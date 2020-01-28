Тренд на экологичность приведет к резкому росту спроса на «зеленые» акции — прогноз
Тренд на экологичность и технический прогресс приведет к резкому росту спроса на «зеленые» акции, а уже в ближайшие десять лет некоторые «зеленые» компании могут превзойти информационных гигантов и стать самыми дорогими в мире. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прогноз Saxo Bank.
«Такие климатические бедствия, как лесные пожары в Австралии, мобилизуют людей, компании и правительства на борьбу с изменением климата. Постепенная смена подходов и технический прогресс, удешевляющий зеленые технологии, делает "зеленые" акции все более привлекательными», — говорится в прогнозе.
При этом, по мнению авторов прогноза, есть и риски. Так, зависимые от экономического цикла секторы вроде солнечной и ветряной энергетики, а также электротранспорта, сильнее пострадают в случае рецессии. Индивидуальных рисков больше в производстве топливных элементов, биопластика и экологичной пищи.
В Saxo Bank считают, что правительства будут наращивать инвестиции и субсидии в «зеленые» отрасли, задавая этим новый мегатренд на рынке акций.
«Инвесторам следует смещать состав портфелей в сторону этих новых отраслей, чтобы не пропустить такие долгосрочные перспективы», — сообщается в прогнозе.
Фото: Unsplash
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