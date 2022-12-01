В Иннополисе состоялся форум о цифровой трансформации DID 2022 — итоги

В Иннополисе прошел крупнейший в России форум о цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении Digital Innopolis Days, который в этом году приурочен к десятилетию Университета Иннополис. Среди участников — заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов, а также представители федеральных отраслевых министерств, ведущих вузов и компаний.
В рамках форума прошли заседания рабочих групп по приоритетным отраслям экономики. Встречи прошли с участием федеральных замминистров.
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко с Президентом РТ Рустамом Миннихановым провели на форуме пленарное заседание «Интеграция образования, науки и индустрии: импульс для развития кадрового и научно-исследовательского потенциала России», спикеры которого обсудили государственную стратегию подготовки квалифицированных кадров и развития технологического суверенитета, цифровую трансформацию образовательных организаций и внедрение в систему профессионального образования российского ПО.
Отдельной темой обсуждения стала трансформация опорного образовательного центра на базе Университета Иннополис, который переориентируют под задачи импортозамещения.
Дмитрий Чернышенко и Рустам Минниханов также осмотрели выставку, на которой были представлены научно-образовательные достижения Университета Иннополис и технологические проекты индустриальных партнеров.
В течение 45 сессий форума представители индустрии и вузов обсудили решения ИИ для транспорта и здравоохранения, коммерциализацию образовательных организаций, госпаблики вузов, метавселенные, информационную безопасность и создание национальной экосистемы для разработки и использования открытого кода, а также предстоящие «Игры будущего».
Специалисты ассессмент-центра Университета Иннополис подвели итоги оценки цифровых компетенций студентов в 2022 году в рамках федерального проекта «Цифровые кафедры».
В рамках форума Университет Иннополис подписал шесть соглашений о сотрудничестве с Тихоокеанским государственным медицинским университетом, объединением «Желдортранс», компаниями «Аскон», iSpring и «Отечественный софт» и Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения. С новыми партнерами российский вуз договорился работать над проектом «Умный город», готовить кадры для цифровой экономики, развивать цифровые компетенции в сфере BIM-технологий и повышать качество подготовки специалистов для железнодорожного транспорта.
Индустриальный межвузовский студенческий акселератор StartupHouse Universities отобрал лучшие стартапы, авторы которых прошли восьминедельную образовательную программу по развитию предпринимательских компетенций.
Тройка лучших — виртуальный финансовый тренажер Fin Up команды из Владивостокского государственного университета, приложение для контроля состояния зубов «наЗУБАХ» команды из Белгородского государственного национального исследовательского университета и разработка «Взгляд», которая блокирует возможность злоумышленникам отслеживать взгляд пользователя для защиты личных данных, разработанная командой Московского технического университета связи и информатики.
Параллельно с форумом прошла ежегодная конференция по применению технологий ИИ в приоритетных отраслях экономики, на которой в рамках 10 отраслевых треков выступили ведущие российские спикеры из «Аэрофлота», «Ак Барс Банка», Factory5, TAG Consulting Russia и другие.
На экспертной дискуссии «Этические аспекты применения искусственного интеллекта» конференции выступил лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов. Конференция собрала в офлайн и онлайн-форматах слушателей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Иннополиса, Екатеринбурга, Чебоксаров и Дубая.
Фото на обложке и в тексте: предоставлены пресс-службой Digital Innopolis Days
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