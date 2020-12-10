7 гаджетов, представленных на WebSummit в 2020 году

Со 2 по 4 декабря проходила онлайн-конференция WebSummit, где технологические компании со всего мира обменивались опытом и представляли свои новинки. Александрас Харченка, менеджер по развитию notAnotherOne, рассказал о семи интересных гаджетах, показанных в рамках стартап-программы WebSummit.

Atmotube + Atmocube

В этом году мы выступили с проектом Atmotube – серией портативных датчиков качества воздуха. В свое время наша компания представила первые в мире консьюмерские устройства такого типа. С момента запуска проекта на Kickstarter в 2015 году выпущено уже четыре поколения девайсов.

Датчики измеряют концентрацию взвешенных частиц PM1, PM2.5, PM10 (пыли, пыльцы, аэрозолей), летучих органических соединений, например, формальдегида и выполняют роль карманной метеостанции.

В дополнение к устройствам наше приложение в реальном времени отслеживает состав атмосферы и может прислать оповещение, если воздух стал вреден для дыхания.

В этом году мы представили новое устройство – Atmocube, систему мониторинга качества воздуха внутри общественных помещений, которая синхронизируется с системой отопления и вентиляции. Предзаказ открыт на первый квартал 2021 года.

Carbon

Берлинский стартап CarbonMobile представил первый в мире смартфон из углеродного волокна — высокотехнологичного композитного материала.

Девайс обладает рядом интересных свойств:

тонкий и легкий за счет свойств использования карбонового материала — при толщине в 6,3 мм вес смартфона составляет 125 грамм, для сравнения толщина iPhone 12 — 7,4 мм, а вес — 162 грамма;

инновационный — компания в процессе оформления патента на свою HyRECM-технологию, позволяющую углепластику хорошо проводить радиосигнал. Прим.: точно по их разработке сказать не можем, но, возможно, они используют вставки из других материалов в области антенн, либо очень тонкий слой карбона поверх пластика.

Стоимость девайса — $799. Компания собирается продвигать смартфон в двух сегментах: B2B и B2C. Уже сейчас стартап получил более 500 индивидуальных и несколько оптовых предзаказов.

В будущем CarbonMobile обещают представить складные планшеты и беспроводные наушники из того же материала.

FIXAR

Европейский стартап с российскими корнями представил на конференции свой беспилотник FIXAR. Технически это самолет вертикального взлета и посадки с фиксированными углами установки роторов (VTOL). Это значит, что устройство взлетает как коптер, а полет выполняет как самолет.

Компания заявляет следующие свойства беспилотника:

запас хода до 60 км; крейсерская скорость 72 км/ч; максимальная скорость — 120 км/ч; время работы до 60 мин; полезная нагрузка до 2 кг.

Дизайн устройства предлагает удобство квадрокоптера и эффективность самолета. Он может взлетать и приземляться где угодно, и для него не требуются пусковые установки или парашют для посадки.

Такая конструкция позволяет использовать дрон в различных сферах: аэрофотосъемке, сельском хозяйстве, доставке, нефтегазовом секторе и многих других.

Hunter

Езда на скейтборде — занятие экстремальное, особенно на улице: большинство дорог в мире нельзя назвать идеальными. Электроскейт Hunter призван сделать этот вид транспорта безопаснее за счет необычной подвески.

Конструкция подвески, подстраивающаяся под вес пользователя, обеспечивает мягкую амортизацию и контроль над движением, повышая безопасность езды по неровным поверхностям.

Максимальная скорость устройства — 55 км/час, запас хода без подзарядки — 38 км.

Стоимость электроскейта — $1949. Доставка предзаказов начнется в январе 2021 года.

Еще одно направление работы Hunter — создание коммьюнити адаптеров электроскейта. По задумке, такое сообщество поможет усовершенствовать устройство и повысить безопасность электротранспорта.

Bisu

Американо-японский стартап Bisu представил умный анализатор мочи для домашнего использования. Эта мини-лаборатория состоит из самого анализатора и тестовых полосок, которые измеряют такие биомаркеры как количество кетонов, электролитов, кислотность материала.

Эти данные передаются в мобильное приложение Bisu Body Coach, где пользователь может отслеживать гидратацию организма, качество питания, получать персональные рекомендации по рациону и следить за динамикой своего состояния.

Предзаказ можно оформить на сайте компании. Предварительная стоимость самого анализатора – около $100, а месячный запас полосок можно будет купить не дороже $30.

RoboAds

RoboAds, стартап из ОАЭ, представил мобильный киоск, который помогает решать проблему взаимодействия между сотрудниками бизнеса и клиентами — особенно актуальную в период всеобщего карантина. Еще одно применение разработки — точечная трансляция рекламы. Ох, уж этот creepy tech world, когда реклама тебя сама догоняет!

Робот оснащен 55-дюймовым 4К-экраном, встроенными микрофонами и лидарами для предотвращения столкновений с окружающими объектами. Инструменты видеоаналитики собирают и анализируют данные о взаимодействиях (количество людей, их пол, возраст, эмоции).

Использовать робота в бизнес-целях можно двумя способами: взять в аренду (компанией предусмотрено несколько тарифных планов) или заказать изготовление.

Проект находится на стадии pre-seed. Основатель вложил в него $382 тыс. собственных средств.

Wuanap

Стартап Wuanap выступил с устройством, которое предназначено для безопасности людей, увлекающихся водными видами спорта.

Несколько лет назад основатель компании чуть не утонул, занимаясь серфингом. Этот случай вдохновил его на создание девайса, который не будет стеснять движений спортсменов, но при этом сможет спасти в экстренной ситуации.

Разработка представляет собой нашейное устройство, которое отслеживает состояние человека и в случае опасности (потери сознания, сведения конечностей, панической атаке) превращается в спасательную подушку и удерживает голову человека над поверхностью воды.

Сейчас стартап представил первый прототип устройства. В будущем году запускается бета-тестирование и ожидается старт продаж. Прогнозируемая розничная цена девайса – €250.

Вывод:

WebSummit – конференция точно не про «железо», поэтому мы не увидели обилия модных нынче health tech- и носимых устройств, как и производителей сенсоров среди гостей.

В случае с Carbon Mobile отметим, что карбоновые корпуса могут быть интересны в производстве велосипедов и шлемов, но использовать его для производства смартфонов – вопрос спорный, так как экономически это себя не оправдывает и за счет стоимости, и за многоэтапного процесса производства. Даже кевлар в этом плане смотрится проще и дешевле.

Если судить по общему количеству хардверных стартапов, то консьюмерские и бизнес-решения представлены почти в равной пропорции. В целом девайсы представлены очень слабо и не идут ни в какое сравнение со специализированными выставками, например, CES или берлинским IFA. Нельзя не признать, что WebSummit при этом – отличная площадка для нетворкинга и получения фидбека на стадии прототипов, если фаундеры заранее выйдут на целевые контакты.

Очень мало гаджетов, которые уже вышли на Growth-стадию, т.е. уже запустили массовое производство продукта и сейчас масштабируют бизнес.

Фото на обложке: Chones/Shutterstock

Иллюстрации предоставлены автором.