Идет прием заявок на DevRel Hack

Онлайн-хакатон DevRel Hack пройдет с 10 по 11 декабря на платформе Codenrock. Участникам предстоит создать инструменты аналитики и автоматизации для DevRel-задач.
Принять участие в DevRel Hack могут backend- и frontend-разработчики, графические и UX/UI-дизайнеры, продакт-менеджеры, аналитики и DevRel-специалисты. Уровень подготовки не имеет значения.
Помимо хакатона участники смогут послушать доклады экспертов DevRel, глубже погрузиться в тему сообществ и DevRel-задач и создать новый востребованный продукт.
Каждый участник команды, занявшей первое место, получит сертификат от Codenrock на 4 тысячи рублей для покупок на любом маркетплейсе.
Регистрация открыта до 6 декабря. Подробнее — на сайте.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
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