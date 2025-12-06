Лучшие мемы 2025 года: собрали топ и узнали, как бизнесы зарабатывают на смехе
Мемы — новая «социальная валюта»: рассказываем, как её заработать
Смешные видео улетают друзьям с подписью «мы или не мы?», а мемные фразы цитируются в жизни. Бренды это знают, поэтому активно внедряют свежие мемы и конвертируют их в охваты. Мы собрали топ мемов 2025 года и спросили у экспертов, как бизнесам превращать смешной контент в узнаваемость, трафик и продажи.
Самые популярные мемы 2025 года
Большинство мемов, которые становятся виральными за ночь, рождаются в недрах соцсетей с вертикальными видео и картинками. Чаще всего такие мемы основаны на смешной картинке, которую можно адаптировать под свои жизненные ситуации и быстро поделиться в соцсетях, либо на звуке — заедающем или жизненном до боли в ушах.
Ты адекватный? А ничо тот факт, что?
Мем появился из видео, где известные блогеры пародируют разговоры современных школьниц. Диалоги, конечно, притянуты за уши и наполнены современным сленгом, но пародия оказалась удачной. Видео залетело в рекомендации, а звук из него быстро заполнил соцсети и начал сольную карьеру.
Сидим с бобром за столом
«Сидим с бобром за столом вдвоём, на ужин готовим полено. Давай поговорим, бобёр, о чём наболело». Это строки из песни SLAVA SKRIPKA. Сначала под этот трек записывали милые видео с домашними животными, а потом стали выкладывать вообще всё — от поездки в такси до офисного влога.
Мем прошёл лавиной по соцсетям и испарился за сутки. Это, кстати, классическое явление.
Юра Борисов и Марк Эйдельштейн
После триумфа в Голливуде интернет довольно быстро назначил Юру Борисова и Марка Эйдельштейна новыми народными героями. Ролики с ними разлетались с подписями: «Вот это наше кино». Народная любовь превратилась в тонну клипов, нарезок и реакций, которые на пару недель закрепили актёров в мемном поле.
Посмотреть можно тут.
Окак
Это кот в капюшоне и с надписью «Окак». Появился примерно в мае и приелся довольно быстро, потому что его стали слишком часто использовать. Народная популярность обеспечила мему неконтролируемое использование в маркетинговых коммуникациях различных брендов.
Посмотреть можно тут.
Дикий огурец
Это уже постироничный . На экране по очереди мелькает что угодно: картофель, кактус, кукуруза, старые кринжовые фотки, вообще любые рандомные картинки. Это всё сопровождается хоррор-озвучкой. В какой-то момент между ними появляется один и тот же кадр — дикий огурец с шипами.
Смысла у этого мема нет, но в этом и смысл. «Дикий огурец» не до конца понятен даже зумерам, а те, кто уверяет, что поняли глубинный подтекст, чаще всего просто прикидываются.
Посмотреть можно тут.
Оплата у психолога не прошла
Ироничный мем, когда люди сами справляются с трудными ситуациями в жизни. Видео с этим мемом много, например: «Оплата у психолога не прошла, и приходится опять идти на работу».
Посмотреть можно тут.
Сам решу
«— Сам решу.
— Что?
— Сам решу-у-у-у-у!»
Этот диалог вырезали из телепередачи «Шоу Воли». Автор фразы — сын Розы Сябитовой. С этой фразой обыгрывают случаи, в которых человек стоит перед ситуацией, в которой не в силах что-то решать. Например, берёт тридцать пятую задачу на рабочую неделю или ругается с женой, которая, как обычно, всё равно поступит так, как считает нужным.
Посмотреть можно тут.
Новые мемы 2025 года
«Баобаб»
«Это, может, брага или это баобаб?
На вид как собака или это баобаб?»
Нет, не растение. Это трек стримера Ивана Золо, который завирусился в ноябре. За это спасибо битмейкеру и традиционному кипению мозгов аудитории, которое обычно случается ближе к декабрьским дедлайнам. Тут отлично подходит фраза «настолько плохо, что даже хорошо».
Посмотреть можно тут.
«Я выберу того, кто хочет»
Фраза «Он может не хотеть чего-то делать, но я выберу того, кто хочет» пару дней побродила по тиктоку, а потом разлетелась, как притча. Пример такого мема: «Сотрудник может не хотеть работать по 12 часов, а потом отправлять отчёт в 11 ночи, но я выберу того, что хочет».
Посмотреть можно тут.
«Балерина капучино»
Лидер жанра брейнрот. Озвучка на итальянском языке от нейросети обеспечила мему попадание в рекомендации. Герои мема — животные, скрещённые нейросетью с предметами. Дополняют это всё их имена.
Например: акула в кроссовках — это Тралалеро Тралала, самолёт с головой крокодила — Бомбардиро Крокодило, кактус в форме слона в сандалиях — Лирили Ларила, балерина в виде чашки кофе — Балерина Капучино.
Посмотреть можно тут.
Главные видеомемы 2025 года
Мага, сияй
Ему сказали сиять, и он сиял. Мем про парня, который увлечённо танцевал лезгинку в окружении толпы, а сверху на него светил луч, создающий ощущение, что танцор сияет.
Видео старое, но залетело только в этому году, что для мемов, кстати, нехарактерно. В комментариях под видео кто-то закинул: «Что ты будешь делать, если тебя окружит толпа? Сиять!» Благодаря этому комменту мем и стал популярен.
Посмотреть можно тут.
Тёрли свинки друг другу спинки
Это детская песня «Хрюшки» от Юрия Кушакова и Александра Пинегина. Фрагмент из неё кто-то выложил в тикток с соответствующим видеорядом — свинками, которые трутся друг об друга. Звук очень быстро залетел и распространился по всем уголкам интернета, включая «Одноклассники».
Посмотреть можно тут.
В такие моменты очень важно говорить уверенно: да, было
Мем вырос из звука в соцсетях и превратился в универсальную реакцию. Эту фразу можно применить ко всему что угодно: первая любовь, которая закончилась моральной катастрофой, работодатель, уважавший исключительно своё мнение, посудомойка, которая по неизвестной причине ничего не вымыла за два часа работы.
А есть 4-й вариант, он интересный. Он самый интересный
Фраза из фильма Ренаты Литвиновой «Богиня: как я полюбила», которая разлетелась по тиктоку. Представьте ситуацию, где у вас есть три очевидных варианта решения проблемы. Но появляется тот самый — четвёртый, самый нерациональный и самый приятный вариант.
Например, девушка ищет платье на новогодний корпоратив. Можно посмотреть варианты на маркетплейсах или зайти в ближайший торговый центр. А можно улететь на Бали и первого января пойти на йогу.
Видео из нейросети Sora 2
Брейнрот новой волны. Sora 2 и другие новые видеонейросети, которые штампуют ролики быстрее, чем у зрителя успевает включиться критическое мышление.
Самый показательный кейс — Скебоб. Так назвали птицу, с которой сгенерировали сотни роликов: она учит детей математике, падает с дерева, бегает от полиции, снова падает, и так по кругу. Никакого скрытого смысла, символики или отсылок. Просто поток абсурда под короткие звуки.
Посмотреть можно тут.
Главные мем-картинки 2025 года
Небесная свага
Мем родился на стыке ностальгии по ВК-картинкам и новой любви к слову «свага», которое в 2025-м окончательно оторвалось от Любови Успенской. Певица побывала на концерте Kai4ngel и 9mice, где проронила фразу «Это была абсолютная Небесная свага».
Что значит слово «свага», которой навалом, Russian Business рассказывал здесь.
Посмотреть можно тут.
Умный человек в очках обои скачать
Фото блогера Яна Топлеса, умного и в очках. Никаким подтекстом, кроме, похоже, желания самого Яна Топлеса проверить для видео, как работают алгоритмы соцсетей, мем не снабжён. Использовать его тоже особо не вышло даже в контенте от пользователей: как мем ни поверни — это очередной брейнрот.
Посмотреть можно тут.
Вам звонит смерть в нищете
Представьте ситуацию: вам звонит телефон, сбросить вызов нельзя, потому что на экране только две кнопки для ответа, а на аватарке пользователя, который звонит, стоит лев.
Вероятно, лев — это отсылка к картинкам с пацанскими цитатами, где рядом с часто придуманной вековой мудростью раньше ставили изображение льва. Мем используют прямо по назначению: обыгрывают ситуации, в которых человек чувствует себя небезопасно в финансовом плане.
Посмотреть можно тут.
Зачем мемы нужны бизнесу
Екатерина Петрова руководит интегрированными коммуникациями в коммуникационном агентстве LAMPA. Она смотрит на мемы, как на способ решать маркетинговые задачи с минимальным бюджетом и максимальным вовлечением.
«Мемы разлетаются сами, экономят деньги на медийке, при этом поднимают узнаваемость бренда и показывают, что у компании есть чувство юмора и она “в теме”», — подмечает Екатерина Петрова, руководитель интегрированных коммуникаций в коммуникационном агентстве LAMPA.
Ольга Кузьмичева, фаундер агентства нативной рекламы AIWA и главный редактор журнала «НАТИВ», добавляет, что мемы — это упаковка эмоции аудитории. Ими удобно пробивать баннерную слепоту. То есть человек видит не очередной рекламный баннер, а шутку про свою боль и автоматически считывает бренд как того, кто понимает. Мемы помогают на всех уровнях воронки: сначала привлекают внимание, в середине подсвечивают проблему и подводят к продукту как к логичному решению, внизу добивают промокодами и спецпредложениями.
Никита Большаков, SMM-специалист в диджитал-агентстве Demis Group, называет мемы «социальной валютой». Это быстрый способ стать понятным для зумеров и миллениалов, снизить барьер первого контакта и упростить разговор аудитории с брендом.
Где лучше размещать мемы
Эксперты сходятся во мнении, мемы хорошо живут там, где людям удобно делиться контентом и быстро его потреблять. Вот список площадок от экспертов, на которых мемы живут хорошо:
Телеграм
Абсолютный топ по мем-культуре в России. Паблики быстро подхватывают удачные форматы, а репосты разгоняют охваты без бюджета.
TikTok, YouTube Shorts, VK клипы
Вертикальное видео — идеальная среда для видеомемов и трендовых звуков.
Соцсети с рекомендательной лентой и паблики
В этот список входят: тематические сообщества, городские каналы, лайфстайл-паблики. Все они хорошо подхватывают яркие инфоповоды и ситуативный юмор.
Ольга Кузьмичева, фаундер агентства нативной рекламы AIWA, подчёркивает, что телевидение, наружка и офлайн-носители под мемы почти не заточены. Там строгие форматы, юридические ограничения и жёсткая редполитика. Туда лучше идти с классическим креативом, а мемы оставлять для диджитала.
Слава Лобанов, старший креатор продакшн агенства Narrators Agency, приводит карту по аудитории:
- Зумеры и миллениалы — естественная среда мем-коммуникаций.
- Аудитория 35+ тоже хорошо реагирует, просто её мемы немного отличаются от зумерских.
- Для аудитории сильно старше лучше работают отсылки к советскому кино, раннему интернету и классическим фразам, а не свежим TikTok-трендам.
Какие мемы использовали бренды в 2025 году
Все эксперты в один голос говорят: самые эффективные примеры использования мемов — те, где бренд встроился в живой мем-поток:
- Скандал с квартирой Ларисы Долиной и реакция Burger King, объявившего, что исключил её дом из зоны доставки. Пост в Телеграм дал охваты в 10–12 раз выше обычных и +2,5 тыс. подписчиков за сутки, а дальше шутку подхватили региональные кафе и салоны красоты.
- Мемы вокруг фильма «Субстанция»: формат «до/после» бренды использовали как аллегорию цифровой трансформации, ребрендинга и их рисков.
- Aviasales — эталон юмора и ситуативок, по мнению Славы Лобанова, старшего креатора продакшн агенства Narrators Agency. По данным PR News и Yandex, провокационный real-time контент даёт им до 60% всей вовлечённости, прирост трафика из соцсетей и охваты в десятки миллионов.
- Burger King, VIZIT, «Красное&Белое», Dodo Pizza, Альфа-Банк, МТС, «Мегафон», Yota, Wildberries, Skyeng — бренды, которые системно используют мемы, вертикальные видео и ситуативный маркетинг.
«Также в лидерах Альфа-Банк. Их канал входит в ТОП-3 по охвату в Телеграм среди всех российских пабликов. Как раз благодаря активным юмористическим посевам и мем-коммуникации. Для группы бренда это потрясающий результат», — отмечает Ольга Кузьмичева, фаундер агентства нативной рекламы AIWA.
Как посчитать эффект от мем-публикаций
Здесь эксперты предлагают относиться к мемам как к любому диджитал-инструменту — считать честные цифры.
Екатерина Петрова, руководитель интегрированных коммуникаций в коммуникационном агентстве LAMPA предлагает считать эффект от публикаций через охваты и вовлечённость — метрики ER, CPE, лайки, комментарии, репосты, пересылки.
Остальные эксперты предлагают подсчитывают ещё: объём и упоминаний — сколько раз мем переиспользовали, сколько ремиксов сделал рынок, сколько публикаций и обсуждений вокруг.
Ольга Кузьмичева, фаундер агентства нативной рекламы AIWA резюмирует, удачный мем-пост даёт 20–50% дополнительного охвата за счёт репостов. Главное — привязать каждый мемный выход к конкретному действию: клику, подписке, промокоду или покупке.
