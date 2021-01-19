Восемь медиатрендов 2021 года

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И хотя 2020 год предоставил нам много трудностей, 2021 год открывает новые возможности. Крупные игроки в международной медиа- и рекламной индустрии рассказали о трендах, которые они ожидают увидеть в наступившем году.

2020 год изменил привычные правила игры практически во всех смыслах. По данным опроса Reuters Institute, 76% руководителей в медиаиндустрии утверждают , что пандемия ускорила реализацию их планов по цифровой трансформации.

Акцент на гибкости

Руководитель отдела продаж Bloomberg Media в Европе Дункан Чейтер заявил, что развитие сильных сторон компании помогло им преодолеть трудности прошедшего года.

«2020 год напомнил нам о том, как важно быть гибкими и уметь быстро адаптироваться. Мы должны действовать оперативно, чтобы держать клиентов в курсе актуальных событий, а также поддерживать аутентичность бренда и эффективность на рынке», — заявил он.

Компания сосредоточилась на том, чтобы предоставлять выгодные условия для ведения бизнеса в виртуальной среде: «Мы усердно работали над улучшением процессов и систем, чтобы ускорить время отклика и повысить ценность наших данных для клиентов».

В третьем квартале 2020 года глобальный доход Bloomberg Media увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом, а прибыль от онлайн-рекламы — на 27%. В текущем году Чейтер ожидает дальнейший рост цифровых доходов компании.

Адаптация телевидения

Сфера телевидения наблюдала повсеместный рекордный рост аудитории. Однако для этого ей пришлось модернизировать и упростить систему закупок.

Директор по планированию телекоммуникационной компании Sky Media Сара Джонс рассказывает: «2020 год вовремя напомнил о важной роли телевидения в нашей жизни. Его задача состоит в том, чтобы информировать, развлекать и просвещать население. В период нестабильности показатели качества и доверия потребителей заняли особую роль».

Британский новостной канал Sky News зафиксировал рекордные показатели просмотров. Потребление по запросу также выросло.

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«Из-за глобальной пандемии тенденции просмотра увеличились, особенно в сфере услуг по требованию. Оправившись от шока, мы были рады высоким рейтингам и тому, что бренды уверенно инвестируют в телевидение», — поделилась Джонс.

Эти условия понравились многих D2C-брендам, которые закрыли торговые точки во время изоляции. Их также привлекло уменьшение сроков предварительного бронирования.

По словам Джонс, сокращение возможностей для производства показало, что креативный подход, приносящий эффективные результаты, не обязательно должен стоить дорого. Успех предложения Sky в области цифрового телевидения будет основан на активизации малых и средних предприятий. Таким бизнесам были предложены адресные телевизионные кампании стоимостью £2,5 млн.

Увеличение новостной аудитории

Коммерческий директор News UK Доминик Картер утверждает, что им удалось завершить проекты по трансформации на несколько лет раньше.

Большим шагом для владельца The Sun стало расширение предложения по цифровому аудио: «Нам пришлось быстро адаптироваться и внедрять инновации в направление беспроводной радиосвязи. Когда спортивные мероприятия прекратились, станция TalkSport была направлена на поддержку сообщества, а Virgin Radio стало развлекательным. Также мы запустили Times Radio, чтобы держать население в курсе актуальных событий о пандемии и предупреждать о фейковых новостях».

На волне нововведений компания запустила платформу для совместных продаж Octave Audio в сотрудничестве с немецким медиахолдингом Bauer Media. Сервис предлагает расширенную аудиторию для цифрового аудио.

«Мы также продемонстрировали свою поддержку всей отрасли, значительно инвестируя в ведущую среду высококачественной цифровой рекламы в Великобритании The Ozone Project. Наши доходы увеличись в четыре раза, и в будущем мы ожидаем еще более высоких результатов», — рассказывает Картер.

Динамическая реклама Out-of-Home

Исполнительный директор DOOH.com Эндрю Ньюман утверждает, что, несмотря на нехватку аудитории для Out-of-Home или наружной рекламы, в прошлом году было проделано много работы по ее улучшению и цифровизации.

«Уже сейчас можно наблюдать рост показателей рекламы Out-of-Home, и эта тенденция сохранится в 2021 году. Бренды запускают такие локальные кампании, чтобы обратиться к сообществам в определенных регионах напрямую: они проводят микротаргетинг аудитории, повышают эффективность и извлекают максимальную выгоду из расходов на маркетинг», — рассказывает он.

Также ожидается, что в 2021 году QR-коды станут главным элементом наружной рекламы из-за внедрения технологии Track & Trace, которая позволяет отслеживать товары и управлять жизненными циклами продуктов.

Программатик-реклама Out-of-Home

Активная цифровизация Out-of-Home означает, что среда будет приближаться к стандартам цифровых покупок.

Генеральный директор платформы VIOOH Жан Кристоф Конти рассказывает: «В нестабильном и цифровизирующемся мире необходимо проявлять гибкость и проводить кампании на основе данных. Эта тенденция появлияет на будущее рекламы Out-of-Home. Я ожидаю еще более широкого распространения наружной рекламы в 2021 году».

Отчет VIOOH за 2020 год прогнозирует продолжение роста программатик Out-of-Home в 2021 году. 99% руководителей Великобритании планируют увеличить расходы на этот канал, а треть из них ожидает удвоения своих вложений.

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Однако, чтобы полностью реализовать эти планы, индустрии нужно разработать стандартизированные методы измерения.

Директор по работе с клиентами Kinetic Worldwide Николь Лонсдейл утверждает, что наружные рекламные кампании можно активировать с помощью поведенческого таргетинга: «Использование данных для создания детализированной картины деятельности аудитории практически в реальном времени придаст брендам большей уверенности в том, что их расходы на рекламу в 2021 году принесут наилучшие результаты».

В этой области она ожидает значительный рост omni-решений, задействующих интеграцию отдельных каналов коммуникации в единую систему, чтобы предоставить согласованный пользовательский опыт.

Расширение социальных сетей

По словам соруководителя интернет-издательства Jungle Creations Мелиссы Чапман, в прошлом году компания наблюдала рекордный рост. Пандемия вызвала массовый переход в цифровую среду, в результате чего процветали бизнесы с крепкими диверсифицированными моделями, которые способны удовлетворить потребности брендов.

Чапман утверждает: «В связи с ростом числа пользователей интернета и социальных сетей количество подписчиков и просмотров за последний год увеличилось. На некоторых платформах показатели выросли на 30%».

Бизнес, основные доходы которого приносит аудитория социальных сетей, достиг рекордного уровня роста: «Мы запустили медиа-бренды в TikTok и расширили охват в Snapchat, в семь раз увеличив количество показов в Google Discover».

Развитие игровой индустрии

Во время изоляции игровая индустрия значительно выросла, и бренды не могли пропустить эту тенденцию. По словам коммерческого директора Adverty Тобиаса Кнутсона, «сообразительные компании сразу поняли, что им нужно увеличить расходы на внутриигровую рекламу».

Так как потребители используют мобильные устройства все чаще, вскоре бренды обнаружили, что сектор встроенных в социальные сети и мобильных игр слабо реализован.

Развитие игровой культуры наблюдалось в основном в мобильной среде, однако и смежные платформы, такие как Twitch, также выросли.

Партнерства

Бюджеты многих компаний все еще ограничены, а восстановление может занять долгое время. Поэтому гибким командам стоит задуматься о заключении сотрудничества.

Директор по маркетингу Оуэн Хэнкок считает, что партнерские отношения сейчас важны, как никогда раньше: «Бренды быстро осознали важность перераспределения маркетинговых расходов. Это привело к заключению ряда резонансных партнерств в этом году».

Хэнкок заключает: «Крупные компании с продвинутыми партнерскими программами развивают бизнес вдвое быстрее, чем их коллеги».

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