем образовании или приглашение на работу от работодателя;
- Правительство Великобритании не запрашивает финансовую отчетность и подтверждение наличия средств на вашем счете;
- Для получения данной визы не нужно даже сдавать международный экзамен IELTS, который демонстрирует уровень владения английским языком.
Все, что нужно — подтвердить вашу экспертность. Расскажу, как это сделать.
Этапы и документы
- Подготовка документов, подтверждающих талант специалиста, и их одобрение Endorsement Body;
- Подача иммиграционной визовой заявки;
- Получение Biometric Residence Permit, которое дает право на проживание и работу в Великобритании.
Для того, чтобы процесс подготовки и одобрения заявки прошел успешно, нужно подойти к нему максимально сконцентрировано и разобраться, какие именно потребуются документы:
- Резюме, которое докажет ваш профессиональный вклад отрасль за последние 5 лет;
- Мотивационное письмо, рекомендации для которого можно найти на сайте Tech Nation;
- Три рекомендательных письма от британских или других иностранных компаний (IT-специалистам из России требуется только одно письмо);
- Подтверждения профессиональных наград и достижений. Например, в сфере искусства это может быть премия Чайковского — гран-при, Международный конкурс пианистов имени Шопена — первое место, Золотой Глобус и т. д. В качестве достижения могут считаться также написание экспертной книги, международных научных статей и т. д.
Важно, чтобы достижение можно было легко проверить, т. е. информацию о нем можно найти в открытом источнике. Это сократит сроки рассмотрения заявки увеличит шансы на получение визы.
Публикации в СМИ
Если вы дочитали колонку до этого момента, то уже точно знаете, что для получения визы таланов и в США, и в Великобританию вам необходимо подтвердить свою экспертность публикациями в СМИ.
Наша команда разобралась в том, какие именно публикации котируются для получения виз O-1 и Global Talent. Требования достаточно похожи.
- Количество необходимых публикаций варьируется от 2 до 10.
- Важно, чтобы это были публикации в источниках с высоким коэффициентом посещаемости. Проверить эту статистику для российских СМИ можно здесь.
- Статус издания также играет роль. Стоит сделать акцент на отраслевые изданиях с максимальным охватом аудитории (Tier-1), а также узконаправленные отраслевые СМИ (Tier-2) — посвященные одной определенной отрасли. Не стоит делать акцент на материалах в информагентствах, а вот наличие публикаций в международной прессе будет значительным преимуществом.
- Для заявки на визу можно предоставить следующие форматы упоминаний в СМИ: экспертные колонки, комментарии в деловых и отраслевых изданиях, интервью, а также авторские и научные статьи с использованием собственных исследовательских данных.
- Публикации должны быть сделаны не позднее, чем за 1-2 года до релокации. Стоит также учесть, что материалы в СМИ должны быть размещены не ранее чем за 1-2 месяца до подачи документов.
В текущей ситуации все очень быстро меняется. При рассмотрении возможности важно постоянно проверять информацию в официальных источниках, в том числе в тех, о которых мы говорили выше.
На рынке существует много квалифицированных специалистов, которые оценят ваши шансы и составят персональные рекомендации по получению визы. Это касается как публикаций в СМИ, так и общего процесса сбора и подачи документов на одобрение.
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