Шесть способов стать энергичнее и меньше уставать

Если ваших сил едва хватает, чтобы продержаться до конца рабочего дня, вы не одиноки. Согласно исследованию Virgin Pulse Institute, более 76% работников чувствуют усталость б о льшую часть недели. И эти данные не учитывают влияние пандемии, во время которой многим приходится работать из дома, поддерживать быт и помогать детям с дистанционной учебой.

Начинайте рабочий день в одно и то же время

Согласно исследованию IDC Research, 80% пользователей смартфонов начинают день с того, что берут в руки телефон. Если утром вы первым делом проверяете электронную почту или социальные сети, то теряете контроль над настроением, энергией и графиком на день.

Чтобы не размывать границы между личным временем и работой, стоит установить определенное время для начала рабочего дня. Так вы будете успевать восстановить силы.

Отмечайте достижения за день

Нейромедиатор удовольствия дофамин повышает мотивацию, настроение, сосредоточенность и энергию.

Когда вы выполняете какие-то задачи, определите для себя небольшие награды за их завершение.

Если вам есть, к чему стремиться, вы работаете эффективнее и преодолеваете умственную усталость. Такой наградой может быть пятиминутная прогулка на улице, полезный смузи или разговор с другом.

Давайте отдых глазам

Иногда мы ошибочно принимаем обезвоживание за голод. Таким же образом можно спутать напряжение глаз с общей усталостью.

Для многих из нас совещания были способом отдохнуть от экрана, но теперь и они стали виртуальными.

Если отойти от компьютера трудно, помогут эти приемы. Очки с блокировкой синего света помогают блокировать синий свет, исходящий от экранов. Такие очки уменьшают напряжение глаз и помогают засыпать. Сейчас у многих компьютеров можно включить «ночной режим», который сокращает количество синего света, который производит экран.

Разминайтесь

Запланируйте в графике 20-минутные перерывы. Попробуйте простые упражнения, растяжку или медитацию. Во время перерыва также можно приготовить еду или перекусы на весь день. Физическая нагрузка заставляет нас глубоко дышать и естественным образом повышает бдительность и настроение.

Оставляйте свободное время

Трудоголикам свойственно тратить все время на работу, но это может серьезно снизить производительность, Если весь рабочий день расписан, времени на творчество, избавление от стресса или подзарядку просто не остается.

Добавьте в рабочий день небольшие перерывы, которые будут иметь такой же статус, как и важные встречи.

Используйте это время чтобы отдохнуть, отойти от экрана и или поразмышлять. Это не только приятно, но и принесет вам немало блестящих идей.

Установите интервалы для работы и отдыха

Очень эффективным считается метод «Помидора» — 25 минут работы, 5 минут отдыха, и так по кругу. Но есть и другая техника. Для многих успешных людей намного эффективнее увеличить периоды: 52 минуты работы и 17 минут отдыха. Попробуйте использовать таймер, чтобы соблюдать режим. Возможно, это будет самый действенный способ повысить продуктивность.

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Фото на обложке: Masson / Shutterstock