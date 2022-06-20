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AgTechInventum проведет питч-сессию агрофудтех-стартапов

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

21 июня 2022 в рамках форума «Цифровая трансформация сельского хозяйства в новых условиях» представители агрофудтех-стартапов выступят перед членами экспертного совета AgTechInventum. По итогам питч-сессии победитель получит денежный приз, а авторы наиболее перспективных проектов — экспертную поддержку и не только.

AgTechInventum проведет питч-сессию агрофудтех-стартапов
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В очередной раз платформа AgTechInventum объединит профессионалов аграрного бизнеса, ведущих мировых поставщиков ресурсов, инвесторов, научное сообщество и представителей государственных органов, чтобы представить перспективные агрофудтех-стартапы и дать поддержку лучшим из них. 

Победитель питч-сессии получит денежный приз в размере 100 тыс. рублей от Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД», а авторы наиболее перспективных проектов — экспертную поддержку и возможность продвижения, тестирования гипотез и продуктов, а также запуска пилотов в ведущих компаниях и передовых хозяйствах. 

К участию в мероприятии приглашают стартапы, технологические компании, вузы, научные организации, венчурные фонды, институты развития и финансовые организации. 

Регистрация на онлайн-трансляцию питч-сессии — на сайте. 

AgTechinventum — международная некоммерческая платформа, созданная профессионалами аграрного бизнеса, для поиска, оценки и внедрения перспективных технологических решений в области сельского хозяйства и производства продуктов питания. 

Экспертный совет AgTechInventum объединил ведущих игроков рынка, представляющих разные сегменты отрасли и активно инвестирующих в продвижение технологических решений в АПК. Организатор платформы AgTechInventum — Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД».

Фото на обложке: maxbelchenko / Shutterstock

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