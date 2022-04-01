Четыре способа повысить продуктивность, но при этом больше отдыхать

В мире царит культ продуктивности, и многие компании хотят видеть адаптивных сотрудников, которые непрерывно развиваются. Это подталкивает людей выходить за пределы своих возможностей, что приводит к стрессу и выгоранию. Поэтому, чтобы стать «быстрым», «успешным» и «адаптивным», лучше идти другим путем — как бы иронично это ни звучало, но нужно освободить больше времени для отдыха.

В культуре, в которой ценится упорная работа и производительность, «побеждает» тот, кто выкладывается по полной. Постоянная занятость повышает уровень собственной значимости человека и может вызывать зависимость. Результат — чувство вины, если на работе и в выходные выполнено «недостаточно много задач».

Статьи, книги и подкасты повествуют об успешных людях, которые встают в 4-5 утра и трудятся дольше и усерднее других. При этом исследования показывают, что чем больше мы спим, тем счастливее становимся. К тому же боль, стресс и усталость побуждают выработку нейротрансмиттеров, отключающих исполнительную функцию мозга.

Мозг будет функционировать лучше, если время от времени его «отключать». Это позволит поддерживать вовлеченность, а также находиться в счастливом и расслабленном состоянии. Вот несколько методов, которые помогут этого достичь.

Сократите нагрузку на 15%

Показатель «загрузки производственных мощностей» измеряет соотношение производства и производственного потенциала.

Скорее всего, компания не будет функционировать на 100%, поэтому 85% считается оптимальным показателем. Таким образом, на случай сбоев, таких как неисправность оборудования и нехватка ресурсов, остается запас в 15%.

То же самое можно отнести к человеку и его мозгу. Нам нужно работать на 85%, а не на все 100%, чтобы оптимизировать ресурсы и ментальную систему.

К примеру, девятикратный чемпион в спринтерском беге Карл Льюис в начале 100-метрового забега бежит последним, но уже к финишу обгоняет других участников. Им явно приходится прилагать больше усилий ближе к финишу в отличие от Льюиса. А все благодаря тому, что он выкладывался на 85% от начала до финиша.

Совет

Освободите 15% времени, например 1,2 часа от 8-часового рабочего дня — это один день недели. Уделите это время чтению, отдыху и расслабляющим занятиям. Это может показаться нелогичным, однако вы заметите улучшение умственных способностей в долгосрочной перспективе.

Следите за биологическими часами

Замечали ли вы, как с течением дня становитесь менее терпеливым во время встреч и разговоров и начинаете раздражаться даже по мелочам? Дело в том, что ваши силы истощены, а ментальная энергия на исходе. В таком состоянии лучше не принимать важные решения или пытаться вести продуктивные беседы.

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Исследования мозговых волн показывают, что инновации, вдохновение и интуиция работают, только когда мозг находится в определенном состоянии сознания.

Для большинства людей утро — наиболее продуктивное время. Поэтому важные решения и задачи, требующие внимания и сосредоточения, стоит перенести на эту часть дня. А вот повторяющимися делами, например проверкой электронной почты, лучше заниматься во второй половине дня, когда когнитивная нагрузка снижается.

Совет

Чтобы сделать утро максимально продуктивным, распланируйте его с вечера, выбрав две или три задачи, которые нужно сделать в первую очередь. Старайтесь не заглядывать в электронную почту, пока они не будут выполнены.

Сократите длительность встреч

Рабочие встречи помогают разрабатывать планы действий, принимать решения и развивать бизнес. Однако большинство из них длятся целый час, из которых не менее 35 минут теряются в ожидании опоздавших, устранении технических неполадок и размышлениях о повестке дня.

Если же организовывать встречи всего на 25 минут, то они будут сосредоточены на самых важных темах, которые требуют рассмотрения.

Совет

Сократите стандартную длительность встреч до 25 минут и всегда указывайте их цель. Принимая приглашение, сообщайте, что можете присоединиться только на 25 минут, и уточняйте, почему вам нужно присутствовать. Если причин на то нет или же цель встречи неясна, то по возможности вежливо откажитесь.

Сократите списки дел

Сталкиваясь с проблемой, мы инстинктивно усложняем, а не упрощаем ее. Например, назначаем дополнительные встречи, чтобы выяснить причины загруженности графика. Когда в расписании слишком много задач, приходится вставать раньше и ложиться позже, чтобы все успеть. Но почему бы просто не сократить список дел?

Попробуйте установить границы и создайте «список того, что не нужно делать». В него можно включить, к примеру, просмотр соцсетей в рабочее время, встречи до 10 утра и поздний отход ко сну.

Совет

Просмотрите свой текущий список дел и уберите менее значимые и более энергозатратные задачи, а также те, что отвлекают от поставленных целей. Это позволит сосредоточиться на важном и освободить много времени.

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Фото на обложке: Olena Yakobchuk / Shutterstock