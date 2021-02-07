Три простых способа повысить экологичность бизнеса

Ответственность за окружающую среду лежит на каждом человеке и бизнесе. Поэтому так важно внедрять экологические правила и привычки в свою повседневную жизнь. Вопреки распространенному мнению, это не обязательно дорого и обременительно. Вот три простых способа, которые помогут повысить экологичность бизнеса.

Перейти на удаленный формат работы

Переход на дистанционную работу — один из лучших способов сделать бизнес более экологичным. Это значительно сокращает потребление электроэнергии, а также позволяет сэкономить на коммунальных платежах. Кроме того, вашей команде больше не придется тратить время на дорогу до работы.

Однако в некоторых случаях характер работы требует нахождения сотрудников в офисе определенную часть времени. Частичный переход на удаленку также принесет значимую пользу. Чтобы это реализовать, создайте сменный график для вашей команды, распределив рабочее время между домом и офисом. Таким образом, вы сэкономите энергию, ограничив количество людей в помещении, но при этом сотрудники смогут посещать рабочее место при необходимости.

Даже если вам и вашей команде обязательно нужно находится в офисе каждый день, у вас все еще есть возможность сократить энергопотребление. Попросите коллег выключать свет, когда в помещении никого нет, и по возможности отключать системы обогрева и охлаждения, а также неиспользуемую электронику. Это поможет не только сэкономить энергию, но и продлить срок ее службы.

Сократить потребление бумаги и пластика

Ни для кого не секрет, что бумага и пластик загрязняют окружающую среду. Однако в офисе без этих материалов не обойтись. Бумажная работа все еще является неотъемлемой частью бизнеса, но это не значит, что ее нужно задействовать в каждом процессе.

Исследуйте цифровой мир. Такие ресурсы, как облачные хранилища, Google Диск и аналогичные платформы, позволяют значительно сократить бумажную волокиту. Помимо этого, есть инструменты, которые предоставляют цифровые подписи, например Docusign. Они позволяют работать с электронными документами на безопасной платформе, уменьшая потребность в печати.

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И хотя бумага и пластик в той или иной степени все же будут присутствовать в офисе, вы все же можете мотивировать сотрудников сократить их использование. Если у вас есть общая кухня, пополните ее многоразовой посудой и приборами, которые можно легко помыть. Можно купить многоразовые бутылки для всего коллектива: одна такая бутылка в год заменяет до 167 пластиковых.

Чтобы помочь сотрудникам привыкнуть к этим изменениям, сделайте небольшие таблички с напоминаниями о новых правилах и развесьте их по офису. Помимо этого, можно организовать ежемесячный конкурс: победителем станет тот, кто сможет больше сократить свой расход бумаги и пластика. Однако постарайтесь быть не слишком навязчивым. Иначе сотрудники могут посчитать это тяжелой обязанностью, а не возможностью. Вместо этого покажите им, как увлекательно постепенно менять мир к лучшему каждый день.

Утилизировать электронику

К сожалению, многие довольно небрежно относятся к вопросу утилизации электроники. Она может простоять в помещении несколько дней и даже месяцев, а зачем попадет на простую свалку. И хотя может показаться, что один выброшенный прибор не нанесет большого вреда, на деле многие из них содержат токсичные элементы, которые могут попасть на мусорные полигоны.

Есть много возможностей избавиться от старой техники. Большинство компаний предлагают программы выкупа или обмена старых товаров. Вы получите немного денег, а ваша электроника отправится на переработку. Например, Apple старательно пытается сократить отходы от производства своих продуктов.

Забота об устройствах не менее важна: она позволит продлить их жизнь и тем самым сократить количество новых покупок. Регулярно проверяйте техническое состояние своей техники и выключайте ее, когда не используете, чтобы сэкономить электроэнергию и предотвратить износ батареи.

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