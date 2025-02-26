Российские компании пересматривают подходы к инновациям: исследование «Акселератора ФРИИ»
Российские компании все чаще фокусируются на операционной эффективности, отодвигая на второй план рискованные эксперименты, в том числе инновации. Однако такой подход ставит перед бизнесом новые вызовы: как совместить краткосрочные результаты с долгосрочным развитием? Ответы на этот вопрос попытались найти эксперты Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ», проведя масштабное исследование среди представителей крупнейших компаний России.
- Партнеры
В опросе приняли участие десятки руководителей из различных отраслей, включая финтех, телеком, ритейл, логистику и eCom.
20 марта в 17:00 (МСК) состоится онлайн-презентация результатов исследования, где эксперты обсудят:
- Есть ли у компаний формализованная стратегия инноваций?
- Что происходит с запросами топ-менеджеров и бизнеса?
- Какие инструменты инноваций наиболее эффективные?
- Что мешает внедрению инновационных решений в бизнесе?
- Как измеряют эффективность инноваций?
Спикерами мероприятия выступят:
- Ирина Тарасова, партнер ООО «Практика инноваций» и советник Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ».
- Кирилл Соснин, руководитель консалтинговых проектов Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ».
Мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.
Фото на обложке: pixabay.com
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