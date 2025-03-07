Digital Brand Day 2025 пройдет 21 марта в Москве
21 марта в «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» пройдет бизнес-конференция Digital Brand Day. Мероприятие станет эпицентром вдохновения и интересных открытий, объединит ведущих экспертов цифрового маркетинга и рекламы. Для участия нужна регистрация.
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Непрерывное изменение рекламной системы, появление новых продуктов, брендов и услуг требует от маркетологов и рекламистов гибкости, полноты знаний и ответственности. Основная сила, которая не дает рекламному рынку сместиться с орбиты в этих условиях, — потребители и бренды, их взаимосвязь и сила притяжения.
«Digital Brand Day: орбита 2025» — так звучит концепция конференции. В основе темы лежит вопрос о том, что первично в цифровой среде: технологии или идеи? Какие тренды определят движение диджитал-рынка, какие инструменты станут звездами первой величины, а какие — кометами, которые промелькнут и исчезнут, узнают участники конференции.
Спикерами выступят более сотни экспертов, в числе которых:
- Анна Рябашкина, руководитель цифрового маркетинга «Юнирест» (Rostic's);
- Юлия Хайкина, директор по маркетингу (indulgence, plant based & horeca) Health&Nutrition;
- Роман Носов, медиадиректор T2;
- Мария Каданцева, директор по маркетингу «Прогресс» («ФрутоНяня»);
- Станислав Дюков, Head of Digital METRO;
- Юлия Дубенская, директор по маркетингу «Якобс Дау Эгбертс Рус»;
- Дарья Волохова, эксперт крупной международной фармацевтической компании;
- Иван Мерзликин, руководитель направления коммуникаций и медиа «ИДС Боржоми»;
- Илья Соболевский, Head of Digital Hoff;
- Нгуен Хай Иен (Мария), директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал».
Событие откроет участникам возможности для обмена опытом, положит начало полезным знакомствам и вдохновит на новые свершения.
Организатор — ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» при участии AdIndex, исследовательской компании Mediascope и «Национального рекламного альянса».
Фото на обложке: Nikolay Tsuguliev /
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