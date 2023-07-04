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Особенности запуска B2B SaaS-продукта в образовании: новый выпуск подкаста «Стартап-секреты»

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

«Стартап-секреты» — подкаст, в котором стартап-обозреватель и создатель российского Product Hunt Дмитрий Беговатов берет интервью у IT-предпринимателей, инвесторов и экспертов венчурного рынка. В новом выпуске ведущий поговорил с основателем EDPRO.biz Маратом Шаниязовым о запуске и развитии B2B SaaS-продукта в образовании.

Особенности запуска B2B SaaS-продукта в образовании: новый выпуск подкаста «Стартап-секреты»

В 2022 году «Международная Академия EDPRO» вышла на оборот около 500 млн рублей в год, и тогда ее сооснователь Марат Шаниязов запустил еще один проект, связанный с онлайн-образованием, — платформу для создания и продвижения онлайн-курсов EDPRO.biz. Проект развивается без сторонних инвестиций и активно использует партнерские реферальные программы вместо классической рекламы.

В подкасте Марат рассказал ведущему:

  • как удалось использовать тренд на онлайн-обучение для развития онлайн-академии;
  • чего хотят онлайн-школы от SaaS-продукта;
  • как правильно разработать тарифы в своем B2B SaaS;
  • как новому онлайн-сервису искать первых клиентов;
  • с чего начать партнерскую реферальную программу в бизнесе;
  • возможна ли МЛМ-система в продажах B2B SaaS;
  • как избежать обмана со стороны партнеров.

Выбрать удобный плеер и послушать выпуск можно на сайте.

Фото на обложке: Alex from the Rock / Shutterstock

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