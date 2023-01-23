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На Portfolio Date молодые креаторы познакомятся с лидерами рекламной индустрии

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

11 февраля международная креативная школа и комьюнити mads проведет Portfolio Date. На мероприятии креативные директора, HR и руководители направлений из ведущих рекламных агентств и компаний встретятся с соискателями, чтобы познакомиться и схантить лучших.

На Portfolio Date молодые креаторы познакомятся с лидерами рекламной индустрии

Portfolio Date пройдет онлайн в формате Speed Dating: на презентацию портфолио каждому из потенциальных работодателей, среди которых — Friends Moscow, Аffect, RED KEDS, Possible, Marketing Division, DADA Agency, Big Media, Bright Side, ENDY — соискателям отводится 12 минут, затем участники меняются. 

В течение мероприятия креаторы смогут получить обратную связь от экспертов, спросить совета, обсудить рекламную индустрию, задать все интересующие вопросы, а представители агентств и компаний — найти талантливых специалистами со свежими идеями.

«Формат очень своевременный и актуальный для текущей ситуации с кадровым голодом на рынке. Для талантов это уникальная возможность встретиться с лидерами индустрии, минуя рекрутеров и переписки. Для агентств — новые лица, в том числе не только с российского рынка», — Олег Пальчинский, основатель и креативный директор агентства Kitchen.

«Сначала было боязно и нервно, но это того стоило! Классный формат, успели все: и портфолио, и агентство обсудить. Удалось даже напроситься на стажировку. Отличная возможность напрямую побеседовать с креативными директорами и показать себя», — поделилась участница Portfolio Date копирайтер Анастасия Белокобыльская.

Для участия в мероприятии нужна регистрация. А чтобы встреча прошла успешно, можно заранее подготовиться, посмотрев бесплатную лекцию от Арины Авдеевой, соосновательницы агентства Friends Moscow и школы mads.

Фото на обложке: Paul Craft / Shutterstock

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