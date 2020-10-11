5 мифов о деньгах: что мешает хорошо зарабатывать

Чтобы копить деньги и получать доход, важно выбрать подходящую инвестиционную стратегию. А еще — избавиться от заблуждений, которые мешают эффективно распоряжаться деньгами и много зарабатывать. Финансовый консультант Алиса Баркан рассказывает про самые распространенные мифы о деньгах.

Миф №1: Деньги портят людей

Распространенное заблуждение, которое многие слышали с детства: деньги делают нас жадными и непорядочными. Но как кусок бумаги или количество нолей на экране может обладать такой силой? Деньги сами по себе не могут быть плохими или хорошими. Вопрос в том, как мы ими распоряжаемся.

Мои клиенты часто используют этот миф, чтобы оправдаться. Они говорят, что не зарабатывают больше из-за своей честности, а также не хотят показаться жадными в глазах других людей.

Назвать себя честным клиентам легче, чем признать одну из реальных причин:

они думают, что не могут предложить людям ничего ценного;

им неудобно говорить о деньгах и зарплате;

они считают, что не заслуживают получать больше денег;

они не работали в полную силу.

Демонизация денег — слабое оправдание того, что у вас их нет. Вы можете зарабатывать в несколько раз больше и сохранять доброту и порядочность. Чтобы добиться финансового успеха, не нужно заключать сделку с дьяволом.

Миф №2: Чтобы заработать деньги, нужны деньги

Этот миф в основном относится к инвестициям, запуску бизнеса или привлечению начального капитала для развития проекта. Я не отрицаю, что деньги необходимы для реализации идей. Но в первую очередь вам нужно кое-что другое — мозг. Тогда вы найдете способ, как получить деньги.

Вы можете перейти на более высокооплачиваемую работу, выиграть грант или найти инвестора — для всего этого необходимо думать и действовать, а не открывать кошелек.

Миф №3: Чтобы эффективно распоряжаться деньгами, необходимо специальное образование

Умение обращаться с числами и умение обращаться с деньгами — два разных навыка. Бухгалтеры, аналитики и финансисты должны хорошо разбираться в цифрах, поэтому к их квалификации предъявляются определенные требования.

Другое дело — способность правильно распоряжаться деньгами. Для этого вам нужно освоить только четыре простых действия: сложение, вычитание, умножение и деление. А еще научиться управлять эмоциями, чтобы они не влияли на ваши расходы.

Миф №4: Финансовый успех зависит от интеллекта

На финансовое положение влияют привычки человека и его отношение к деньгам, а не уровень IQ. Даже знаменитый инвестор Уоррен Баффет объясняет свой успех не интеллектом, а эмоциональной стабильностью и критическим мышлением.

Люди с небольшим доходом не глупее тех, чей доход в несколько раз выше.

Мои клиенты достаточно умные, и они знают, как управлять капиталом. Достичь финансовых целей им мешает неспособность справиться с эмоциями.

Миф №5: Деньги не важны

Здоровье, любовь, счастье, доброта — важные составляющие жизни. Но это не делает деньги менее важными. Деньги не важны, пока они у вас есть. Если вы остались без денег и должны выживать, список приоритетов меняется.

Нельзя рассматривать деньги вне контекста. Финансовое положение влияет на другие области жизни: отношения, работу, психическое и физическое здоровье, социальную активность.

Иногда мы стыдимся открыто признать, что считаем деньги чем-то важным и осуждаем тех, кто об этом говорит. Но признание ценности денег помогает более ответственно распоряжаться финансами и увеличивать доход.