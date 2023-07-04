Особенности запуска B2B SaaS-продукта в образовании: новый выпуск подкаста «Стартап-секреты»

«Стартап-секреты» — подкаст, в котором стартап-обозреватель и создатель российского Product Hunt Дмитрий Беговатов берет интервью у IT-предпринимателей, инвесторов и экспертов венчурного рынка. В новом выпуске ведущий поговорил с основателем EDPRO.biz Маратом Шаниязовым о запуске и развитии B2B SaaS-продукта в образовании.

В 2022 году «Международная Академия EDPRO» вышла на оборот около 500 млн рублей в год, и тогда ее сооснователь Марат Шаниязов запустил еще один проект, связанный с онлайн-образованием, — платформу для создания и продвижения онлайн-курсов EDPRO.biz. Проект развивается без сторонних инвестиций и активно использует партнерские реферальные программы вместо классической рекламы.

В подкасте Марат рассказал ведущему:

как удалось использовать тренд на онлайн-обучение для развития онлайн-академии;

чего хотят онлайн-школы от SaaS-продукта;

как правильно разработать тарифы в своем B2B SaaS;

как новому онлайн-сервису искать первых клиентов;

с чего начать партнерскую реферальную программу в бизнесе;

возможна ли МЛМ-система в продажах B2B SaaS;

как избежать обмана со стороны партнеров.

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Фото на обложке: Alex from the Rock / Shutterstock