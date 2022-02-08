10 инновационных компаний в области возобновляемой энергии: как они делают экологичный образ жизни доступнее

Изменение климата — серьезная проблема для всего человечества, требующая инновационных и технологических решений. Рассказываем о 10 компаниях, которые их создают и помогают людям сокращать свой углеродный след.

Element Solar

Element Solar занимается установкой систем производства возобновляемой энергии и просвещением в области экологии. Компания также жертвует 250 Вт экологически чистой энергии странам третьего мира, сажает по 200 деревьев на каждую установленную систему и помогает 100 тысячам человек достичь углеродной нейтральности к 2025 году.

Project Solar

Project Solar стремится вдвое сократить стоимость солнечных батарей и предлагает самый бюджетный вариант в США. Компания использует продвинутые алгоритмы, чтобы мгновенно рассчитывать стоимость установки. Благодаря этому, ей не нужны торговые представители, что позволяет выполнять работу по более низким ценам.

GoSun

GoSun разрабатывает устройства, работающие на солнечной энергии, а также портативные солнечные батареи и генераторы. Они позволяют вести более экологичный образ жизни и сокращать свои углеродные выбросы. Каждое устройство также оснащено аккумуляторами, благодаря чему их можно использовать как днем, так и ночью.

Klick

Klick стремится упростить использование солнечной энергии и сделать ее доступной каждому. С 2019 года компания помогает клиентам переходить на солнечной энергию и экономить на коммунальных платежах, а также рассказывает о том, как это помогает улучшить не только их жизнь, но и состояние всей планеты.

Boundless Inc.

Boundless Inc., основанная в 2020 году, помогает клиентам сделать свое жилье экономичнее и экологичнее. Помимо недорогих солнечных установок, компания также предлагает бесплатную настройку умного дома, что позволяет отслеживать производство и потребление солнечной энергии.

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Помимо этого, Boundless Inc. жертвует прибыль с каждой установленной системы в фонд GivePower Foundation. Благодаря этому, компания помогла свыше 3,2 тысяч человек из стран третьего мира получить доступ к чистой воде и электричеству.

Palmetto

Palmetto использует новаторский цифровой подход, чтобы доставлять жителям США недорогие солнечные батареи и прочее оборудование для производства экологически чистой энергии. Palmetto предоставляет каждому клиенту возможность подобрать индивидуальное решение, а также отслеживать эффективность системы и энергопотребление с помощью мобильного приложения.

Captico2

Captico2 стремится сократить выбросы углерода и парниковых газов по всему миру. CEO компании Кнут Хагенс разработал недорогой метод улавливания углерода с помощью морских ежей, существующих на планете уже 450 млн лет. Технология превращает CO2 в стабильный минерал, что ускоряет улавливание углерода.

Компания расширяется по всему миру и, как утверждает Хагенс, хочет обеспечить обеспечить ежегодное сокращение CO2 на 300 млн метрических тонн к 2030 году.

Integrity Solar

Integrity Solar занимается установкой солнечных батарей и известна доступными ценами и хорошими отзывами. Компания также сотрудничает с другими организациями, чтобы обеспечить лучшее качество работы.

Evergreen Solar

Прежде чем основать Evergreen Solar, Конан Кайл в течение десяти лет работал в сфере атомной энергетики и еще семь — в нефтяной промышленности. Его опыт позволяет ему более комплексно подходить к возобновляемой энергии. Evergreen Solar хочет сделать экологичную жизнь более доступной и придерживается девиза «практическая устойчивость».

NXTGEN Clean Energy Solutions

Расс Бейтс, основатель NXTGEN Clean Energy Solutions, посвятил большую часть своей карьеры производству энергии на основе ископаемых видов топлива. Благодаря этому он понимает, как трудно полностью отказаться от ископаемого топлива и угля.

NXTGEN Clean Energy Solutions помогает малым бизнесам и муниципалитетам переходить на экологически чистую энергию. Компания предлагает солнечные батареи, зарядные станции для электротранспорта и аккумуляторы.

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