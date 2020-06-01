Новый законопроект о цифровых активах: начало крипторепрессий или блеф?

Сергей Менделеев — основатель криптовалютной биржи Garantex , кандидат юридических наук и член инициативной группы «Сколково» по разработке пакета правок и предложений к законопроекту «О цифровых финансовых активах» — рассказывает, что не так c проектами документов о регулировании криптоактивов.

В конце мая участники криптовалютного рынка и независимые эксперты активно обсуждали новые законопроекты, которые касаются выпуска и оборота криптовалюты и предусматривают ответственность, в том числе уголовную, за нарушения в ее использовании.

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Почти три года ожиданий, слова о том, что президент «заболел» цифровой экономикой и прочие обнадеживающие заявления — и вот мы имеем новую редакцию законопроектов о регулировании криптовалют. Но вместо радости это событие ошарашило всех, кто имеет отношение к индустрии.

Пока остальной мир пытается дать криптовалютам место в экономике, признавая прогрессивность нового финансового инструмента, в России решили фактически перечеркнуть будущее криптовалютной отрасли, ввести чудовищные штрафы и даже тюремные сроки за оборот биткоина и прочих цифровых монет.





Биткоины по пропускам

Согласно законопроекту, криптовалюты признаются имуществом. Это, пожалуй, единственное верное решение, принятое составителями документа. Оно поможет в расследовании дел о кражах, а также ведении банкротных и иных производств.

Также, на мой взгляд, в верном направлении законодатель идет в части декларирования криптовалют и передачи по наследству, хотя я с трудом представляю себе нотариуса, обеспечивающего передачу биткоинов при отсутствии ключей.

Весь остальной текст документа напоминает не законопроект, а длинный список запретов. Эмиссия и организация оборота цифровых валют на территории РФ полностью запрещаются.

Запрещается совершать операции с цифровыми валютами — принимать их к оплате, оплачивать товары и услуги, причем запрет относится не только к юридическим, но и к физическим лицам. Запрету подлежит и распространение информации об обращении и выпуске цифровых валют.





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За причастность к сделкам с криптовалютами или их организацию с использованием зарегистрированных в РФ сайтов пользователям грозят штрафы от 20 до 500 тысяч рублей, юрлицам — до 2 млн. Если ущерб экономике России будет признан особо крупным, виновнику грозит до 7 лет тюремного заключения с уплатой штрафа до 1 млн рублей и конфискацией цифровых активов.

Прямого запрета на владение криптовалютами в проекте закона нет.

Вряд ли следственные органы будут относить стоящий в спальне компьютер криптопользователя к объектам российской информационной инфраструктуры, которую нельзя использовать при операциях. Но для того чтобы законно владеть криптой, ее нужно задекларировать, указав при этом, где именно была приобретена цифровая валюта.

Из того, что «можно» в отношении цифровых активов — можно их выпускать, но только аккредитованным Центробанком юрлицам, которые будут занесены в специальный реестр. Такие активы, по версии законопроекта, уже не являются криптовалютой, поскольку за каждым из них стоит юридическое лицо, которое несет за них ответственность и которым можно управлять.

Опустим рассуждения о том, насколько сложным и долгим, скорее всего, будет процесс получения одобрения от ЦБ и выпуск таких security-токенов. Главная проблема в том, что это будет бессмысленной тратой денег, времени и нервов. Ведь даже если получится собрать все документы и получить аккредитацию ЦБ РФ, выпущенные security-токены вызовут море вопросов у американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

То есть огромный труд, который проделает проект ради получения разрешения ЦБ, окажется по сути напрасным — основным рынком для криптопроектов был и остается западный, на который, по всей вероятности, security-токенам из России путь будет заказан.

В сухом остатке получаем законопроект, который фактически запрещает владение криптовалютой, в том числе биткоином, и условно легализует только security-токены. Это удивительное решение, которым Россия противопоставляет себя всему остальному миру.

Такое впечатление, словно составители документа решили любой ценой проложить для России «особый путь», хотя достаточно было просто посмотреть по сторонам, да хотя бы на пример соседней Беларуси, где все операции с криптовалютой, включая майнинг, торговлю и эмиссию токенов, полностью легализованы и находятся в льготном положении относительно других видов бизнеса.



Сказка о потерянной логике

Если прочитать текст законопроекта еще внимательнее, то становится очевидно, что составители еще и запутались в терминологии. «Цифровые права», «цифровая валюта», «цифровые активы» — за торговлю одними предлагают сажать на 7 лет, а другими активно пользоваться.

При этом авторам явно не хватило знаний и опыта работы с криптовалютой, чтобы понять, что текущая версия законопроекта вообще не запрещает оборот стейблкоина USDT.

Это забавно, учитывая, что именно он и является основным каналом вывода средств за рубеж по серым схемам, так же анонимен, как биткоин, но формально имеет лицо, «обязанное» по выпущенным токенам — Tether Limited, которое сейчас как раз трясет SEC на предмет достаточности обеспечения выпущенных на 4 млрд токенов.

Есть и другие стейблкоины — монета братьев Винклвосс «доллар Gemini» (GUSD), по которому они формально являются обязанными лицами, есть официально одобренный со стороны Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) стейблкоин Paxos Standard (PAX) и так далее.

Если читать закон буквально, то получается, что такие стейблкоины вообще выпадают за рамки правового регулирования. Они не подходят ни под предлагаемое определение цифровой валюты, ни под определение цифровых финансовых активов, но при этом полностью подпадают под определение цифровых прав в ГК РФ.

Значит, запрет коснется только биткоина? А если завтра какое-то признаваемое Россией государство объявит-таки биткоин своим официальным средством платежа? Все? Будет полный легалайз?

А как быть с криптовалютой El Petro, которую правительство Венесуэлы, признаваемое в России, объявило официальным средством платежа наравне с боливаром? Ей можно будет торговать?





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Вот Николас Мадуро обрадуется, когда в России все будут обменивать его нефтяную крипту на рубли, а потом на западных биржах менять на биткоин. В нынешней редакции закон по сути это позволяет, так как наказания за собственно владение биткоином не предусмотрено.

Вызывает недоумение и запрет использования именно российских доменов и узлов. Запретили бы вообще тогда уж все, какая разница? Интересно, если я в России купил телефон и выехал с ним за границу, а там на западной бирже продал биткоин, я совершил уголовное преступление? Является ли мой телефон элементом российской инфраструктуры? Если нет, то когда происходит это превращение? В момент, когда пограничник ставит штамп в паспорт?





Почва для черного рынка

Я не знаю, кто выступает экспертами при написании проекта, но надеюсь, что в итоге они приведут ситуацию к некоему разумному знаменателю. Очень хочется надеяться, что то, что мы пока видим, — сырой вариант, который законодатели собираются дорабатывать, и, возможно, всплеск возмущения со стороны общественности окажет на этот процесс положительное влияние.

Полный запрет на оборот криптовалют приведет только к черному рынку. Мы видели это на примере запрета казино, который спровоцировал расцвет подпольных заведений.

Уверен, что в соседней Беларуси сразу же расцветут криптобиржи и именно в Минск потекут огромные объемы неучтенной наличности для покупки криптовалют.

Российских наркоманов от покупки биткоинов для приобретения запрещенных веществ на платформах в глубинном интернете эти меры не спасут. Во-первых, в каждом отдельном случае объемы будут не те, а во-вторых, они просто научатся делать это через западные серверы и платежные инструменты.

Если уж так хочется назначать наказание, то его, возможно, стоит вводить именно за оборот незадекларированной криптовалюты. В том числе за организацию такого оборота — если ты помог без KYC/AML приобрести или продать крипту.

Пока непонятно, какой будет окончательная версия закона о ЦФА и получит ли она одобрение других госорганов, но в случае его принятия в нынешнем виде, всем криптостартапам в России придется срочно сворачивать деятельность на территории страны. Ничего кроме убийства отечественного крипторынка закон в его нынешней редакции, к сожалению, не добьется.

Фото на обложке: Shutterstock / Wit Olszewski

