В Москве наградят победителей премии «Визионеры. Управление Изменениями»
21 февраля на площадке Hertz Hall в Москве состоится торжественная церемония награждения победителей премии в области устойчивого развития «Визионеры. Управление Изменениями».
- Партнеры
Шестой год подряд премия собирает лидеров устойчивого развития, чтобы поделиться лучшими практиками ведения ответственного бизнеса.
Победителей первого блока, в котором оцениваются нефинансовые отчеты компаний, традиционно определяет аналитический партнер премии — рейтинговое агентство АКРА. Победителей второго блока выбирает экспертное жюри, в состав которого входят лучшие отраслевые эксперты, представители бизнес-ассоциаций и институтов развития, аудиторских компаний, а также победители прошлого года.
В первом блоке «Оценка отчетов компании» эксперты оценивают раскрытие информации о корпоративном управлении, социальном, экономическом и экологическом воздействии, качество управления рисками, существенность, динамику показателей.
Во втором блоке — «Оценка проектов по направлениям экология, экономика, общество», «Оценка коммуникационных проектов и кампаний» — оцениваются новаторство, острота решаемых проблем, масштабируемость проектов и устойчивость результатов воздействия.
Участники мероприятия — представители крупного и среднего бизнеса, государственных структур, бюджетных учреждений, НКО, СМИ и других организаций, работающих в сфере устойчивого развития и продвижения его лучших практик и продуктов. В этом году на церемонию приглашены более 200 гостей.
Мероприятие стартует в 18:00. Подробнее — на сайте.
Титульные информационные партнеры — радио Maximum, медиахолдинг Rambler&Co. Информационные партнеры — Lenta.ru, «Газета.ru», RB.ru, RG.ru, «Бизнес и Общество», телеграм-канал «Экологичные мероприятия».
Фото на обложке: Tom Werner /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Генерируем идеи для бизнеса: курс-практикум»
- 1 В Москве вручили награды победителям премии «Управление изменениями. Визионеры» Всего в 11 номинациях отмечено более 20 компаний 24 марта 14:16
- 2 Что такое «зеленое» финансирование и как его получить Это вклад в будущее планеты 11 марта 14:20
- 3 Как компаниям рассказывать о социальных и ESG-проектах: главное со встречи «Бренды с душой» Встречу провел Комитет по маркетингу и корпоративной стратегии Ассоциации менеджеров 26 февраля 14:43
- 4 Баланс между прибылью и ответственностью обсудили на заседании Комиссии по бизнес-этике Участники призвали к активному внедрению этических практик в стратегию бизнеса 19 февраля 12:52