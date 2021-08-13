Что такое внутреннее предпринимательство и как развивать его с помощью хакатонов?

С этой целью весной 2021 провели хакатон Банк ВТБ и розничная сеть «Магнит», в июле X5 Group заявили о том, что интрапренерство за 1-2 года поможет корпорации увеличить прибыль на 1 млрд.

Расскажу, что привлекает бизнес-гигантов в идее внутреннего предпринимательства, как его развитие помогает расти крупному бизнесу, как интрапренеров находят в штате ИТ-компаний, мотивируют на совместный рост и какие инструменты для этого используют.

История

Термин «внутреннее предпринимательство» в 1978 году ввел в обиход Гиффорд Пинчот III, предприниматель, писатель и изобретатель родом из США.

Кто такой внутренний предприниматель? По определению это тот же создатель продуктов или услуг, но, работающий не сам на себя, а в рамках организации, и преследующий ее цели. Из ярких примеров на мировом рынке можно выделить опыт Wipro и Zappos.

Wipro, компания по производству масла из Индии, благодаря внедрению внутреннего предпринимательства трансформировалась в гиганта IT-отрасли. А Zappos начинала свою деятельность с торговли обувью в интернете и превратилась в компанию по «доставке счастья».

Топ-менеджмент вывел корпоративную культуру предприятия на такой уровень, что качественное обслуживание клиентов стало основой деятельности чуть ли не каждого сотрудника.

Какие цели преследует компания

По данным, опубликованным РБК, 3% населения России являются активными предпринимателями. Эти люди создают товары или услуги и извлекают из собственной деятельности прибыль. Однако, как показывает практика, и среди тех, кто работает по найму, есть люди с таким потенциалом.

Рост компаний, «раздувание» департаментов, стремление к налаживанию работы как внутри подразделений, так и между ними, стимулируют топ-менеджмент к поиску новых подходов к повышению эффективности, в том числе экономической. Одним из таковых как раз становится развитие внутреннего предпринимательства, поскольку оно:

форсирует внедрение инноваций, создание новых продуктов/услуг;

позволяет бизнесу масштабироваться;

укрепляет лояльность кадров и работает в пользу HR-бренда.

Как компании стимулируют сотрудников развивать бизнес

Интрапренер (intrapreneur) — рядовой сотрудник, который замотивирован на развитие. Он всегда работает вне рамок должностных обязанностей, генерирует идеи, объединяет вокруг себя людей. В целом обладает всеми качествами предпринимателя, но при этом остается верен своей компании.

На это есть ряд причин:

Компании минимизирую финансовые риски внутренних предпринимателей. Интрапренер, в отличие от самостоятельных бизнесменов, всегда «под прикрытием»: во-первых, есть страховка в виде оклада за основную деятельность, во-вторых, первичные исследования рынка потребителей и конкурентов, разработку пилота, его апробацию, маркетинг оплачивает компания. Корпорации предоставляют ресурсы. Наниматели предоставляют интрапренерам не только финансовые, но и человеческие ресурсы. Нет необходимости тратить время и деньги на создание команды. Все человеческие ресурсы уже есть внутри коллектива. Кроме того, хорошо известен уровень компетенций каждого. Помимо экономической стороны, у вопроса есть и психологический аспект, который легко нивелируется. В качестве поддержки при интрапренерстве выступают внутренние эксперты компании, менторы, топ-менеджеры. Они оценивают бизнес-идеи, дают рекомендации, делятся опытом, сопровождают «новичков». Бизнес повышает значимость рядовых сотрудников. Часто работа в корпорациях приводит к выгоранию по причине того, что роль человека в проекте сводится к функции механизма. Внутреннее же предпринимательство всегда предполагает обратную связь, причем, в большинстве случаев от тех лиц, с которыми в обычных условиях рядовые сотрудники не общаются: директора подразделений, топ-менеджмент и т.п.

Инструменты для развития внутреннего предпринимательства

Способов выявить и мотивировать инициативных сотрудников внутри компаний много. Среди них и банки идей, конкурсы или соревнования (в частности идеатоны и хакатоны), внутренние акселераторы и другие. В чем-то они похожи, но у каждого есть свои плюсы и минусы. Для нас ввиду специфики деятельности, направленной на организацию подобных мероприятий, наибольший интерес представляют соревнования.

Банки идей. Инициатива простая в реализации, но редко эффективная. Компании объявляют о старте срочного сбора заявок на различные проекты, или формулируют челлендж, как перманентный, и обозначают место сбора идей (корпоративные информационные системы или специально создаваемых для этих целей почтовый ящик).

Процесс рассмотрения, анализа и отбора здесь, как правило, непрозрачен, кроме того, организаторы часто пренебрегают обратной связью, в связи с чем, несмотря на перспективу получить вознаграждение, участники теряют энтузиазм, а коллектив так и не узнает имен победителей.

Внутренние акселераторы — дело долгоиграющее и сложно реализуемое. Начинают с определения специализации и целей акселератора, затем работают над концепцией, определяют организационную структуру, создают команду, которая в дальнейшем разрабатывает систему поиска и отбора проектов, формулирует предложение для привлечения участников.

После сотрудники акселератора работают над программой развития проектов, бюджетом и определяют схему взаимодействия с выпускниками. Все эти активности растягиваются на многие месяцы.

Все большую популярность набирают хакатоны. Если кратко, это состязание команд, где они в короткие сроки работают над решением прикладных задач организатора и создают прототип продукта. На идеатонах команды генерируют идеи и дорабатывают их до бизнес-проекта. В целом, эту активность можно рассматривать как этап, предваряющий хакатон.

Общий порядок действий организаторов здесь, как в конкурсах и внутренних акселераторах, прост и понятен, а путь идеи от получателя до лица, принимающего решения, легко отслеживается.

Начинают с разработки правил, формирования команд, затем собирают идеи, производят первичный отсев, после в сопровождении трекеров команды работают над созданием бизнес-проекта в идеатоне или MVP в хакатоне, защищают проекты, а далее организаторы применяют лучшие решения в бизнесе.

Но в отличие от того же акселератора есть колоссальное преимущество — максимально сжатые сроки (как правило, 2-3 дня на само мероприятие и около месяца на его подготовку).

Современные реалии перевели мероприятия в онлайн-пространство. Это с одной стороны, усложнило ряд процессов, а с другой — облегчило и ускорило достижение целей. Организовать онлайн-ивент можно в том числе с помощью специализированных платформ.

Кроме платформы, в любой активности по генерации идей участникам может потребоваться софт для управления проектом, решения прикладных задач, расчетов экономических показателей.

Отдельного внимания заслуживает работа трекеров. Они консультируют команды по вопросам бизнеса, распределению ролей в команде, планированию ресурсов, помогают ставить задачи; подсказывают, где участники «свернули не туда».

Хорошо, если, кроме технических консультаций, трекеры рассказывают командам о практическом применении бизнес-инструментов, типа Lean Canvas (шаблон для построения бизнес-модели), об использовании приемов тайм-менеджмента, управления командой.

В завершение соревновательных этапов организаторы по результатам питчинга выбирают команды победителей, награждают их и в дальнейшем поддерживают развитие их проектов. Большую эффективность имеет подход, когда жюри продолжает курировать проекты, не попавшие в пул лидеров, но все же вызывающие интерес для бизнеса.

В России внимание развитию внутреннего предпринимательства уделяют в основном высокотехнологичные компании.

Так, несколько лет назад Сбер запустил внутренний акселератор «Sber#Up», «Яндекс» специально выделяет сотрудникам время для разработки новых продуктов. Из свежих примеров: идеатон и хакатон Группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» и специальная инициатива Банка ВТБ и ритейлера «Магнит».

Весной 2021 лидеры банковской и ритейл отраслей в России объединились для получения синергического эффекта двух бизнесов, который запланировали добиться, стимулируя развитие внутреннего предпринимательства.

Организаторы начали с того, что выявили с помощью идеатона инициативных сотрудников (получили более 300 заявок) и отобрали 17 проектов для создания MVP на внешнем хакатоне (здесь уже было более 400 участников, желающих поработать с этими проектами).

В финале были выбраны 3 лучших команды, которые получили 1 млн. на развитие. Стоит отметить, что организаторы не ограничились лишь тем, что наградили победителей. 4 проекта участников, которых сочли перспективными для бизнеса, запустили в пилоты.

25 июня завершился ЭльдоCode, первый хакатон бренда «‎Эльдорадо», целью которого стало создание инноваций, объединяющих онлайн и оффлайн ритейл. Он тоже проходил в два этапа: сбор идей и внешнее соревнование.

На идеатоне организаторы обработали более 300 заявок, на хакатоне собрали 300 участников, из которых были сформированы 54 команды. Последние работали над созданием цифровых инструментов для групп сотрудников компании, которые в перспективе будут применяться ритейлером.

Как получить максимум пользы

Пока вы размышляете над тем, стоит ли искать предпринимателей внутри вашего коллектива, расскажем о том, что нужно для того, чтобы сделать этот поиск максимально эффективным.

Определитесь с целями. Ответьте себе на вопрос о том, будете ли вы в действительности использовать полученные в результате мероприятий идеи для развития бизнеса. Определитесь с ресурсами. Оцените, кто из экспертов внутри сможет курировать вовлеченных в процесс работы над идеями участников соревнований. Создайте рабочую группу и четко очертите задачи для каждого вовлеченного. Определитесь с подрядчиками. Выбирайте организаторов, исходя из релевантного опыта, подтвержденных кейсов и пула опций, которые они могут предоставить. Не бросайте участников. Продолжайте поддерживать коммуникацию с победителями и курировать развитие их проектов. Следите за тем, как дорабатывают свои прототипы те команды, которые не вошли в список лидеров, но так или иначе вас заинтересовали.

Фото на обложке: unsplash.com