Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Партнеры
Партнеры

Открыта регистрация на масштабный онлайн-хакатон Skolkovo Hack 2022

Партнеры
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Skolkovo Hack 2022 пройдет с 23 по 25 сентября. Участников ждут 48 часов продуктивного времяпрепровождения, разнообразные треки (от логистики, машинного обучения и блокчейна), воркшопы, новые знакомства, подарки и много образовательных активностей.

Открыта регистрация на масштабный онлайн-хакатон Skolkovo Hack 2022

Кто может участвовать?

Разработчики (frontend, backend, мобильные, blockchain), графические и UX/UI-дизайнеры, дата-инженеры и дата-сайентисты, product- и project-менеджеры, аналитики, QA- и DevOps-специалисты.

Уровень подготовки не имеет значения. Приглашаются и профессионалы, и студенты. Найти и создать команду участники смогут на платформе хакатона Codenrock.

Что предстоит делать?

Решить треки на выбор:

  • разработать модели ранжирования соответствия пула кандидатов предлагаемой вакансии (от FriendWork);
  • разработать DeFi приложение для блокчейна Waves Enterprise (Mainnet) (от Web3 Tech);
  • плюс новые треки, информация о которых появится в скором времени.   

Почему стоит участвовать?

Участников ждет нетворкинг с единомышленниками и экспертами и ценные призы: Apple TV, «Яндекс.Станция», грант на развитие проекта в сфере Web3, лимитированный мерч и гранты на развитие блокчейн проектов.

Помимо этого на Skolkovo Hack 2022 будет деловая программа с воршкопами, митапами и экспертными сессиями с владельцами треков.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте. Заявки принимаются до 18 сентября.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Санкт-Петербурге пройдет хакатон конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
  2. 2 Стартовала регистрация на чемпионат проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Иркутской области
  3. 3 ​​​​Совкомбанк и «Сколково» проведут соревнование по проектированию цифровых продуктов для банковской сферы
  4. 4 В рамках чемпионата по ИИ и машинному обучению в Удмуртии решат задачу для космической корпорации
  5. 5 В Башкортостане стартует первый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

ВОЗМОЖНОСТИ

31 августа 2022

HSE Fest 2022

31 августа 2022

Питч-сессия в рамках WorldFood Moscow 2022

31 августа 2022

«Московский акселератор»

Все ВОЗМОЖНОСТИ