Особенности запуска B2B SaaS-продукта в образовании: новый выпуск подкаста «Стартап-секреты»

«Стартап-секреты» — подкаст, в котором стартап-обозреватель и создатель российского Product Hunt Дмитрий Беговатов берет интервью у IT-предпринимателей, инвесторов и экспертов венчурного рынка. В новом выпуске ведущий поговорил с основателем EDPRO.biz Маратом Шаниязовым о запуске и развитии B2B SaaS-продукта в образовании.
В 2022 году «Международная Академия EDPRO» вышла на оборот около 500 млн рублей в год, и тогда ее сооснователь Марат Шаниязов запустил еще один проект, связанный с онлайн-образованием, — платформу для создания и продвижения онлайн-курсов EDPRO.biz. Проект развивается без сторонних инвестиций и активно использует партнерские реферальные программы вместо классической рекламы.
В подкасте Марат рассказал ведущему:
- как удалось использовать тренд на онлайн-обучение для развития онлайн-академии;
- чего хотят онлайн-школы от SaaS-продукта;
- как правильно разработать тарифы в своем B2B SaaS;
- как новому онлайн-сервису искать первых клиентов;
- с чего начать партнерскую реферальную программу в бизнесе;
- возможна ли МЛМ-система в продажах B2B SaaS;
- как избежать обмана со стороны партнеров.
Выбрать удобный плеер и послушать выпуск можно на сайте.
Фото на обложке: Alex from the Rock /
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