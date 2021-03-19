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Истории

25-часовая рабочая неделя: плюсы и минусы

Истории
Елена Лиханова
Елена Лиханова

Редактор

Елена Лиханова

Человечество так и не определилось, сколько должен длиться рабочий день: в новейшей истории он постоянно сокращался, но некоторые считают, что и 40 часов слишком много. Эксперименты показывают, что чем меньше мы работаем, тем лучше результаты, однако мало кто рискует сохранить этот подход в долгосрочной перспективе.

В Tower Paddle Boards с 2015 года действует 5-часовой рабочий день. Основатель и CEO Стефан Аарстоль рассказал, что из этого вышло, и почему компания по-прежнему работает в таком режиме.

25-часовая рабочая неделя: плюсы и минусы

1 июня 2015 года я сообщил сотрудникам, что этим летом мы попробуем кое-что новое: 5-часовой рабочий день. Тогда в команде было всего 7 сотрудников. Мы все хорошо знали друг друга и были уверены, что работаем добросовестно и продуктивно. В тот год мы заняли 239 место в списке самых быстрорастущих компаний США Inc. 500. Мне хотелось вознаградить команду, одновременно поощряя высокую производительность. Я посчитал, что для этого подойдет 5-часовой рабочий день.

Плюсы и минусы

В конце лета я решил, что мы будем постоянно работать в таком режиме. Сейчас компании Tower Paddle Boards уже около 10 лет (это больше, чем у 70% стартапов), и вот каких результатов мы достигли:

  • выручка за последний год выросла на более 100%,
  • нам пришлось повышать эффективность работы, и мы начали активно внедрять новейшие технологии,
  • базовая зарплата сотрудников выросла с $36 тысяч в год до $50 тысяч в год,
  • мы продаем инвентарь для паддлбординга, и благодаря новому графику смогли вести именно тот образ жизни, который мы популяризируем среди своих покупателей.

Однако были и минусы.

Вскоре после перехода на постоянную 25-часовую неделю четыре из девяти сотрудников покинули компанию.

У всех были разные причины, преимущественно личные, но это отразилось на продуктивности и вызвало вопрос, влияют ли сокращенные часы на удержание персонала.

В апреле 2017 года, столкнувшись с трудностями на этапе обновления команды и правилами электронной торговли на Amazon, я решил, что 5-часовой рабочий день останется летней практикой.

Следующие несколько лет были нестабильными: за 16 месяцев, в течение которых у нас была сокращенная рабочая неделя, дополнительное свободное время позволило нам расширить бизнес и заняться электровелосипедами, площадкой для мероприятий и платформой D2C для брендов, которые хотели бы работать без посредников. Отказ от сотрудничества с Amazon привел к падению выручки, но диверсификация доходов делала бизнес более устойчивым. Потом началась пандемия.

Кредитные линии были исчерпаны, площадка для мероприятий была бесполезна, и будущее компании казалось туманным. Мы снизили цены, и мне пришлось объявить сотрудникам, что этим летом мы просто не сможем позволить себе 5-часовой рабочий день.

Планы на будущее

Было бы цинично ставить здесь точку и говорить, что работать по 25 часов в неделю невозможно. Спустя несколько месяцев после начала пандемии люди начали покупать наш инвентарь, чтобы поддерживать активность в условиях дистанцирования. Мне хотелось вернуть сокращенный рабочий день, но я понимал, что эта идея нуждается в корректировке.

В октябре 2020 года я объявил, что мы будем работать по 5 часов в день с 1 августа до 30 ноября каждого года, выручка за который будет выше, чем годом ранее. Так сотрудники получили стимул лучше работать, и это было не так радикально, как полный отказ от сокращенного рабочего дня.

Трансформация была непростой. Повысить удовлетворенность сотрудников всегда нелегко, но результаты стоят усилий. Когда мы внедрили 5-часовой рабочий день в Tower Paddle Boards, многие говорили, что невозможно. Но мы не только смогли это сделать, но и получили от этого прибыль.

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Фото на обложке: Pexels

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