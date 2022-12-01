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Открыта регистрация на онлайн-хакатон HackWagon 22

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

16-18 декабря 2022 года пройдет новогодний онлайн-хакатон HackWagon 22 от «Первой Грузовой компании» (ПГК). Призовой фонд — 300 тысяч рублей. Подать заявку можно до 14 декабря.

Открыта регистрация на онлайн-хакатон HackWagon 22

Принять участие в хакатоне могут Data Scientist, frontend- и backend-разработчики, UI-дизайнеры любого уровня и желающие продуктивно провести предпраздничные выходные.

Участникам предстоит решить две задачи на выбор:

  1. «Подарки первым классом» — прогнозирование длительности движения вагонов.
  2. «Лесная инвентаризация» — голосовая инвентаризация складов ПГК.

На HackWagon 22 их ждет:

  • новогоднее настроение в кругу единомышленников;
  • решение задач и развитие своего технологического портфолио;
  • призовой фонд в размере 300 тысяч рублей и фирменный мерч;
  • полезный нетворкинг с экспертами ПГК;
  • возможность получить работу или стажировку;
  • фановые активности и конкурсы.

Подробная информация — на сайте.

Фото на обложке: Roman Samborskyi / Shutterstock

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