Top.Mail.Ru
Меню-гамбургер
Медиа
Мероприятия
Карты
Сделки
Альфа-курс
Подпишись
на телеграм
Подписаться

Российские компании пересматривают подходы к инновациям: исследование «Акселератора ФРИИ»

Партнеры
Партнеры
Алина Алещенко
Алина Алещенко

Редактор RB.RU

Алина Алещенко

Российские компании все чаще фокусируются на операционной эффективности, отодвигая на второй план рискованные эксперименты, в том числе инновации. Однако такой подход ставит перед бизнесом новые вызовы: как совместить краткосрочные результаты с долгосрочным развитием? Ответы на этот вопрос попытались найти эксперты Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ», проведя масштабное исследование среди представителей крупнейших компаний России.

Российские компании пересматривают подходы к инновациям: исследование «Акселератора ФРИИ»
  1. Партнеры

В опросе приняли участие десятки руководителей из различных отраслей, включая финтех, телеком, ритейл, логистику и eCom.

20 марта в 17:00 (МСК) состоится онлайн-презентация результатов исследования, где эксперты обсудят:

  • Есть ли у компаний формализованная стратегия инноваций?
  • Что происходит с запросами топ-менеджеров и бизнеса?
  • Какие инструменты инноваций наиболее эффективные?
  • Что мешает внедрению инновационных решений в бизнесе?
  • Как измеряют эффективность инноваций?

Спикерами мероприятия выступят:

  • Ирина Тарасова, партнер ООО «Практика инноваций» и советник Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ».
  • Кирилл Соснин, руководитель консалтинговых проектов Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ».

Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Фото на обложке: pixabay.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ТЕГИ
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

Материалы по теме