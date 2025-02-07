В Москве наградят победителей премии «Визионеры. Управление Изменениями»

21 февраля на площадке Hertz Hall в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей премии в области устойчивого развития «Визионеры. Управление Изменениями».

Шестой год подряд премия собирает лидеров устойчивого развития, чтобы поделиться лучшими практиками ведения ответственного бизнеса.

Победителей первого блока, в котором оцениваются нефинансовые отчеты компаний, традиционно определяет аналитический партнер премии — рейтинговое агентство АКРА. Победителей второго блока выбирает экспертное жюри, в состав которого входят лучшие отраслевые эксперты, представители бизнес-ассоциаций и институтов развития, аудиторских компаний, а также победители прошлого года.

В первом блоке «Оценка отчетов компании» эксперты оценивают раскрытие информации о корпоративном управлении, социальном, экономическом и экологическом воздействии, качество управления рисками, существенность, динамику показателей.

Во втором блоке — «Оценка проектов по направлениям экология, экономика, общество», «Оценка коммуникационных проектов и кампаний» — оцениваются новаторство, острота решаемых проблем, масштабируемость проектов и устойчивость результатов воздействия.

Участники мероприятия — представители крупного и среднего бизнеса, государственных структур, бюджетных учреждений, НКО, СМИ и других организаций, работающих в сфере устойчивого развития и продвижения его лучших практик и продуктов. В этом году на церемонию приглашены более 200 гостей.

Мероприятие стартует в 18:00. Подробнее — на сайте.

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