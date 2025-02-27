В Казани пройдет XIX Российский венчурный форум

С 9 по 11 апреля в Казани состоится XIX Российский венчурный форум — одно из крупнейших событий для технологического бизнеса в стране. Мероприятие начнется в Иннополисе, а затем переместится в «Казань Экспо». Форум соберет на одной площадке стартапы, инвесторов и представителей крупных компаний.

Организационный комитет возглавил министр образования и науки РФ Валерий Фальков. В 2025 году главной темой станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Участники обсудят ключевые тренды венчурной индустрии и стратегические задачи развития технологического предпринимательства в России.

На форуме будут представлены 150 российских стартапов, которые смогут пройти отбор, подготовиться к питч-сессиям с экспертами и получить шанс войти в программы пилотирования с индустриальными заказчиками. Среди участников — ведущие венчурные фонды страны, включая Фонд «Восход», фонд «Сколково», Kama Flow, фонд «Новая индустрия», «Месторождение», корпоративный венчурный фонд «МТС» и венчурный фонд ХАЙВ.

Программа форума включает обсуждение актуальных вопросов венчурной индустрии, взаимодействия науки и бизнеса, а также международного сотрудничества в сфере технологического предпринимательства. Важной частью события станет презентация «Венчурного сборника 2025», куда войдут научно-исследовательские работы по развитию венчурной индустрии.

Мероприятие также станет местом для нетворкинга: это позволит стартапам найти партнеров и инвесторов, а корпорациям — наладить сотрудничество с инновационными компаниями.

На площадке форума пройдет ярмарка вакансий, где студенты смогут познакомиться с предложениями работы и стажировок в инновационных компаниях, а также пообщаться с представителями ведущих работодателей.

Организаторы — Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация содействия цифровому развитию и Инновационный технопарк «Идея».