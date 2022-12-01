Открыта регистрация на онлайн-хакатон HackWagon 22

16-18 декабря 2022 года пройдет новогодний онлайн-хакатон HackWagon 22 от «Первой Грузовой компании» (ПГК). Призовой фонд — 300 тысяч рублей. Подать заявку можно до 14 декабря.
Принять участие в хакатоне могут Data Scientist, frontend- и backend-разработчики, UI-дизайнеры любого уровня и желающие продуктивно провести предпраздничные выходные.
Участникам предстоит решить две задачи на выбор:
- «Подарки первым классом» — прогнозирование длительности движения вагонов.
- «Лесная инвентаризация» — голосовая инвентаризация складов ПГК.
На HackWagon 22 их ждет:
- новогоднее настроение в кругу единомышленников;
- решение задач и развитие своего технологического портфолио;
- призовой фонд в размере 300 тысяч рублей и фирменный мерч;
- полезный нетворкинг с экспертами ПГК;
- возможность получить работу или стажировку;
- фановые активности и конкурсы.
Подробная информация — на сайте.
Фото на обложке: Roman Samborskyi /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Идет прием заявок на DevRel Hack
- 2 Идет прием заявок в онлайн-хакатон Sovcombank Team Challenge 2022
- 3 Золотодобывающая компания «Полюс» открыла регистрацию на онлайн-хакатон для ИТ-специалистов
- 4 ПСБ проведет хакатон по созданию банковских сервисов
- 5 Открыта регистрация на онлайн-хакатон MORE.Tech 4.0 от ВТБ
ВОЗМОЖНОСТИ
01 декабря 2022
01 декабря 2022
02 декабря 2022