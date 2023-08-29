Что такое сайт-агрегатор? Объясняем простыми словами

Сайты-агрегаторы — тренд, который быстро набирает обороты. Пользователям они сберегают десятки часов ежемесячно на поиске товаров или услуг, а компаниям помогают экономить на продвижении и заключать больше сделок. Что такое агрегаторы? Чем агрегаторы отличаются от других сайтов, как с ними конкурировать и как их продвигать? Разбирается Юрий Гизатуллин, СЕО IT-компании Tiqum .

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По данным Statista, к 2022 году человечество накопило примерно 97 зеттабайт данных, а уже к 2025 году этот показатель вырастет до 180 зеттабайт. Для иллюстрации: всего одного зеттабайта достаточно, чтобы записать 10 млрд фильмов в разрешении 4K. Смотреть их придется несколько миллионов лет.

Мы вышли на тот исторический промежуток, когда человек просто не способен обрабатывать всю доступную информацию вокруг себя. Каждый день мы потребляем около 34 гигабайт данных — но у мозга есть лимиты хранения. Поэтому растет спрос на продукты, которые позволяют быстро получить релевантные ресурсы, выделить необходимые и откинуть лишние. То есть оптимизировать потребление информации.

Это одна из причин повышенного интереса к сайтам-агрегаторам в последние годы.

Что такое агрегатор и какие бывают типы агрегаторов

Сайт-агрегатор собирает в одном месте данные и предложения в определенной нише из разных источников. Иными словами, это информационный центр, где аудитория может получать актуальные сведения по одной теме: от новостного контента до данных о поставщиках, товарах или услугах.

Информация на сайте-агрегаторе, как правило, объединяется по определенному признаку: категории товара или услуги, стоимости, ключевой фразе. Клиент получает большое количество предложений в едином окне и может быстро сравнить их: цены, отзывы, преимущества и недостатки, дополнительные характеристики (например, размер скидки), и сделать ключевое действие — купить.

Вспомните, как еще несколько лет назад для того, чтобы заказать ужин, приходилось мониторить заведения в округе, выбрать подходящие, позвонить для заказа — сейчас за нас это делают агрегаторы вроде «Маркет Деливери» или «Яндекс.Еды». Пользователям достаточно нажать несколько кнопок на смартфоне. Подход «пришел — увидел — купил» в действии.

Исторически первыми сайтами-агрегаторами можно назвать доски объявлений и каталоги ссылок. В начале 2000-х, до того как появились качественные поисковые системы и алгоритмы, они были практически единственными «посредниками» между поставщиками и покупателями в интернет-пространстве. В обоих случаях владельцы агрегаторов зарабатывали на рекламе.

В Tiqum c 2007 года был собственный проект RB7.ru — мультисервисный портал, где были собраны все кинотеатры, каталог организаций, объявления, сервисы погоды и радио, карта, новости и тематические статьи. Однако со временем проект трансформировался в афишу из-за стремительного развития крупных тематических агрегаторов, забравших трафик новостей, объявлений.

Практически все подобные мультисервисные порталы были полностью вытеснены с рынка, а вот доски объявлений превратились в крупные сервисы вроде «Авито» или «Ярмарки мастеров».

Пользователям таких ресурсов по-прежнему нужно самостоятельно добавлять информацию о своих товарах или услугах на платформу. При этом все взаимодействие между поставщиком и покупателем происходит через личный кабинет, а агрегатор зарабатывает на процентах (и других способах монетизации). Это — так называемый классифайд.

Еще пара примеров современной доски объявлений — агрегаторы услуг, такие как «Юла» или YouDo, и отзовики. Они собирают информацию об исполнителях и позволяют пользователям оценивать качество их работы. А также агрегаторы новостей, такие как «Рамблер».

Товарные агрегаторы делятся на множество категорий: агрегаторы недвижимости, агрегаторы авиабилетов, сервисы бронирования отелей и многие другие. Все агрегаторы объединяет тот факт, что сайт автоматически генерирует набор предложений на основании поискового запроса клиента.

Он может не взаимодействовать с брендами напрямую, а только предоставлять ссылки. Поэтому заказчик может лишь выбрать подходящий вариант товара — для совершения покупки часто приходится перейти на страницу или сайт компании. Хорошо знакомые всем примеры — дешевые авиабилеты на Aviasales, сервисы Booking или E-Katalog (сейчас недоступен для пользователей из России).

Наконец, в начале 2000-х на рынке появились маркетплейсы (сложные товарные агрегаторы): Ozon, Wildberries, — которые сейчас выросли в огромные корпорации. У них совершенно другая модель работы: за размещение брендов и товаров на сайте агрегатор берет комиссию. При этом к нему подключены платежные сервисы, предусмотрены собственная служба доставки и пункты выдачи.

По сути это полноценная экосистема для продвижения и реализации товаров и услуг.

Отмечу, что в этом году у нас в планах запуск масштабного сервиса дизайна и ремонта, в котором будут собраны лучшие ремонтные компании и дизайнеры интерьеров.

Примеры успешных агрегаторов товаров и услуг

Если нужно заказать такси, пользователь, скорее всего, в первую очередь откроет одно из популярных приложений-агрегаторов вроде Uber или «Яндекс.Такси». Если необходимо заказать онлайн-товары — откроет Ozon, Wildberries или AliExpress. А в процессе поиска квартиры зайдет на ЦИАН или «ДомКлик».

Маркетплейсы плотно обосновались в нашей жизни. Есть множество агрегаторов, которыми мы пользуемся на регулярной основе и даже не задумываемся об этом: топ среди них — Avito, «Яндекс.Маркет», «Маркет Деливери», Aviasales, «Туту.ру», «Островок.ру» или 101 hotels, prodoctorov, profi.ru и другие, от крупных товарных до узкоспециализированных маркетплейсов услуг.

Тем временем это крайне успешные бизнесы. Так, товарооборот уСommerce сегмента «Яндекса» (включает маркетплейсы «Яндекс Маркет», «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери», а также «Яндекс Лавку») за 2022 год вырос почти в 2 раза в сравнении с 2021 годом, до 308 млрд руб. Выручка Avito за тот же период выросла на 51% до 64,4 млрд рублей. В России агрегаторы заняли устойчивое, прочное место в бизнесе.

Плюсы и минусы агрегаторов

Агрегаторы высоко ранжируются поисковыми системами, в том числе благодаря большой ссылочной массе и высоким показателям ПФ Поведенческий фактор.. У них более высокая посещаемость и больше доверия со стороны клиентов. В глазах аудитории агрегатор — это экосистема, которая делает первичный отбор товаров и услуг за пользователя. ТЦ в кармане — только с любимыми избранными магазинами.

Особенно выручает агрегатор небольших поставщиков и ИП. Им не нужно заниматься разработкой собственного сайта (которая сейчас обходится в среднем от 200-300 тыс. руб.), нанимать ИТ и SEO специалистов для его актуализации, поддержания работоспособности и продвижения.

До минимума снижаются расходы на рекламу и организацию логистики товаров. Именно поэтому на Wildberries можно увидеть множество молодых российских брендов одежды.

Есть, правда, и минусы. Среди них — очень высокий уровень конкуренции в практически любом сегменте товаров, а также невозможность напрямую коммуницировать с покупателями. Именно поэтому компании нередко начинают параллельно развивать страницы в популярных социальных сетях — в противном случае им не удается работать с обратной связью от клиентов. К примеру, с негативом, если товар подменили при выдаче.

Как конкурировать с агрегаторами?

Может ли обычный сайт конкурировать с сайтом-агрегатором? Скорее нет. Во-первых, на агрегаторах значительно больше контента, чем на обычных сайтах. Во-вторых, они больше соответствуют требованиям со стороны поисковых систем: страницы оптимизированы, есть семантическая разметка, тексты уникальны. Поэтому в поисковой выдаче первые 5-7 сайтов — это обычно именно агрегаторы.

Впрочем, при грамотном SEO-продвижении сайта с самого начала можно попробовать выступить наравне с агрегаторами. Для этого на сайте должны быть грамотные заголовки для страниц-категорий (не стоит, например, использовать высокочастотную семантику), рубрикация внутри страниц, заполненный метатег description.

Важно также поддерживать чистоту сайта с технической точки зрения: например, избегать дублей, обеспечивать перелиновку страниц (перекрестные ссылки).

Как создать маркетплейс?

Есть несколько путей к созданию собственного сайта-агрегатора:

сделать все самостоятельно с нуля, собрав команду программистов,

заказать разработку у внешних подрядчиков,

найти и настроить готовое решение.

Готовое решение обойдется дешевле, но при разработке с нуля — своими силами или с подрядчиком — можно учесть больше нюансов и сделать полностью кастомный продукт. Выбор подхода полностью зависит от целей проекта.

Ключевой шаг при создании агрегатора — разработка его концепции. Для этого нужно проанализировать свою аудиторию, выделить конкурентов, просчитать риски, а также уточнить и утвердить планируемые бюджеты с инвесторами.

Особое внимание нужно уделить CJM Customer Journey Map, путь клиента и удобству пользователя. Идеальный путь клиента — когда он максимально быстро находит требуемый товар или услугу и совершает покупку. Поэтому особенный упор надо сделать на личный кабинет и платежные сервисы.

Наконец, можно заняться продвижением: с помощью SEO, SMM, контекста и контент-маркетинга. Как и любой другой сайт, агрегатор потребует ежемесячных инвестиций в рекламу, обновление контента, ведение блогов и другие маркетинговые активности.

Как выбрать нишу для создания сайта-агрегатора

Перед запуском маркетплейса очень важно заблаговременно определить нишу, в которой вы будете развиваться. Промах в выборе ниши — одна из основных причин провала подобных проектов. Здесь есть два наиболее популярных пути:

Если уже развиваете какой-то бизнес — можно продолжить в той же сфере. К примеру, есть у вас магазин сантехники. Вы видите спрос на товары, хотите развиваться и расширять линейку продукции с помощью партнерских товаров. Можно запустить маркетплейс — ниша пока недостаточно освоена. Такой подход, правда, не сработает на рынке, где высокая конкуренция: например, товаров повседневного спроса, одежды и обуви. Вряд ли локальный агрегатор составит конкуренцию условному eBay. Отталкиваться от бизнес-модели. Для этого нужно проанализировать потенциально интересные ниши на предмет конкуренции (она должна быть невысокой), среднего чека, трафика. Уже после этого — выбирать. Я бы обратил внимание, например, на сферы недвижимости за рубежом, тематических спортивных мероприятий с сильными сообществами (например, по йоге). Такие узкоспециализированные ниши, на мой взгляд, более перспективны.

Сколько нужно денег на развитие агрегатора

Площадка-агрегатор — это сложнейшая платформа, поэтому любая разработка будет стоить дороже, чем готовое решение. Например, типовая команда для подобной разработки — это 4-10 человек (зависит от требуемого качества и функциональности). Срок разработки — от 3 до 6 месяцев.

В результате стоимость такого проекта может составить от 6 до 30 млн руб. при средней цене часа разработки в 3 тыс. руб. Тогда как готовое решение можно купить за несколько сотен тысяч рублей — но оно не будет уникальным, а ограничения в развитии могут сделать эту трату бесполезной.

Плюс важно понимать, что агрегатор — это не единовременные инвестиции. Нужно непрерывно вкладываться в развитие продукта, его продвижение. Рекламные и SEO-бюджеты уже на старте могут достигать сотен тысяч рублей ежемесячно. Но это абсолютно необходимые траты — в противном случае вас почти мгновенно вытеснят конкуренты.

SEO продвижение сайта-агрегатора

Почти все сайты-агрегаторы функционируют и развиваются за счет SEO-трафика. Он может достигать 70-80% всего трафика маркетплейса. Поэтому важно еще до запуска сайта продумать архитектуру сайта и его семантическое ядро, а также сделать внутреннюю оптимизацию.

Так, не должно быть битых ссылок и дублей страниц, должны быть оптимизированы заголовки и метатеги. Стоит предусмотреть шаблонный title — с самой высокочастотной формулировкой.

При разработке сайта также важно учитывать особенности агрегаторов. Например, для них тексты не основной контент. Куда важнее уделить внимание карточкам товаров, чем описательным элементам.

Сам сайт после запуска важно регулярно проверять и обновлять — иначе в процессе работы могут возникать технические сбои из-за его сложной структуры.

Агрегатор отдает поставщику услуги самое желанное — клиента, поэтому главный способ заработка — комиссии или процента с продаж.

Кроме того, есть еще несколько способов монетизации сайтов-агрегаторов:

Размещать рекламу: контекстную, баннеры, партнерские статьи в блоге;

Платно выделять поставщиков в списках, продавать первые места;

Организовать фирменную доставку товаров и брать с брендов комиссию за нее;

Продавать услуги по подготовке контента, брендированию и упаковке страницы бренда в подходящем для площадки формате;

Взимать абонентскую плату за право работы на агрегаторе.

Таким образом, агрегаторы — достаточно прибыльная история. Они позволяют пользователям легко ориентироваться в огромных потоках информации, поэтому с годами их популярность будет только расти.

Компании готовы инвестировать в это направление. Именно поэтому прошлом году мы в Tiqum разработали и запустили цифровую платформу для агентств недвижимости «СамолетПлюс». Она стала одним из крупнейших агрегаторов услуг, связанных с недвижимостью: от страховок и кредитов до клининга и ремонта.

Сейчас — лучшее время для инвестиций в быстро развивающееся направление. Вы или создаете свою платформу, или принимаете тот факт, что станете частью чужой. Однако стоит понимать, что агрегатор — это не тот продукт, в который достаточно вложиться однажды и пожинать плоды многие годы.

Это полноценный бизнес, в который нужно инвестировать множество ресурсов и времени, следовать за меняющимися интересами и потребительскими привычками аудитории.

Фото на обложке: Shutterstock / Gorodenkoff