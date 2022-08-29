Открыта регистрация на масштабный онлайн-хакатон Skolkovo Hack 2022

Skolkovo Hack 2022 пройдет с 23 по 25 сентября. Участников ждут 48 часов продуктивного времяпрепровождения, разнообразные треки (от логистики, машинного обучения и блокчейна), воркшопы, новые знакомства, подарки и много образовательных активностей.
Кто может участвовать?
Разработчики (frontend, backend, мобильные, blockchain), графические и UX/UI-дизайнеры, дата-инженеры и дата-сайентисты, product- и project-менеджеры, аналитики, QA- и DevOps-специалисты.
Уровень подготовки не имеет значения. Приглашаются и профессионалы, и студенты. Найти и создать команду участники смогут на платформе хакатона Codenrock.
Что предстоит делать?
Решить треки на выбор:
- разработать модели ранжирования соответствия пула кандидатов предлагаемой вакансии (от FriendWork);
- разработать DeFi приложение для блокчейна Waves Enterprise (Mainnet) (от Web3 Tech);
- плюс новые треки, информация о которых появится в скором времени.
Почему стоит участвовать?
Участников ждет нетворкинг с единомышленниками и экспертами и ценные призы: Apple TV, «Яндекс.Станция», грант на развитие проекта в сфере Web3, лимитированный мерч и гранты на развитие блокчейн проектов.
Помимо этого на Skolkovo Hack 2022 будет деловая программа с воршкопами, митапами и экспертными сессиями с владельцами треков.
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте. Заявки принимаются до 18 сентября.
Фото на обложке: nikkimeel /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 В Санкт-Петербурге пройдет хакатон конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
- 2 Стартовала регистрация на чемпионат проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект» в Иркутской области
- 3 Совкомбанк и «Сколково» проведут соревнование по проектированию цифровых продуктов для банковской сферы
- 4 В рамках чемпионата по ИИ и машинному обучению в Удмуртии решат задачу для космической корпорации
- 5 В Башкортостане стартует первый региональный чемпионат конкурса «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
ВОЗМОЖНОСТИ
31 августа 2022
31 августа 2022
31 августа 2022