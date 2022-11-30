Идет прием заявок на DevRel Hack

Онлайн-хакатон DevRel Hack пройдет с 10 по 11 декабря на платформе Codenrock. Участникам предстоит создать инструменты аналитики и автоматизации для DevRel-задач.

Принять участие в DevRel Hack могут backend- и frontend-разработчики, графические и UX/UI-дизайнеры, продакт-менеджеры, аналитики и DevRel-специалисты. Уровень подготовки не имеет значения.

Помимо хакатона участники смогут послушать доклады экспертов DevRel, глубже погрузиться в тему сообществ и DevRel-задач и создать новый востребованный продукт.

Каждый участник команды, занявшей первое место, получит сертификат от Codenrock на 4 тысячи рублей для покупок на любом маркетплейсе.

Регистрация открыта до 6 декабря. Подробнее — на сайте.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock