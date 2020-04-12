Дома тоже можно развивать существующие личные и деловые отношения, а также заводить новые. Специалист по нетворкингу и основательница компании keepwith Меган Бурк Рудебуш сформулировала советы, которые в этом помогут.

Нетворкинг из дома: как развивать связи в изоляции