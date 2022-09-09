Стартовал прием заявок на HSE Startup Hackathon

С 3 по 9 октября 2022 в Санкт-Петербурге состоится первый студенческий хакатон по созданию стартапов с применением техники дизайн-мышления. В течение недели участники хакатона под руководством трекеров будут исследовать рынок, искать свою нишу, прототипировать и готовиться к первым продажам.

По данным Bureau of Labor, каждое пятое предприятие закрывается в первый год работы, а 9 из 10 стартапов терпят неудачу, согласно данным Startup Genome. Наиболее частая причина в том, что новые компании создаются не по запросу рынка, а основываясь на мнении основателя. А ведь оно иногда не совпадает с реальностью.

HSE Startup Hackathon поможет начинающим предпринимателям стартовать правильно: в течение недели участники будут развивать свои бизнес-идеи с позиции «изучаем рынок — делаем дело».

К участию приглашаются магистры, бакалавры, выпускники вузов в возрасте до 35 лет. После хакатона курировать проекты участников будет Центр инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ СПб.

Подать заявку на участие можно до 25 сентября на сайте. Количество мест ограничено.

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