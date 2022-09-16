93% выпускников онлайн-курсов смогли достичь своих карьерных целей — исследование

НИУ ВШЭ провел независимое исследование эффективности онлайн-образования. В нем приняли участие более тысячи выпускников Skillbox, проходивших обучение по 12 наиболее востребованным IT-направлениям с 1 февраля 2020 года по 31 октября 2021 года. Результатами исследования НИУ ВШЭ поделился с RB.RU.

В исследовании приняли участие респонденты, проживающие в России и за рубежом. Большинство из них (66%) — в возрасте от 26 до 40 лет. 78% — имеют высшее образование. 47% имеют образование по инженерным или техническим наукам, 28% — в области гуманитарных наук. 55% выпускников проживают в крупных городах РФ с населением от одного миллиона человек.

Цели прохождения онлайн-курсов

У 66% пользователей цифровых образовательных платформах основная цель — найти работу в новой профессии. 13% начали обучение, чтобы улучшить навыки для работы на фрилансе. 7% хотели найти другую работу, оставаясь в текущей профессии, а 6% — получить новые знания и навыки для развития собственного проекта или бизнеса.

Такие цели обучения, как, например, получить повышение или перейти на смежную должность, оказались менее распространенными (менее 7%).

Достижение целей обучения

Объективная оценка (факт по данным пользователей и аналитиков)

К моменту опроса 73% выпускников образовательных программ достигли поставленных карьерных целей, в пределах полугода доля достигших целей составила 65%.

Среди тех, кто хотел найти работу в новой профессии и начал ее поиски, 70% нашли ее к моменту опроса, 65% — в течение полугода после завершения обучения. 84% устроились на работу по специальности, которую изучали на образовательной платформе.

При этом 85% из числа трудоустроившихся по найму нашли работу в течение трех месяцев после завершения курсов, тогда как 55% достигли этого еще в процессе обучения. Только 7% выпускникам потребовалось более полугода, чтобы найти новую работу по найму.

78% респондентов в момент опроса продолжали работать в тех компаниях, в которые они трудоустроились в момент обучения или после. 69% выпускников отметили, что в пределах полугода после обучения начали применять новые знания и навыки, полученные в обучении, в работе на фрилансе.

85% респондентов использовали полученные навыки для развития собственного бизнеса. 76% выпускников, ставивших целью улучшить рабочий процесс на текущей работе, отметили, что получили новые задачи и проекты в пределах полугода после завершения обучения.

Субъективная оценка (восприятие пользователями изменений в карьере)

При оценке карьерных изменений, которые произошли с выпускниками после обучения было выявлено, что 74% анкетируемых стали чувствовать себя увереннее, выполняя рабочие обязанности. У 78% прибавились интересные обязанности, задачи и проекты.

67% отметили, что используют на работе знания и навыки, полученные в процессе обучения, а также ощущают себя частью сообщества людей из профессии, которую они осваивали. 93% опрошенных считают, что обучение на образовательной платформе помогло им реализовать поставленную карьерную цель.

Изменения в заработке у выпускников, достигших целей обучения

Заработная плата выпускников образовательной платформы, которые сменили профессию, повысилась: в среднем при переходе на новую работу их доход стал выше на 22%, а спустя полгода после обучения — на 38%.

У тех, кто достиг иной цели обучения (например, увеличения производительности на работе, смены должности или повышения), рост заработной платы через полгода после обучения вырос в среднем на 16%.

Увеличение доходов выпускников происходило вне зависимости от пола, возраста и профиля высшего образования. Различия определялись тем, какой образовательный трек проходили учащиеся на платформе, а также местом жительства опрошенных.

Наибольший прирост был выявлен среди респондентов, проживающих не в столичных городах. При этом прирост дохода у выпускников без высшего образования значительно выше по сравнению с теми, у кого оно есть (76% против 33%). То же касается и имевших ранее опыт работы в IT (70% против 35%).

Подробнее ознакомиться с исследованием можно на сайте.

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