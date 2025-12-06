Лучшие мемы 2025 года: собрали топ и узнали, как бизнесы зарабатывают на смехе

Смешные видео улетают друзьям с подписью «мы или не мы?», а мемные фразы цитируются в жизни. Бренды это знают, поэтому активно внедряют свежие мемы и конвертируют их в охваты. Мы собрали топ мемов 2025 года и спросили у экспертов, как бизнесам превращать смешной контент в узнаваемость, трафик и продажи.

Самые популярные мемы 2025 года

Большинство мемов, которые становятся виральными за ночь, рождаются в недрах соцсетей с вертикальными видео и картинками. Чаще всего такие мемы основаны на смешной картинке, которую можно адаптировать под свои жизненные ситуации и быстро поделиться в соцсетях, либо на звуке — заедающем или жизненном до боли в ушах.

Ты адекватный? А ничо тот факт, что?

Мем появился из видео, где известные блогеры пародируют разговоры современных школьниц. Диалоги, конечно, притянуты за уши и наполнены современным сленгом, но пародия оказалась удачной. Видео залетело в рекомендации, а звук из него быстро заполнил соцсети и начал сольную карьеру.

Сидим с бобром за столом

«Сидим с бобром за столом вдвоём, на ужин готовим полено. Давай поговорим, бобёр, о чём наболело». Это строки из песни SLAVA SKRIPKA. Сначала под этот трек записывали милые видео с домашними животными, а потом стали выкладывать вообще всё — от поездки в такси до офисного влога.

Мем прошёл лавиной по соцсетям и испарился за сутки. Это, кстати, классическое явление.

Посмотреть можно тут и тут.

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн

После триумфа в Голливуде интернет довольно быстро назначил Юру Борисова и Марка Эйдельштейна новыми народными героями. Ролики с ними разлетались с подписями: «Вот это наше кино». Народная любовь превратилась в тонну клипов, нарезок и реакций, которые на пару недель закрепили актёров в мемном поле.

Посмотреть можно тут.

Окак

Это кот в капюшоне и с надписью «Окак». Появился примерно в мае и приелся довольно быстро, потому что его стали слишком часто использовать. Народная популярность обеспечила мему неконтролируемое использование в маркетинговых коммуникациях различных брендов.

Посмотреть можно тут.

Дикий огурец

Это уже постироничный брейнрот*Контент, «высасывающий мозг» — абсурдные мемы и видео, понятные только узкому кругу людей.

. На экране по очереди мелькает что угодно: картофель, кактус, кукуруза, старые кринжовые фотки, вообще любые рандомные картинки. Это всё сопровождается хоррор-озвучкой. В какой-то момент между ними появляется один и тот же кадр — дикий огурец с шипами.

Смысла у этого мема нет, но в этом и смысл. «Дикий огурец» не до конца понятен даже зумерам, а те, кто уверяет, что поняли глубинный подтекст, чаще всего просто прикидываются.

Посмотреть можно тут.

Оплата у психолога не прошла

Ироничный мем, когда люди сами справляются с трудными ситуациями в жизни. Видео с этим мемом много, например: «Оплата у психолога не прошла, и приходится опять идти на работу».

Посмотреть можно тут.

Сам решу

«— Сам решу. — Что? — Сам решу-у-у-у-у!»

Этот диалог вырезали из телепередачи «Шоу Воли». Автор фразы — сын Розы Сябитовой. С этой фразой обыгрывают случаи, в которых человек стоит перед ситуацией, в которой не в силах что-то решать. Например, берёт тридцать пятую задачу на рабочую неделю или ругается с женой, которая, как обычно, всё равно поступит так, как считает нужным.

Посмотреть можно тут.