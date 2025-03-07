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Digital Brand Day 2025 пройдет 21 марта в Москве

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор Русбейс

Ирина Печёрская

21 марта в «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» пройдет бизнес-конференция Digital Brand Day. Мероприятие станет эпицентром вдохновения и интересных открытий, объединит ведущих экспертов цифрового маркетинга и рекламы. Для участия нужна регистрация.

Digital Brand Day 2025 пройдет 21 марта в Москве
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Непрерывное изменение рекламной системы, появление новых продуктов, брендов и услуг требует от маркетологов и рекламистов гибкости, полноты знаний и ответственности. Основная сила, которая не дает рекламному рынку сместиться с орбиты в этих условиях, — потребители и бренды, их взаимосвязь и сила притяжения.

«Digital Brand Day: орбита 2025» — так звучит концепция конференции. В основе темы лежит вопрос о том, что первично в цифровой среде: технологии или идеи? Какие тренды определят движение диджитал-рынка, какие инструменты станут звездами первой величины, а какие — кометами, которые промелькнут и исчезнут, узнают участники конференции.

Спикерами выступят более сотни экспертов, в числе которых:

  • Анна Рябашкина, руководитель цифрового маркетинга «Юнирест» (Rostic's);
  • Юлия Хайкина, директор по маркетингу (indulgence, plant based & horeca) Health&Nutrition;
  • Роман Носов, медиадиректор T2;
  • Мария Каданцева, директор по маркетингу «Прогресс» («ФрутоНяня»);
  • Станислав Дюков, Head of Digital METRO;
  • Юлия Дубенская, директор по маркетингу «Якобс Дау Эгбертс Рус»;
  • Дарья Волохова, эксперт крупной международной фармацевтической компании;
  • Иван Мерзликин, руководитель направления коммуникаций и медиа «ИДС Боржоми»;
  • Илья Соболевский, Head of Digital Hoff;
  • Нгуен Хай Иен (Мария), директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал».

Событие откроет участникам возможности для обмена опытом, положит начало полезным знакомствам и вдохновит на новые свершения.

Организатор — ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, исследовательской компании Mediascope и «Национального рекламного альянса».

Фото на обложке: Nikolay Tsuguliev / Gettyimages

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