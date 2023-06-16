SWOT-анализ и «метод кругов»: как не ошибиться при выборе профессии

Также мы выпускаем колонку Екатерины с подробной инструкцией о том, как сделать карьерный выбор максимально комфортным и безопасным для психологического состояния.

RB.RU совместно с клиническим психологом и АСТ-терапевтом Екатериной Соколовой подготовили тест на профориентацию — для тех, кто только определяется с выбором профессии, и тех, кто хочет сменить карьерный вектор.

Содержание:

Ошибки при выборе профессии

Ориентироваться только на один критерий — пожалуй, самая распространенная ошибка при выборе профессионального пути. Например, только на свой интерес или на уровень заработной платы. Если ваша цель — не просто попробовать себя в профессии, а вкладываться в свое развитие, то стоит уделить время выбору и с рациональной, и с эмоциональной точки зрения. Верить, что профессия должна быть одна на всю жизнь — тоже когнитивная ошибка. Выбирать что-то раз и навсегда трудно и мучительно, плюс такой путь приводит к прокрастинации. Опираться на мнение других. Порой выбор настолько невыносим, что есть соблазн переложить эту ответственность на кого-то, кому человек доверяет: на родителей, друзей, наставников, инфлюенсеров или блогеров. Такое решение приятно и легко принимать, но о нем можно сожалеть в будущем, ведь оно принято под влиянием других.

Так что профессию стоит выбирать вдумчиво, ориентироваться минимум на два-три критерия, потратить на это время. Но в то же время нужно помнить, что это всего лишь жизненный этап, который вы проходите исходя из того, какой вы сейчас и как сейчас выглядит рынок труда.

Но личность человека, интересы, опыт и окружающая действительность меняются, так что вполне нормально спустя какое-то время переквалифицироваться в смежную область или же переучиться на другую профессию.

Как не навредить себе при смене профессии

Если человек переживает о переходе от одной профессии к другой и чувствует, что поддержка будет кстати, можно обратиться к карьерному консультанту, коучу или психологу, который работает с этим запросом.

Я могу дать лишь несколько советов, которые пригодятся в процессе.

Нужно дать себе время для принятия решения. Для анализа ситуации, причин разочарования в профессии, поиска вариантов выхода из этого положения. Этот этап самый важный, и именно здесь помощь специалиста станет ключевой. Как и во всем, что касается принятия решений, стоит дать себе определенный срок, к которому нужно решить — менять или не менять. Стоит составить подробный план по смене профессии. Можно представить, что это бизнес-план для партнера, который решает, вступать ли в эту авантюру. Нужно подробно ответить на вопросы: когда начнется смена карьеры, сколько это будет стоить, каковы будут конкретные шаги и конечная цель. Так будет легче предусмотреть траты, возможные трудности и продумать запасной план на случай неуспеха. Обсудить вопрос с партнером. При условии жизни вместе стоит проговорить, как оба человека видят процесс перехода к новой профессии, с какими рисками можно столкнуться и как их преодолеть. Нужно запастись ресурсами. Финансовыми, эмоциональными, следить за здоровьем, а также обеспечить самоподдержку и помощь со стороны близких.

Далее расскажу о двух методах, которые можно использовать при выборе или смене профессии.

Графический метод выбора профессии

Это методика пересекающихся кругов.

Первый круг называется «хочу» — сюда нужно выписать все, чем нравится заниматься, что приносит вам удовольствие. Главное — не цензурировать себя и выписать действительно все, что приходит в голову: игра на гитаре, выпекание пирожков, чтение книг, изучение языка, споры с друзьями.

Во второй круг под названием «могу» нужно выписать все свои таланты, способности и умения. Это необязательно то, что приносит вам удовольствие, а то, что хорошо получается. Если не хватает знаний о своих способностях, можно обратиться к друзьям и близким.

Они могут обнаружить навыки: выслушать, дать совет, прекрасное чувство юмора, хорошие способности к обучению или уборке. Такие способности могут быть как прикладными — hard skills, так и «мягкими» — soft skills.

Стоит записать все навыки, даже самые, на первый взгляд, незначительные: большинство современных профессий требуют обладания большим количеством знаний и умений.

Третий круг «надо» требует уже не взгляда внутрь себя, а возможности поиска нужной информации. Здесь нужно выписать конкретные профессии и навыки, которые сейчас востребованы на рынке труда и будут популярными в ближайшие 10 лет.

Пример подбора профессии с помощью графического метода

При поиске информации стоит ориентироваться на заработную плату, возможность карьерного роста, особенности региона вашего текущего или будущего проживания (насколько в этом регионе актуальны эти профессии), свои объективные ограничения (например, по здоровью), а также количество ресурсов, которое необходимо для овладения профессией и выхода на первый заработок.

Итак, у нас есть три заполненных круга. Теперь нужно проанализировать их содержание и найти профессии/навыки, которые попали на пересечение всех трех кругов.

Пример. Человеку нравится наводить в своей комнате порядок, его грамотность и словарный запас так хороши, что окружающие проверяют в Google правописание незнакомого слова прежде чем употребить его в разговоре с ним. Ему стоит присмотреться, нет ли в круге «надо» таких профессий как корректор или редактор. Желательно, чтобы на пересечении оказалось несколько профессий, которые можно расширить путем «окей, гугл, какие профессии похожи на *название*».

SWOT-анализа при профориентации

Второй метод помощи в выборе профессии называется SWOT-анализ. Он похож на первый, но не включает в себя описание востребованных профессий.

Нужно построить четырехпольную таблицу, в блоки которой выписать: сильные стороны и способности, слабые стороны, ресурсы и ограничения.

Примером сильной стороны может быть интерес рассматривать все с разных точек зрения, слабой стороной при этом — сложность в отстаивании своего мнения, нерешительность.

Возможность, ресурс — любовь к учебе, желание узнавать новое, а ограничение — повышенное чувство справедливости, несгибаемые моральные принципы. Увидев такое сочетание в SWOT-таблице, я бы предположила, что такой человек мог бы стать следователем, прокурором или судьей. В данном случае его сложность отстаивать свое мнение компенсируется тем, что он опирается на букву закона, а не на себя, что явно добавляет уверенности.

Эти методы требуют больше времени, чем прохождение профориентационных методик, поэтому их можно применять, если нужна более персонализированная, многосторонняя информация в дополнение к тестам.

Сильные стороны Слабые стороны Ресурсы Ограничения коммуникабельность, физическая выносливость, интерес к искусствам вспыльчивость, импульсивность любовь к путешествиям, стремление к новому в жизни сложно жить в холодном климате

Возможные профессии: репортер, фотограф, гид в жарких странах.

Как принять окончательное решение

Стоит разобраться, что не подходит: профессия или просто место работы. Последнее включает в себя «не нравится конкретно в этой компании, с этим руководством, в окружении этих коллег, с этой заработной платой, графиком, географическим положением». С каждым из этих пунктов можно работать, и не всегда нужно менять профессию, чтобы снова радоваться работе.

Если не нравится именно профессия, то причины для ее смены могут быть субъективными и условно объективными.

Объективными индикаторами могут быть:

Уровень заработка, который не удовлетворяет текущие, а порой и базовые потребности. То есть неважно, в какой компании и с кем работать, — выше определенного уровня в этой профессии не заработать.

Слишком много времени уходит на работу в силу специфики профессии, она требует вовлечения практически без выходных и отпуска. Не все готовы выдержать такой темп, поэтому стоит присмотреться к смежным специальностям, которые будут требовать меньше времени.

Несоответствие реальности ожиданиям. С такой проблемой сталкиваются выпускники. Предотвратить такое разочарование помогает хорошо организованная учебная практика еще на этапе обучения, а также возможность пройти стажировку в реальной компании. В случае столкновения с реальной профессией уже после окончания университета можно не сразу менять профессию, а познакомиться с ней на практике. Дать себе «пробный» период, а потом уже принимать решение.

Один из важных субъективных индикаторов того, что профессия не подходит, — ощущение «вырастания» из нее. Чувство, что не получается дальше раскрывать и реализовывать свой потенциал. Например, у человека есть великолепные новаторские идеи, которые нельзя реализовать в рамках определенной специальности. К слову, зачастую такие люди не идут реализовать себя в другую профессию, а становятся руководителями тематического бизнеса.

Следующий субъективный индикатор — осознание, что профессия «ломает» личность. Если расшифровывать, это несовпадение нейрофизиологических, личностных, этических качеств требованиям профессии. Перед тем как поступить в учебное заведение, человек мог и не задуматься о таком исходе. Именно поэтому я очень рекомендую провести перед SWOT-анализ перед выбором профессии.

Также одной из причин желания уйти из профессии может стать выгорание. Его причинами могут быть любые перечисленные мной сочетания индикаторов — как из группы «не подходит работа», так и из группы «не подходит профессия». Данное состояние нужно диагностировать индивидуально для каждого, разбирать комплекс причин и вырабатывать стратегию по решению проблемы.

Фото в тексте: редакция RB.RU

Фото на обложке: сгенерировано Midjorney