Российские компании все чаще фокусируются на операционной эффективности, отодвигая на второй план рискованные эксперименты, в том числе инновации. Однако такой подход ставит перед бизнесом новые вызовы: как совместить краткосрочные результаты с долгосрочным развитием? Ответы на этот вопрос попытались найти эксперты Центра корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ», проведя масштабное исследование среди представителей крупнейших компаний России.

Российские компании пересматривают подходы к инновациям: исследование «Акселератора ФРИИ»

https://rb.ru/partners/innovation-research-frii/

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