Метод «помидора» — ключ к максимальной продуктивности

Время — ценный ресурс, и нужно использовать его разумно. В этом поможет метод «помидора» — техника тайм-менеджмента, которая позволит стать продуктивнее и выполнять работу гораздо быстрее.

Сосредоточиться на одной задаче бывает непросто. Привычка отвлекаться снижает качество работы и отнимает много времени.

При разговоре о потерянном времени можно вспомнить закон Парето. Он звучит так: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — только 20% результата.

Итальянский экономист Вильфредо Парето обнаружил эту закономерность, когда собирал горох в саду: он заметил, что получил 80% гороха с 20% кустов. Теорию подтверждает закон Паркинсона: он гласит, что работа заполняет все отведенное на нее время. Поэтому одну и ту же задачу можно выполнить за 30 минут или за два часа — в зависимости от того, сколько времени на нее выделил исполнитель.

Как метод «помидора» помогает сосредоточиться

Метод «помидора» — техника тайм-менеджмента, предложенная итальянцем Франческо Чирилло. Во время учебы в университете Чирилло понял, что не успевает подготовиться к экзаменам, хотя тратит на учебу много времени. Он стал искать способы повысить концентрацию и для начала посвятить продуктивной учебе хотя бы десять минут времени. Чтобы контролировать время, Чирилло использовал кухонный таймер в виде помидора — так появилось название его метода.

Техника «помидора» помогает сосредоточиться на задаче и выделить достаточно времени для отдыха.

Как работает метод «помидора» :

надо установить таймер на 25 минут и работать это время с максимальной отдачей. Можно выделить на задачу больше или меньше времени, но важно не отвлекаться во время работы;

через 25 минут можно сделать перерыв на 5–10 минут, чтобы зарядиться энергией перед следующим рабочим отрезком.

Этот метод помогает использовать время более разумно. Например, многие студенты проводят бессонные ночи перед экзаменом и все равно не усваивают материал. Дело в том, что большую часть ночи они просто переключаются между различными делами и не сосредотачиваются на главном.

Перерывы повышают продуктивность

Метод «помидора» также помогает достичь баланса между работой и отдыхом. Короткие промежутки сосредоточенной работы гораздо эффективнее непрерывной деятельности с потерей концентрации. Долгая работа над одной задачей негативно влияет на физическое и моральное состояние. Перерывы каждые 25 минут помогают расслабиться и перезарядиться. Во время перерыва можно выпить кофе, перекусить или сделать небольшую зарядку.

Что делать, если часто сидите по несколько часов над задачей, которую хотите решать быстрее? Попробуйте выделить для нее определенное время, установите таймер а когда время закончится, переходите к следующему делу. Так можно научиться выполнять работу быстрее.

Рассмотрим ситуацию на примере.

Письменный экзамен длится определенное время, которого, как правило, хватает, чтобы справиться со всеми заданиями. Но если ученик сдает экзамен дома и без ограничений по времени, он будет писать его гораздо дольше.

Тем не менее не стоит забывать о качестве работы. Если 25 минут недостаточно для качественного выполнения поставленной задачи, стоит выделить более длительные промежутки времени.

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