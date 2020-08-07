Куда идти EdTech-проекту: топ-5 азиатских стран

Мария Аксенова, генеральный директор акселератора Фонда Первопечатника Ивана Федорова, президент Ассоциации экспортеров образования, рассказывает, почему именно эти страны интересны для EdTech.

Сейчас на рынке EdTech динамичнее всего развивается Азиатско-Тихоокеанский регион. Он растет в два раза быстрее мирового, ежегодный прирост — почти 20%. Помимо очевидного Китая, привлекательными странами для экспорта EdTech являются Индия, Вьетнам, Индонезия и Малайзия.

Cогласно исследованию российского рынка онлайн-образования EdMarket.Digital, мировой рынок в этой сфере продолжает развиваться, а в ближайшие 5-7 лет прирост составит 7-10%, обещая к 2023 году достичь $282,62 млрд.

В последние годы мы наблюдаем перераспределение долей мирового рынка EdTech между частями света. Североамериканский рынок, наиболее зрелый в мире, похоже, достиг насыщения и, согласно исследованию, замедлил темпы роста до 5% в год. Его доля на мировой арене постепенно уменьшается. Если в 2016 году она составляла 50–55%, то в 2018 — всего 40%.

Доля стран Азиатско-Тихоокеанского региона, напротив, выросла с 24% в 2016 году до 55% в 2019 году. Именно этот регион будет в приоритете EdTech компаний в следующем десятилетии.





Критерии выбора рынков

Помимо динамичного роста рынка EdTech, общей характеристики для всех стран Азиатско-тихоокеанского региона, я выделяю еще пять критериев, которые определяют привлекательность национальных рынков.

В приоритете страны, которые входят в группу Next Eleven (N11) «Группа одиннадцати», в которую входят Мексика, Нигерия, Египет, Турция, Иран, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, Вьетнам, Южная Корея, Филиппины. . Национальные экономики этих государств с высокой вероятностью превратятся в крупнейшие локомотивы международной системы экономических отношений. Предпочтение отдаем странам с большой численностью населения, поскольку это позволит наращивать объем бизнеса. Население стран должно ценить само образование, но и уважать российское. В странах бывшего советского блока к российскому образованию относятся положительно. Крайне важны международные центры технического сотрудничества или совместные проекты с «Росатомом», который заинтересован в подготовке квалифицированных кадров для себя. Налаженные связи с властями, университетами, деловыми и финансовыми партнерами облегчают выход на иностранный рынок.





Приоритетные национальные рынки

Проанализировав многолетний опыт экспорта образовательных проектов нашей команды, кейсы уже работающих за рубежом российских EdTech-проектов и вышеназванные критерии, могу рекомендовать следующие страны как приоритетные для экспорта образовательных программ.





Индия

Население: 1,3 млрд человек

Средний возраст: 26,7

ВВП: $2875 млрд

ВВП на душу населения: $2169 Здесь и у остальных стран источник показателей: take-profit.org

Годовой темп роста ВВП: +3,1%. Это вторая по численности населения страна в мире (18% от населения Земли). Рынок образования динамично развивается. Система высшего образования — одна из крупнейших в мире, с преобладанием частного сектора. В стране высокий спрос на квалифицированные кадры и онлайн-образование. Развитый IT-сектор и английский язык, хотя для локализации продукта может потребоваться перевод на хинди и другие языки полуострова Индостан.

Индия — партнер «Росатома». Для обеспечения реализации его проектов Ассоциация экспорта технологического суверенитета (АЭТС) создает систему ранней подготовки и профориентации школьников средних и старших классов. В Индии есть Ассоциация «Руссофт», у которой есть налаженные связи с местными деловыми партнерами. Действует Российско-индийский научно-технологический центр.

В стране работают акселераторы, развита культура проведения образовательных выставок. В 2019 году инициировано создание российско-индийской группы по вопросам образования. Власти и местные бизнес-партнеры готовы к сотрудничеству.





Вьетнам

Численность населения: 99 млн человек

Средний возраст: 30,4

ВВП: $262 млрд

ВВП на душу населения: $2082

Годовой темп роста ВВП: 0,36%

Вьетнам — второй по динамике развития рынок в ЮВА. Государство входит в группу Next Eleven. 90% экономики Вьетнама — малый и средний бизнес. Хорошая среда для стартапов, существует много свободных ниш.

В стране стабильно растет доля среднего класса. Значительная часть населения занята в IT. Бурно растет число пользователей интернета. Во Вьетнаме присутствует «Росатом», заинтересованный в продвижении образовательных проектов.

В партнерстве с Национальным университетом Вьетнама в Ханое при поддержке Минкомсвязи России и Дальневосточного федерального университета ведется работа по созданию «Российско-Вьетнамского Центра технологий». Международные проекты «Россия-Вьетнам: новая экономика» и «Высокие технологии России: стратегия развития и экспортный потенциал» присутствовали на «Expo Russia-Vietnam 2019».





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Индонезия

Население: 275 млн человек

Средний возраст: 28

ВВП: $1119 млрд

ВВП на душу населения: $4451

Годовой темп роста ВВП: +2,97%





Индонезия стратегически важна для российской внешнеэкономической политики. Она входит в Next 11 и занимает пятое место в мире по численности трудоспособного населения (116 млн человек). Преобладание среднего класса (64%) характеризует население страны как платежеспособное.

В Индонезии мало качественных стартапов и дефицит местных предпринимателей. Тут благоприятные условия для иностранного бизнеса.

Говоря об интересу к образованию и техническому развитию, отмечу несколько положительных моментов: интерес «Росатома» к продвижению образовательных проектов, наличие и высокое качество образования технологических университетов, создание Российско-Индонезийского центра высоких технологий. Регулярно проходит Российско-Индонезийский бизнес-форум.





Малайзия

Население: 33 млн человек

Средний возраст: 27,7

ВВП: $365 млрд

ВВП на душу населения: $12 478

Годовой темп прироста ВВП: +0,7%





Малайзия интересна в качестве стартовой точки для выхода на рынки стран Юго-Восточной Азии. Здесь высокий спрос молодежи на высшее образование (сейчас оно есть у 24% граждан). Радует объем потенциального рынка для экспорта образования.

В Малайзии развитая инфраструктура, налоговые льготы для IT-проектов и высокий уровень благосостояния нации. Тут самый высокий показатель ВВП на душу населения из стран нашего топа.

Есть интерес к совместным проектам крупнейшей малайзийской компании в сфере зеленой энергетики и умного города, партнерство с крупнейшим технологическим университетом и высокая готовность Российско-малайзийского центра высоких технологий.





Китай

Население: 1,4 млрд человек

Средний возраст: 37

ВВП: $14,3 трлн

ВВП на душу населения: $8254

Годовой темп роста ВВП: +3,2%





Китай — безусловный лидер азиатского EdTech, поэтому стоит особняком в нашем анализе. Популярны программы обязательного и дополнительного школьного образования и обучения английскому.

Бурный рост китайского EdTech начался шесть лет назад, а в 2019 году, по подсчетам Агентства инноваций Москвы на основе данных Crunchbase, китайские образовательные стартапы привлекли более 40% от мирового объема венчурных инвестиций в EdTech. В том же 2019 году доля китайских компаний среди EdTech-стартапов с наиболее высокой капитализацией доля китайских компаний достигла 80%.

Выход на китайский рынок будет нелегким из-за его насыщенности и высокого уровня конкуренции, именно поэтому я поставила его в конце списка.





Tsinghua University. Shutterstock/Xiaojiao Wang





С чего начать экспортную экспансию

Каждый EdTech-продукт уникален, поэтому путь выхода на иностранные рынки будет индивидуален. Создать шаблонные инструкции, которые подойдут любой компании, просто невозможно. Однако можно дать общие рекомендации и показать траекторию первых шагов.

Стартапам изначально стоит настроиться на локализацию продукта: создание экспортного бренда, перевод продукта на английский или местный язык, техническую и методологическую адаптацию, поднастройку целевой аудитории.

Возможно, потребуется изменить бизнес-модель. Подчеркну, что мы не говорим о создании совершенно нового продукта или начала работы с аудиторией, принципиально отличающейся от привычных клиентов на родном рынке — это слишком дорого и рискованно.

Очевидный первый шаг — глубокое изучение национальных рынков из нашего шорт-листа на предмет конкурентного анализа, среднего чека, культурных особенностей и наличия местного партнера. Объясню, почему последний критерий очень важен при выборе страны.

Во-первых, выход на международный рынок через создание совместного предприятия быстрее и экономичнее. Во-вторых, такой подход сокращает риски: местный партнер отвечает за знание локального законодательства и правоприменительной практики, культуры ведения бизнеса, психологии местного потребителя. Объединение сильных сторон партнеров — это стратегия win-win: одна сторона может обеспечить технологии, методологию, контент, вторая сторона — привнести глубокую экспертизу местного рынка и аудиторию.

Я рекомендую стартапам в начале экспортного пути привлекать экспертов. Самостоятельный выход на международные рынки возможен, но долог и трудоемок в части тестирования продукта и поиска надежного контрагента, который будет выполнять договоренности.

Последнее время вижу достойные российские EdTech стартапы, у которых есть потенциал стать успешными за рубежом. Надеюсь, скоро они дадут нам повод гордиться успехами российского образования на мировой арене.





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