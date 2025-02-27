В Казани пройдет XIX Российский венчурный форум
С 9 по 11 апреля в Казани состоится XIX Российский венчурный форум — одно из крупнейших событий для технологического бизнеса в стране. Мероприятие начнется в Иннополисе, а затем переместится в «Казань Экспо». Форум соберет на одной площадке стартапы, инвесторов и представителей крупных компаний.
- Партнеры
Организационный комитет возглавил министр образования и науки РФ Валерий Фальков. В 2025 году главной темой станет «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций». Участники обсудят ключевые тренды венчурной индустрии и стратегические задачи развития технологического предпринимательства в России.
На форуме будут представлены 150 российских стартапов, которые смогут пройти отбор, подготовиться к питч-сессиям с экспертами и получить шанс войти в программы пилотирования с индустриальными заказчиками. Среди участников — ведущие венчурные фонды страны, включая Фонд «Восход», фонд «Сколково», Kama Flow, фонд «Новая индустрия», «Месторождение», корпоративный венчурный фонд «МТС» и венчурный фонд ХАЙВ.
Программа форума включает обсуждение актуальных вопросов венчурной индустрии, взаимодействия науки и бизнеса, а также международного сотрудничества в сфере технологического предпринимательства. Важной частью события станет презентация «Венчурного сборника 2025», куда войдут научно-исследовательские работы по развитию венчурной индустрии.
Мероприятие также станет местом для нетворкинга: это позволит стартапам найти партнеров и инвесторов, а корпорациям — наладить сотрудничество с инновационными компаниями.
На площадке форума пройдет ярмарка вакансий, где студенты смогут познакомиться с предложениями работы и стажировок в инновационных компаниях, а также пообщаться с представителями ведущих работодателей.
Организаторы — Министерство науки и высшего образования РФ, Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ), Ассоциация содействия цифровому развитию и Инновационный технопарк «Идея».
Фото на обложке: pixabay.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 Фестиваль Silver Mercury объявил о старте голосований по двум конкурсным направлениям Голосование продлится до 12 мая 09 апреля 16:32
- 2 15-й Российский форум по управлению интернетом подвел итоги Участники обсудили самые насущные и актуальные вопросы управления интернетом 09 апреля 12:28
- 3 PR News приглашает на курс «PR + HR: измерение внутренних коммуникаций» Присоединиться можно до 18 апреля включительно 03 апреля 08:50
- 4 Где провести мероприятие: лучшие площадки Москвы и советы по выбору Где и за сколько можно организовать мероприятие в Москве 01 апреля 10:34