Инвестиционный фонд HR&ED-tech представил масштабное исследование развивающихся рынков HR-tech. Аналитики оценили влияние событий 2022 года на индустрию и отследили динамику изменений в России и мире.

В 2022 году HR-рынок пережил трансформацию и столкнулся с дерзкими вызовами. Если на мировой арене мы наблюдали стабильный рост, то в России была турбулентность: резкое охлаждение рынка компенсировалось толчком в развитии в связи с необходимостью поиска замены IT-решений ушедших с российского рынка компаний. Каждый второй HRD говорит, что его компания в 2022 году работала над импортозамещением HR-решений.

«После событий 2022 года российские стартапы оказались на распутье. И из возможных вариантов развития стали актуальны только два. Первый — оставаться в России и оптимизировать свои расходы на разработку продукта, то есть менять фокус с венчурной модели на дивидендную, ставя в приоритет продажи и прибыль.

Второй вариант развития — международная экспансия. Но выйти на новый рынок могли позволить себе только те стартапы, которые успели привлечь раунд или заработать свой капитал, всего 16% из опрошенных нами проектов», — Оксана Погодаева, управляющий партнер фонда HR&ED-tech.

В целом в 2022 году компании направили основной фокус на себя, сконцентрировавшись на увеличении своей устойчивости и эффективности. Максим Спиридонов, сооснователь бизнес-клуба Reforma и образовательных проектов «Нетология», утверждает, что в прошлом году с кадровой точки зрения в технологическом сегменте России произошло землетрясение, «которое смешало карты многим компаниям: создало проблемы с точки зрения развития, уменьшило вероятность больших достижений, сфокусировало всех на выживании».

Эта стратегия подтверждается и опросом представителей рынка: согласно ответам, сейчас компании готовы пожертвовать инновациями, но сохранить стабильность в развитии. Так, например, более половины опрошенных HRD заявляют, что их компаниям пришлось сокращать расходы по части HR-tech в 2022 году. Так, более четверти компаний в 2022 году урезали расходы на профессиональное обучение сотрудников.

«Рынок стал более утилитарным, стратегическим. Однако спрос на HR-технологии высок. В цене те решения, которые помогают HR-стриму быть более эффективным — оптимизировать трудоемкие процессы, автоматизировать их», — Дмитрий Пучков, руководитель по развитию «Авито Работа».

83% HR-фаундеров в 2022 году столкнулись в своей работе со сложностями: усложнился поиск новых клиентов (48%), маркетинг и коммуникации (40%), выход на новые рынки (28%). Каждый четвертый столкнулся с финансовыми проблемами.Однако во многом благодаря возникновению этих проблем рынки получили толчки в развитии в новых направлениях, и возникли новые тренды. В топ-пять вошли автоматизация процессов, well-being, обучение и развитие сотрудников внутри компании, удержание персонала и борьба за таланты, HR-аналитика.

Полное исследование доступно по ссылке. Партнерами выступили «Авито Работа», hh Ventures, Smart Ranking, EdTech-хаб «Сколково» и другие.

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