4 типа токсичных коллег и как с ними работать

Рассмотрим четыре типа токсичных коллег, которые есть в большинстве организаций, и выясним, как с ними взаимодействовать.

В коллективе можно столкнуться с совершенно разными людьми. И тогда как с некоторыми действительно приятно работать, другие мешают выполнять задачи и трудиться в команде.

Против всего нового

Этот сотрудник изо всех сил сопротивляется переменам и всегда находит доводы против чужих идей.

Он утверждает, что пытался реализовать подобный план на прошлой работе или что ваша команда уже пробовала это пять лет назад, и это не сработало, рассказывает Кэри Купер, профессор организационной психологии и здравоохранения Манчестерского университета.

Если у такого работника нет большого влияния, то его мнение можно отвергнуть, и приступить к реализации плана. В противном случае Купер рекомендует сделать так, чтобы он считал, что сам предложил эти идеи.

Единоличник

Этот сотрудник сосредоточен, но не на том, на чем следовало бы. Он так увлечен собственной работой или целями своего отдела, «что упускает из виду корпоративное мышление», говорит Хизер Барретт, директор Gallup.

Единоличник слепо следует плану, жертвуя при этом возможностью сотрудничать с другими отделами. Однако в современных организациях «очень важно, чтобы кросс-функциональные команды могли эффективно работать вместе», добавляет Баррет.

С таким коллегой сложно работать: он достигает целей по производительности, но может подавлять инновации в компании. «Он создает культуру, в которой работники организации конкурируют друг с другом, а не работают в одной команде для достижения общей цели», — говорит она.

Назойливый

Сотрудник такого типа добивается высоких результатов, но при этом пренебрежительно относится ко времени и рабочей нагрузке коллег.

Как правило, он старается максимально быстро выполнить свою работу и не стесняется писать другим членам команды каждые 20 минут, чтобы получить файл или чью-либо контактную информацию, необходимую ему для выполнения задачи.

«Он сконцентрирован на том, что ему нужно для достижения целей, не уважая и не понимая, какие сроки являются разумными и насколько это приоритетно для вас», — говорит Барретт.

Если вам попался такой коллега, то разъясните ему свои приоритеты и ограничьте ожидания от вас.

Бюрократ

Этот сотрудник стремится следовать установленным процедурам и заставляет всех подписать что-то, прежде чем двигаться дальше, иногда делая это в ущерб себе и другим. Такой образ мышления более распространен среди менеджеров, хотя им могут обладать и рядовые сотрудники.

Если вы столкнулись с таким коллегой, постарайтесь не увлечься его методами ведения дел и просто работать над продуктом. Купер советует найти способ выполнять задачи так, чтобы «бюрократ» не догадывался о том, что они выполнены.

Но это работает только для сотрудников. С руководителем такого типа следует действовать так же, как с коллегой, не допускающим нововведений: сделать так, чтобы казалось, будто он сам предложил эти идеи.

Другой способ — более четко объяснить, почему иногда регулярными процедурами можно пренебречь и что может произойти, если не выполнить ту или иную задачу в срок.

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