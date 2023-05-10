Победители хакатона Sovcombank Team Challenge 2023 разделят 1 млн рублей

С 22 мая по 1 июня «Совкомбанк» и Фонд «Сколково» проведут Sovcombank Team Challenge 2023 — командный онлайн-хакатон по разработке платформы для автоматизации процессов подбора персонала. Призовой фонд — 1 млн рублей.

Принять участие в хакатоне могут backend-, frontend- и мобильные разработчики, аналитики, продакт-менеджеры, UI/UX-дизайнеры с любым уровнем навыков — от junior до senior. Участвовать можно как в одиночку, так и в команде до пяти человек.

В рамках Sovcombank Team Challenge 2023 командам предстоит автоматизировать полный цикл подбора кандидата на вакансию с момента заявки до выхода нового сотрудника. Подробнее о задаче организаторы расскажут на онлайн-встрече 15 мая и ответят на вопросы.

Подать заявку на участие в хакатоне можно до 21 мая на сайте. 30 мая состоится питчинг проектов, а 1 июня — награждение победителей.

Фото на обложке: DC Studio / Shutterstock