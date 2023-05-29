Инструкция: как получить ВНЖ в ОАЭ через регистрацию компании

Опрошенные RB.RU эксперты называют ОАЭ одним из самых популярных регионов, куда российские предприниматели перевозят бизнес. Компании здесь чувствуют себя по-настоящему комфортно.
ОАЭ часто рассматривают для получения вида на жительство — о том, как сделать это правильно, рассказала Влада Аль-Наждави, менеджер по работе с клиентами цифровой платформы YouReg.Tech.
Какие есть варианты получения ВНЖ в ОАЭ
В ОАЭ вместо привычного понятия ВНЖ есть резидентская виза. Ее можно получить на срок от шести месяцев до десяти лет и постоянно продлевать — но если не бывать в ОАЭ раз в полгода хотя бы транзитом, она аннулируется.
Статус резидента в Эмиратах можно получить несколькими способами:
- Получить рабочую визу
Ее оформляет работодатель, поэтому нужно подтвердить свою квалификацию, устроиться на работу и подписать трудовой договор. Виза будет действовать, пока действует договор.
- Купить недвижимость
Она должна стоить от 750 тыс. дирхамов — примерно $205 тыс.
Чем дороже недвижимость, тем дольше действие визы.
Если цена выше 2 млн дирхамов (около $545 тыс.), инвестор получает «золотую» десятилетнюю визу. Для получения визы недвижимость можно купить в ипотеку у местного банка. Инвестор с золотой визой может продать недвижимость через три года, но все равно остаться резидентом еще семь лет.
- Быть фрилансером или работать удаленно
При этом нужно зарабатывать не менее 18 350 дирхамов — $5 тыс. Это самый простой и быстрый способ, но подходит только для фрилансеров. Виды деятельности при этом ограничены.
- Попасть со своим стартапом в официальный бизнес-инкубатор
Или подтвердить доход стартапа не менее 1 млн дирхамов в год (примерно $273 тыс.).
- Быть специалистом с высокими достижениями
Например, выдающимся спортсменом или ученым, художником.
Если ни один из этих способов не подходит, можно открыть свою компанию. И у этого варианта есть плюсы:
- Визу дают на три года или десять лет, и ее можно бесконечно продлевать, пока существует компания;
- Можно сделать визу для близких родственников: супругов и детей. Но в оформлении есть нюансы. Например, дочь может получить визу вне зависимости от возраста, пока она не состоит в браке, а сын — до совершеннолетия. При оформлении детей от прошлых браков потребуется согласие биологического родителя.
- Дополнительно можно оформить рабочие визы для сотрудников;
- Если бизнес полностью прозрачный, банковский счет компании открыть проще, чем физическому лицу.
Как получить резидентскую визу через регистрацию компании
При регистрации компании выдают визу на три года. Если у компании есть уставной капитал, и он выше 2 млн дирхамов (примерно $545 тыс.), виза будет «золотой» — на десять лет. Пока компания существует, резидентскую визу можно продлевать.
Чтобы получить резидентскую визу через регистрацию компании, нужно:
- Открыть компанию. Проще всего это сделать через фризону. Этот этап занимает примерно две-три недели.
- Оформить специальный иммиграционный документ для получения визы через компанию — Establishment card. Примерно неделя.
- Получить разрешение на въезд Entry Permit и подать заявку на оформление резидентской визы. Если человек уже находится в Эмиратах, ему нужно будет заплатить за изменение типа визы.
- Получить медицинскую справку: анализ крови и флюорография.
- Сдать биометрические данные.
- Получить номер UID и резидентскую визу, которую вклеят в загранпаспорт.
- Сделать удостоверение личности Emirates ID. На это уйдет еще примерно одна неделя.
Итого примерно через месяц после принятия решения у вас может быть компания и резидентская виза ОАЭ.
В Эмиратах выходные — пятница и суббота, поэтому если планируется приезд, лучше приезжать в субботу, чтобы начать оформление в воскресенье.
Копии документов должны быть нотариально заверены и переведены на английский или арабский язык. Для получения резидентской визы по факту регистрации компании потребуются:
- загранпаспорт,
- три фотографии,
- анкета,
- учредительные документы на компанию,
- справка о доходах,
- письмо от банка в ОАЭ,
- медицинская справка,
- квитанция об оплате госпошлин.
Как выбрать подходящую фризону
В ОАЭ есть более пятидесяти фризон, и у каждой из них свои особенности и органы управления. Больше всего их в Дубаи — около тридцати. Чтобы выбрать подходящую, нужно обращать внимание на важные моменты.
1. Специализация фризоны
Каждая фокусируется на определенном виде деятельности и предоставляет компаниям в этой сфере особые условия. Например, IT, торговля, ПО, логистика.
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2. Тип лицензии
Если компания ведет деятельность вне лицензии, регулятор накладывает штраф. Поэтому лицензию нужно подбирать очень тщательно и сразу обращаться к профессионалам.
Бывают случаи, что посредники предлагают дешевую лицензию с минимальными требованиями, но оказывается, что она не соответствует требованиям или видам деятельности фризоны, в которой она выдана.
Затраты на штрафы и переоформление будут выше, чем правильное оформление изначально.
3. Доступность коммерческой недвижимости
Он есть не во всех фризонах. Если компании нужен склад, доступ к порту или аэропорту, выбор сужается.
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4. Условия для получения ВНЖ
В некоторых зонах для получения резидентской визы нужна медицинская страховка или депозит. А в некоторых зонах вообще не предусмотрено получение резидентской визы — только рабочей.
5. Наличие уставного капитала
Это обязательное условие в одних фризонах и необязательное — в других.
Варианты регистрации компании в ОАЭ
В ОАЭ есть два варианта для регистрации компании: локальная компания и в свободной экономической зоне.
Какой вариант выбрать, зависит от вида деятельности.
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Локальная компания
Этот вариант лучше всего подходит для оффлайн-бизнеса: ресторана, магазина, студии красоты.
С одной стороны, у локальных компаний есть преимущество в неограниченном количестве рабочих виз, с другой — нужно сотрудничать с местным агентом и открывать физический офис.
Компания в одной из свободных экономических зон
Это хороший вариант для онлайн-бизнеса:
- IT,
- консалтинга,
- онлайн-образования.
В ОАЭ таких зон более пятидесяти. Количество рабочих виз у таких компаний ограничено размером офиса, зато сотрудничать с местным спонсором не нужно, а открыть можно в режиме одного окна.
Регистрация компании во фризонах происходит достаточно быстро — от двух недель до месяца. На начальном этапе физическое присутствие не нужно. Как правило, самое долгое — открыть банковский счет.
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Банки ОАЭ запрашивают множество документов, которые подтверждают чистоту источника дохода и подтверждение реальности бизнеса. Если традиционный банковский счет неважен, можно использовать электронные банки или платежные системы. Филиалы европейских банков в 2022-м году почти перестали открывать счета россиянам, но местные банки продолжают.
Как обстоят дела с налогами
Эмираты известны своим мягким законодательством в налоговой сфере.
- Налог на прибыль, дивиденды, проценты и прирост капитала — 0%. С нефтегазовых, страховых компаний и филиалов налог на прибыль удерживают, он составляет 20—55 %.
- НДС для фризон — 0 %, для локальных компаний — 5 %.
- Таможенная пошлина для фризон — 0 %, для локальных компаний — до 5%.
Для физических лиц налоговое законодательство такое же мягкое, как и для юридических.
Нет налога на доходы, имущество, наследство, богатство и роскошь, но есть на недвижимость. Его платит арендатор.
Чтобы стать налоговым резидентом, нужно находиться в ОАЭ 183 дней в году или иметь резидентскую визу — и быть в стране непрерывно минимум 90 дней в году или владеть недвижимостью и суметь доказать, что центр жизненных интересов — в ОАЭ.
ОАЭ — один из лучших и простых вариантов для получения резидентской визы, если есть желание переехать или перевести бизнес в нейтральную с точки зрения санкций юрисдикцию. Тогда регистрация компании становится идеальным способом легко и просто стать резидентом и получить доступ к новым возможностям.
Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney
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