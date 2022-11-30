Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Идет прием заявок на DevRel Hack

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Онлайн-хакатон DevRel Hack пройдет с 10 по 11 декабря на платформе Codenrock. Участникам предстоит создать инструменты аналитики и автоматизации для DevRel-задач.

Идет прием заявок на DevRel Hack

Принять участие в DevRel Hack могут backend- и frontend-разработчики, графические и UX/UI-дизайнеры, продакт-менеджеры, аналитики и DevRel-специалисты. Уровень подготовки не имеет значения.

Помимо хакатона участники смогут послушать доклады экспертов DevRel, глубже погрузиться в тему сообществ и DevRel-задач и создать новый востребованный продукт.

Каждый участник команды, занявшей первое место, получит сертификат от Codenrock на 4 тысячи рублей для покупок на любом маркетплейсе.

Регистрация открыта до 6 декабря. Подробнее — на сайте.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Идет прием заявок в онлайн-хакатон Sovcombank Team Challenge 2022
  2. 2 Золотодобывающая компания «Полюс» открыла регистрацию на онлайн-хакатон для ИТ-специалистов
  3. 3 ПСБ проведет хакатон по созданию банковских сервисов
  4. 4 Открыта регистрация на онлайн-хакатон MORE.Tech 4.0 от ВТБ
  5. 5 Стартовала регистрация на региональный чемпионат проекта «Цифровой прорыв» в Краснодарском крае

ВОЗМОЖНОСТИ

30 ноября 2022

Kaspersky Product Studio

30 ноября 2022

StartupDrive

30 ноября 2022

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Все ВОЗМОЖНОСТИ