AgTechInventum проведет питч-сессию агрофудтех-стартапов

21 июня 2022 в рамках форума «Цифровая трансформация сельского хозяйства в новых условиях» представители агрофудтех-стартапов выступят перед членами экспертного совета AgTechInventum. По итогам питч-сессии победитель получит денежный приз, а авторы наиболее перспективных проектов — экспертную поддержку и не только.

В очередной раз платформа AgTechInventum объединит профессионалов аграрного бизнеса, ведущих мировых поставщиков ресурсов, инвесторов, научное сообщество и представителей государственных органов, чтобы представить перспективные агрофудтех-стартапы и дать поддержку лучшим из них.

Победитель питч-сессии получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей от Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД», а авторы наиболее перспективных проектов — экспертную поддержку и возможность продвижения, тестирования гипотез и продуктов, а также запуска пилотов в ведущих компаниях и передовых хозяйствах.

К участию в мероприятии приглашают стартапы, технологические компании, вузы, научные организации, венчурные фонды, институты развития и финансовые организации.

Регистрация на онлайн-трансляцию питч-сессии — на сайте.

AgTechinventum — международная некоммерческая платформа, созданная профессионалами аграрного бизнеса, для поиска, оценки и внедрения перспективных технологических решений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Экспертный совет AgTechInventum объединил ведущих игроков рынка, представляющих разные сегменты отрасли и активно инвестирующих в продвижение технологических решений в АПК. Организатор платформы AgTechInventum — Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».

Фото на обложке: maxbelchenko / Shutterstock