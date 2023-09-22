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VK запустила мини-приложение для изучения финансовой грамотности

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

В социальной сети VK появилось мини-приложение с бесплатным курсом по финансовой грамотности. Пользователи могут в формате игры изучать, как правильно структурировать доходы и расходы и не попадаться на финансовые манипуляции. Автор курса — российский предприниматель Игорь Рыбаков.

VK запустила мини-приложение для изучения финансовой грамотности

В программу курса вошли 12 видеоуроков, продолжительностью от двух до семи минут, а также текстовые материалы. В них сооснователь и совладелец корпорации «Технониколь», сооснователь «Рыбаков Фонда», основатель и владелец сети смарт-офисов SOK Игорь Рыбаков доступно объясняет, как правильно работать с кредитами и не попадаться на финансовые манипуляции, рассказывает о главных ошибках структурирования доходов и расходов, а также помогает проанализировать, на чем можно, а на чем нельзя экономить. Каждый урок завершается заданием для закрепления пройденного материала.

 

 

Помимо этого пользователи могут отметить дизайн: в приложении использована пиксельная, актуальная сегодня 16-битная графика, которая понравится и взрослому, и молодому поколениям. 

Доступ к материалам останется у пользователя навсегда.

Фото на обложке: DenPhotos / Shutterstock

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