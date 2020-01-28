Тренд на экологичность и технический прогресс приведет к резкому росту спроса на «зеленые» акции, а уже в ближайшие десять лет некоторые «зеленые» компании могут превзойти информационных гигантов и стать самыми дорогими в мире. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз Saxo Bank.

Тренд на экологичность приведет к резкому росту спроса на «зеленые» акции — прогноз