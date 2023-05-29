Инструкция: как получить ВНЖ в ОАЭ через регистрацию компании

ОАЭ часто рассматривают для получения вида на жительство — о том, как сделать это правильно, рассказала Влада Аль-Наждави, менеджер по работе с клиентами цифровой платформы YouReg.Tech.

Опрошенные RB.RU эксперты называют ОАЭ одним из самых популярных регионов, куда российские предприниматели перевозят бизнес. Компании здесь чувствуют себя по-настоящему комфортно.

Какие есть варианты получения ВНЖ в ОАЭ

В ОАЭ вместо привычного понятия ВНЖ есть резидентская виза. Ее можно получить на срок от шести месяцев до десяти лет и постоянно продлевать — но если не бывать в ОАЭ раз в полгода хотя бы транзитом, она аннулируется.

Статус резидента в Эмиратах можно получить несколькими способами:

Получить рабочую визу

Ее оформляет работодатель, поэтому нужно подтвердить свою квалификацию, устроиться на работу и подписать трудовой договор. Виза будет действовать, пока действует договор.

Купить недвижимость

Она должна стоить от 750 тыс. дирхамов — примерно $205 тыс.

Чем дороже недвижимость, тем дольше действие визы.

Если цена выше 2 млн дирхамов (около $545 тыс.), инвестор получает «золотую» десятилетнюю визу. Для получения визы недвижимость можно купить в ипотеку у местного банка. Инвестор с золотой визой может продать недвижимость через три года, но все равно остаться резидентом еще семь лет.

Быть фрилансером или работать удаленно

При этом нужно зарабатывать не менее 18 350 дирхамов — $5 тыс. Это самый простой и быстрый способ, но подходит только для фрилансеров. Виды деятельности при этом ограничены.

Попасть со своим стартапом в официальный бизнес-инкубатор

Или подтвердить доход стартапа не менее 1 млн дирхамов в год (примерно $273 тыс.).

Быть специалистом с высокими достижениями

Например, выдающимся спортсменом или ученым, художником.

Если ни один из этих способов не подходит, можно открыть свою компанию. И у этого варианта есть плюсы:

Визу дают на три года или десять лет, и ее можно бесконечно продлевать, пока существует компания; Можно сделать визу для близких родственников: супругов и детей. Но в оформлении есть нюансы. Например, дочь может получить визу вне зависимости от возраста, пока она не состоит в браке, а сын — до совершеннолетия. При оформлении детей от прошлых браков потребуется согласие биологического родителя. Дополнительно можно оформить рабочие визы для сотрудников; Если бизнес полностью прозрачный, банковский счет компании открыть проще, чем физическому лицу.

Как получить резидентскую визу через регистрацию компании

При регистрации компании выдают визу на три года. Если у компании есть уставной капитал, и он выше 2 млн дирхамов (примерно $545 тыс.), виза будет «золотой» — на десять лет. Пока компания существует, резидентскую визу можно продлевать.

Чтобы получить резидентскую визу через регистрацию компании, нужно:

Открыть компанию. Проще всего это сделать через фризону. Этот этап занимает примерно две-три недели. Оформить специальный иммиграционный документ для получения визы через компанию — Establishment card. Примерно неделя. Получить разрешение на въезд Entry Permit и подать заявку на оформление резидентской визы. Если человек уже находится в Эмиратах, ему нужно будет заплатить за изменение типа визы. Получить медицинскую справку: анализ крови и флюорография. Сдать биометрические данные. Получить номер UID и резидентскую визу, которую вклеят в загранпаспорт. Сделать удостоверение личности Emirates ID. На это уйдет еще примерно одна неделя.

Итого примерно через месяц после принятия решения у вас может быть компания и резидентская виза ОАЭ.

В Эмиратах выходные — пятница и суббота, поэтому если планируется приезд, лучше приезжать в субботу, чтобы начать оформление в воскресенье.

Копии документов должны быть нотариально заверены и переведены на английский или арабский язык. Для получения резидентской визы по факту регистрации компании потребуются:

загранпаспорт,

три фотографии,

анкета,

учредительные документы на компанию,

справка о доходах,

письмо от банка в ОАЭ,

медицинская справка,

квитанция об оплате госпошлин.

Как выбрать подходящую фризону

В ОАЭ есть более пятидесяти фризон, и у каждой из них свои особенности и органы управления. Больше всего их в Дубаи — около тридцати. Чтобы выбрать подходящую, нужно обращать внимание на важные моменты.

1. Специализация фризоны

Каждая фокусируется на определенном виде деятельности и предоставляет компаниям в этой сфере особые условия. Например, IT, торговля, ПО, логистика.

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2. Тип лицензии

Если компания ведет деятельность вне лицензии, регулятор накладывает штраф. Поэтому лицензию нужно подбирать очень тщательно и сразу обращаться к профессионалам.

Бывают случаи, что посредники предлагают дешевую лицензию с минимальными требованиями, но оказывается, что она не соответствует требованиям или видам деятельности фризоны, в которой она выдана.

Затраты на штрафы и переоформление будут выше, чем правильное оформление изначально.

3. Доступность коммерческой недвижимости

Он есть не во всех фризонах. Если компании нужен склад, доступ к порту или аэропорту, выбор сужается.

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4. Условия для получения ВНЖ

В некоторых зонах для получения резидентской визы нужна медицинская страховка или депозит. А в некоторых зонах вообще не предусмотрено получение резидентской визы — только рабочей.

5. Наличие уставного капитала

Это обязательное условие в одних фризонах и необязательное — в других.

Варианты регистрации компании в ОАЭ

В ОАЭ есть два варианта для регистрации компании: локальная компания и в свободной экономической зоне.

Какой вариант выбрать, зависит от вида деятельности.

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Локальная компания

Этот вариант лучше всего подходит для оффлайн-бизнеса: ресторана, магазина, студии красоты.

С одной стороны, у локальных компаний есть преимущество в неограниченном количестве рабочих виз, с другой — нужно сотрудничать с местным агентом и открывать физический офис.

Компания в одной из свободных экономических зон

Это хороший вариант для онлайн-бизнеса:

IT,

консалтинга,

онлайн-образования.

В ОАЭ таких зон более пятидесяти. Количество рабочих виз у таких компаний ограничено размером офиса, зато сотрудничать с местным спонсором не нужно, а открыть можно в режиме одного окна.

Регистрация компании во фризонах происходит достаточно быстро — от двух недель до месяца. На начальном этапе физическое присутствие не нужно. Как правило, самое долгое — открыть банковский счет.

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Банки ОАЭ запрашивают множество документов, которые подтверждают чистоту источника дохода и подтверждение реальности бизнеса. Если традиционный банковский счет неважен, можно использовать электронные банки или платежные системы. Филиалы европейских банков в 2022-м году почти перестали открывать счета россиянам, но местные банки продолжают.

Как обстоят дела с налогами

Эмираты известны своим мягким законодательством в налоговой сфере.

Налог на прибыль, дивиденды, проценты и прирост капитала — 0%. С нефтегазовых, страховых компаний и филиалов налог на прибыль удерживают, он составляет 20—55 %.

НДС для фризон — 0 %, для локальных компаний — 5 %.

Таможенная пошлина для фризон — 0 %, для локальных компаний — до 5%.

Для физических лиц налоговое законодательство такое же мягкое, как и для юридических.

Нет налога на доходы, имущество, наследство, богатство и роскошь, но есть на недвижимость. Его платит арендатор.

Чтобы стать налоговым резидентом, нужно находиться в ОАЭ 183 дней в году или иметь резидентскую визу — и быть в стране непрерывно минимум 90 дней в году или владеть недвижимостью и суметь доказать, что центр жизненных интересов — в ОАЭ.

ОАЭ — один из лучших и простых вариантов для получения резидентской визы, если есть желание переехать или перевести бизнес в нейтральную с точки зрения санкций юрисдикцию. Тогда регистрация компании становится идеальным способом легко и просто стать резидентом и получить доступ к новым возможностям.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney