Без права на ошибку: на что обратить внимание при запуске бизнеса в сфере ЗОЖ

По данным ВЦИОМ , количество россиян, которые следят за своим питанием, ежегодно растет, а объем рынка health and wellness в России составляет почти 71,5 млрд долларов. Это способствует и развитию бизнеса в данной сфере. Что следует знать, если вы планируете открыть свое дело в нише здорового образа жизни, в статье разобрал Станислав Шереметьев, нутрициолог, биохимик, основатель образовательного центра «Академия Нутрициологии».

Содержание

Специфика бизнеса в сфере ЗОЖ

Какой делать продукт

Здоровый образ жизни в СНГ — наследие фитнес-индустрии, которое несет в себе клише из сферы бодибилдинга и фитнеса. Часть из них опровергнута, другие не имеют смысла для обывателя, который не занимается спортом профессионально. Исходя из этого можно действовать одним из двух способов:

использовать устоявшиеся понятия и нормы потребителей ЗОЖ-продуктов и услуг в маркетинге для стимуляции продаж, в том числе создавать продукты и упаковки на их основе;

создавать новые продукты и услуги, которые актуальны на рынке сейчас, одновременно занимаясь просвещением о том, что уже устарело, а что остается важным и современным.

Команда

Один из важных аспектов для старта — особенности создания команды. Например, если вы планируете запускать курс для обучения нутрициологии, люди, которые непосредственно касаются создания продукта, должны обладать необходимыми знаниями и опытом в области здорового питания, понимать основные методы и принципы обучения этому направлению.

Формировать коллектив следует из разных специалистов, — это позволит закрыть все ключевые моменты проекта. Основу команды по запуску образовательного продукта должны составлять:

эксперты;

продюсер;

куратор, если необходимо сопровождать большое количество человек;

контент-менеджер, для создания контента;

менеджер(ы) по продажам.

На аутсорс можно отдать:

привлечение трафика;

бухгалтерию;

юридические вопросы.

Не стоит забывать и о тех людях, которые будут продвигать продукт в медиа: продвижение продукта через личный бренд или через амбассадоров до сих пор актуально. Привлекайте известных личностей для повышения количества и лояльности аудитории.

Найти будущих коллег помогут известные площадки, которыми пользуются как хантинговые компании, так и частные специалисты по подбору персонала: HeadHunter, SuperJob, «Работа.ру», «Авито».

Частные хантеры или хантинговые компании предварительно отберут интересные резюме и помогут провести первичное собеседование, что упростит процесс выбора и освободит время руководителя.

Для того, чтобы реально оценить наличие необходимых навыков и компетенций будущих сотрудников, рекомендую составить тестовое задание: предложить актуальную задачу-ситуацию, с которой придется сталкиваться в процессе работы, и посмотреть, какую стратегию и тактику ее решения выберет кандидат.

Такой способ поможет понять, как применяются на практике полученные знания и опыт, о которых заявлено в резюме.

Разрешения и сертификаты

Образование

В сфере обучения необходима лицензия на право оказания образовательной деятельности. Это дает дополнительный бонус — возможность выдавать документ об образовании. Если вы не планируете обучать специалистов, и в приоритете для них — знания, то такие документы не особенно нужны: будет достаточно сертификата.

Помните, что получение бумаг может занять длительное время. Например, чтобы получить лицензию на образовательную деятельность, для дистанционной формы обучения понадобится около трех месяцев. При задержках со стороны Министерства образования срок может увеличиться до четырех месяцев. Поэтому изначально заложите 2-4 месяца на оформление документов.

Будете проводить занятия очно? Тогда потребуются дополнительные Разрешения контролирующих организаций: Роспожарнадзора, СЭС. В этом случае сроки увеличиваются до пяти месяцев, так как только сбор всех справок займет около двух месяцев.

Пищевое производство

Производство пищевой продукции потребует от вас обязательной сертификации. Для некоторых видов продуктов питания предусмотрены дополнительные меры безопасности в виде оформления экспертного заключения Роспотребнадзора.

Добровольная сертификация

Если подтверждение качества и свойств продукта не требуется, но вы самостоятельно хотите доказать определенные показатели и уникальность продукции, можно получить добровольный сертификат соответствия. Это будет иметь дополнительный имиджевый эффект и увеличивать лояльность аудитории.

Если бюджет позволяет, можно привлечь аутсорсинговую компанию на оформление документов. Более доступный вариант — фрилансер или человек из команды, который согласен работать за дополнительные деньги.

Три маркетинговые стратегии для товаров и услуг

В зависимости от того, знакома ли аудитория с аналогами вашего продукта, можно использовать разные стратегии выхода на рынок.

Для сформированного восприятия аудитории

Примеры первой стратегии, которая позволяет вывести продукт на рынок и ориентировать его уже на сформированное восприятие аудитории:

На рынок выводится товар или услуга, которые абсолютно понятны для потребителя: чипсы, хлеб, крем для рук, бутылка воды, витамин С. Значит, в голове покупателя уже сформирован определенный образ и дополнительно рассказывать о свойствах не нужно.

При достаточной подготовке, исследовании рынка и ресурсах можно сразу запускать полномасштабное производство, так как уже есть рынок сбыта.

Не нужно придумывать способы продвижения.

Высокая конкуренция на рынке.

В этой стратегии не нужен упор на «прогрев» рынка. Важно представить, чем именно ваш продукт лучше аналогов. Способы продвижения могут не отличаться инновационностью.

Для незнакомых потребителю продуктов

Если первая концепция маркетинга ориентируется на уже сформированное восприятие аудитории, то вторая создает новое и формирует спрос с помощью контент-маркетинга.

Эта стратегия для вывода рынок новых товаров, которые ранее не были известны или доступны потребителю. Здесь потребуются определенные усилия, чтобы объяснить аудитории свойства нового продукта, показать, как он решает насущные проблемы и почему его необходимо покупать, — это будет формировать дальнейший спрос.

Пример нового для рынка саплиментов товара — комплекс гуминовых кислот. У продукта уникальные свойства, однако потребители про них еще не знают. Здесь важно приложить усилия в рекламе свойств и преимуществ продукта.

Минусы второй стратегии перед первой — в том, что затраты на маркетинг могут быть выше и выход на существенные для производства и рентабельности объемы будет отсрочен. Однако плюс в том, что конкуренция на новый продукт может быть крайне низкой.

Комбинируем два варианта

Третий вариант — комбинирование первого и второго, самый сбалансированный и разумный из них: при создании понятного для потребителя продукта используются новые подходы, результаты современных научных исследований из различных областей жизни.

Например, всем знакомая аскорбиновая кислота появляется в продаже в новой, более эффективной, форме. Теперь это комплекс витамина С с биофлавоноидами в более доступной для организма молекулярной формуле — натрия аскорбат.

Такие товары знакомы для потребителя и маркетинговые затраты для объяснения, чем новая формула лучше, остаются невысокими. Иногда достаточно написать на упаковке всего одну фразу: «На 40% эффективнее, чем обычный витамин С» (при наличии результатов исследований, которые это подтверждают).

Правильно организованная рекламная кампания поможет донести до потенциальных клиентов информацию о новых свойствах и о том, почему несмотря на более высокую цену их покупка выгодна.

Ошибки новичков

Слишком инновационный продукт и недостаток бюджета для того, чтобы сформировать новый уровень восприятия у аудитории. Неверная стратегия контент-маркетинга: недостаточно сведений о том, как создавался продукт, его свойствах, сравнений с аналогами, результатов исследований. Долгий период на уровне стартапа: не привлекаются инвестиции, а свой бюджет недостаточен для масштабирования на рынке. Мало внимания к маркетинговому исследованию потребительского восприятия и спроса на свои продукты и услуги. Неправильный выбор канала или способа продвижения.

Как минимизировать риски при запуске?

Избежать провала поможет трезвая оценка всех обстоятельств и прогноз возможностей развития ситуации. Если смотреть вперед, то в запасе всегда будет «план Б».

Также важно видеть и перспективы роста: при высоких рисках могут быть большие возможности, об их соотношении не стоит забывать. В качестве системы оценки рекомендую использовать SWOT-анализ. Английская аббревиатура переводится на русский язык и дает понять содержание каждого пункта:

Strengths — сильные стороны и качества;

Weakness — слабые и уязвимые места;

Opportunities — возможности;

Threats — угрозы.

Каждый блок нужно подробно расписать, чтобы видеть ситуацию шире. Этот метод подходит как для отдельного продукта, так и для всей компании.

Не менее ценно обратить внимание на прямых и косвенных конкурентов, партнеров и поставщиков, экономические и политические прогнозы.

План действий

Согласно отчету исследовательской фирмы Research Dive, объем мирового рынка в сфере оздоровительных услуг в 2021 году составил более 4,7 млрд долларов и будет расти в среднем на 10,9 % ежегодно, а к 2031 году выручка составит 8,5 млрд долларов.

Хороший шанс воспользоваться ситуацией и начать свое дело в сфере здорового образа жизни. С чего же начать?

Выберите стратегию развития: создаете и продвигаете новый продукт или модернизируете уже устаревший, но усиливаете стороны, которые могут быть важны или актуальны в данное время. Соберите профессиональную команду. Специалисты в области ЗОЖ и фитнеса, медийное лицо для продвижения продукта. Проведите SWOT-анализ и просчитайте все риски и возможности. Получите необходимые лицензии и сертификаты: добровольные или обязательные, все требует времени и усилий. Определите каналы продвижения. По оценкам исследователей, 84% успеха продукта на рынке обусловлено регулярностью размещения информации в медиа.

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