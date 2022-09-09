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Стартовал прием заявок на HSE Startup Hackathon

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

С 3 по 9 октября 2022 в Санкт-Петербурге состоится первый студенческий хакатон по созданию стартапов с применением техники дизайн-мышления. В течение недели участники хакатона под руководством трекеров будут исследовать рынок, искать свою нишу, прототипировать и готовиться к первым продажам. 

Стартовал прием заявок на HSE Startup Hackathon

По данным Bureau of Labor, каждое пятое предприятие закрывается в первый год работы, а 9 из 10 стартапов терпят неудачу, согласно данным Startup Genome. Наиболее частая причина в том, что новые компании создаются не по запросу рынка, а основываясь на мнении основателя. А ведь оно иногда не совпадает с реальностью.

HSE Startup Hackathon поможет начинающим предпринимателям стартовать правильно: в течение недели участники будут развивать свои бизнес-идеи с позиции «изучаем рынок — делаем дело».

К участию приглашаются магистры, бакалавры, выпускники вузов в возрасте до 35 лет. После хакатона курировать проекты участников будет Центр инновационного предпринимательства НИУ ВШЭ СПб.

Подать заявку на участие можно до 25 сентября на сайте. Количество мест ограничено.

Фото на обложке: OPOLJA / Shutterstock

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