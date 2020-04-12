Истории
Нетворкинг из дома: как развивать связи в изоляции
Истории
Анна Полякова
Дома тоже можно развивать существующие личные и деловые отношения, а также заводить новые. Специалист по нетворкингу и основательница компании keepwith Меган Бурк Рудебуш сформулировала советы, которые в этом помогут.
Нетворкинг из дома: как развивать связи в изоляцииАнна Полякова
- Определите свои цели и выясните, как их можно реализовать. Например, вы хотите улучшить ораторские навыки и у вас на примете есть подходящий эксперт. Можно предложить ему провести консультацию в сервисе для видеоконференций.
- Решите, каким будет ваш базовый тактический подход. Будете ли вы еженедельно созваниваться на час с тремя-пятью ближайшими друзьями? Будете ли вы устраивать виртуальное распитие кофе с определенными людьми? Будете ли знакомить людей, которые могут быть полезны друг другу?
- Напишите самым важным людям из списка контактов. В сообщение достаточно добавить несколько простых вопросов. Как ваши дела? Что вам нужно? Чем я могу помочь?
- Организуйте виртуальный просмотр фильма. Позовите на него нескольких друзей, одновременно запустите воспроизведение и обсуждайте впечатления в групповом чате.
- Переведите все запланированные встречи в онлайн-формат. Загляните в календарь и договоритесь о переносе в интернет разговоров, которые должны были состояться вживую.
- Узнайте, как дела у ключевых людей в вашей профессиональной жизни (например, у наставников или учеников). Спросите, можете ли вы быть им полезны, а также уточните, какой способ и ритм общения для них сейчас предпочтителен. Придерживайтесь этого варианта.
- Позвоните другу без предупреждения. Да, просто наберите номер и узнайте, как у него дела. Попробуйте время от времени делать такое звонки и удивлять близких.
Занимаясь цифровым нетворкингом, учитывайте следующие моменты.
- Избегайте однократных контактов. К ним относятся первые виртуальные встречи на чашку кофе. Не останавливайтесь на этом: после знакомства регулярно выходите на связь на протяжении всей пандемии. Так же, как в случае и с личными встречами, обязательно подводите итог беседы и выполняйте действия, о которых шла речь.
- Признайте, что сейчас все разговоры могут стать более личными, и это нормально. Это означает, что у вас есть возможность поучаствовать в более прямых и откровенных беседах. Сочувствие и доброта, которые всегда были ценными, особенно важны сейчас.
- Регулярные видеозвонки нужны не всем. Многие говорят, что сейчас нужно как можно чаще общаться в интернете со всеми знакомыми, но этот совет явно не годится для интровертов, которые утомлены удаленной работой, воспитанием детей и бытовыми делами.
- Выберите комфортный режим. Определитесь, что вам больше нравится: выпивать виртуальный кофе с одним человеком или посещать групповые встречи.
- Займитесь организацией видеоконференций. Возьмите на себя эту инициативу, чтобы приглашать людей, с которыми у вас крепкие отношения. Слегка модерируйте разговор, задавайте вопросы. Удостоверьтесь, что все познакомились и у всех есть возможность высказаться.
- Получите твердое согласие участников встречи. Не лишним будет уточнить их готовность два, а то и три раза. Ваше приглашение должно явно говорить о том, что это будет групповой видеозвонок, в котором поучаствуют несколько незнакомых друг с другом людей.
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