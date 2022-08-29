Открыта регистрация на масштабный онлайн-хакатон Skolkovo Hack 2022

Skolkovo Hack 2022 пройдет с 23 по 25 сентября. Участников ждут 48 часов продуктивного времяпрепровождения, разнообразные треки (от логистики, машинного обучения и блокчейна), воркшопы, новые знакомства, подарки и много образовательных активностей.

Кто может участвовать?

Разработчики (frontend, backend, мобильные, blockchain), графические и UX/UI-дизайнеры, дата-инженеры и дата-сайентисты, product- и project-менеджеры, аналитики, QA- и DevOps-специалисты.

Уровень подготовки не имеет значения. Приглашаются и профессионалы, и студенты. Найти и создать команду участники смогут на платформе хакатона Codenrock.

Что предстоит делать?

Решить треки на выбор:

разработать модели ранжирования соответствия пула кандидатов предлагаемой вакансии (от FriendWork);

разработать DeFi приложение для блокчейна Waves Enterprise (Mainnet) (от Web3 Tech);

плюс новые треки, информация о которых появится в скором времени.

Почему стоит участвовать?

Участников ждет нетворкинг с единомышленниками и экспертами и ценные призы: Apple TV, «Яндекс.Станция», грант на развитие проекта в сфере Web3, лимитированный мерч и гранты на развитие блокчейн проектов.

Помимо этого на Skolkovo Hack 2022 будет деловая программа с воршкопами, митапами и экспертными сессиями с владельцами треков.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно на сайте. Заявки принимаются до 18 сентября.

Фото на обложке: nikkimeel / Shutterstock